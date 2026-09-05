El alcalde de Gironella retira una cruz histórica y acaba en los tribunales: «Nadie consultó a los vecinos»

La retirada de una cruz histórica del Pont Vell de Gironella, en la provincia de Barcelona, ha abierto un nuevo frente político, patrimonial y religioso en el corazón de Cataluña. La decisión del Ayuntamiento, gobernado por el alcalde David Font, ha provocado la reacción de vecinos, representantes religiosos y de la Fundación Española de Abogados Cristianos, que ha decidido llevar el caso ante los tribunales.

La organización ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Gironella al considerar que la retirada del monumento se habría producido sin respetar el procedimiento exigible para un bien protegido. La entidad sostiene además que la cruz se encuentra inventariada y catalogada como patrimonio cultural de la Diputación de Barcelona y que forma parte del patrimonio de la localidad.

El caso ha adquirido una dimensión que va mucho más allá de la discusión sobre una cruz. El Pont Vell es uno de los elementos históricos más reconocibles de Gironella y conecta la localidad con las antiguas colonias industriales del Llobregat. Precisamente por ello, la retirada ha provocado malestar entre personas que consideran que el Ayuntamiento ha tomado una decisión de enorme trascendencia patrimonial sin abrir un debate con los vecinos.

«La gente del pueblo se lo ha encontrado como un hecho consumado. Nadie les ha consultado y, desde luego, no es la mejor manera de proceder», explica Josep Casals, vecino del Berguedà y habitual de la iglesia de Santa Eulalia.

Una retirada que termina en los tribunales

La Fundación Española de Abogados Cristianos considera que la actuación municipal puede constituir una retirada ilegal «por la vía de hecho». El abogado Sergio Alonso, responsable del recurso, sostiene que la decisión es ilegítima y acusa al Ayuntamiento de haberse saltado el procedimiento de protección de bienes históricos.

El recurso reclama medidas cautelarísimas para impedir que la cruz pueda ser destruida, alterada o deteriorada mientras se resuelve el procedimiento judicial. La organización solicita además que el monumento sea restituido inmediatamente a su emplazamiento original.

En caso de que las obras previstas en el entorno del Pont Vell impidan su reinstalación inmediata, los abogados piden que sea trasladado a un lugar seguro y permanezca allí bajo supervisión del Departamento de Cultura de la Generalitat.

El conflicto, por tanto, no se limita a determinar si una cruz debe permanecer o no en un espacio público. La cuestión central será también establecer si el Ayuntamiento podía retirar el monumento en las condiciones en las que lo hizo y si se respetaron las obligaciones derivadas de su consideración patrimonial.

Una cruz levantada en 1942

La historia del monumento se remonta a 1942, cuando fue instalada para conmemorar la Santa Misión celebrada en Gironella entre el 11 y el 22 de marzo de aquel año.

Las llamadas misiones populares tenían una larga tradición en España y consistían en jornadas de predicación, formación religiosa y actividades de carácter evangelizador. En el caso de Gironella, tuvieron una especial importancia en una localidad profundamente marcada por la industria textil y por la vida social de sus colonias obreras.

La inscripción situada en la base de la cruz recuerda precisamente aquellas jornadas.

Para sus defensores, este origen resulta determinante. Abogados Cristianos insiste en que la cruz no contiene simbología franquista ni constituye un monumento a los caídos. La entidad sostiene que se trata de un monumento exclusivamente religioso y que, por tanto, su protección debe analizarse desde la legislación sobre patrimonio cultural y no desde una interpretación política de la memoria histórica.

El Ayuntamiento, sin embargo, habría manifestado su intención de estudiar si el monumento mantiene alguna vinculación con la dictadura para decidir cuál debe ser su futuro. Esta posibilidad es precisamente una de las cuestiones que más preocupa a los defensores de la cruz.

«No han respetado nada»

Entre quienes han reaccionado se encuentran personas de avanzada edad que vivieron de primera mano la transformación social y económica de Gironella durante el siglo XX.

Uno de ellos es Teodoro Lozano, de 103 años, emigrado desde Jaén a Gironella durante la década de los cuarenta. Lozano recuerda la importancia de aquel periodo y lamenta que la retirada se haya producido, a su juicio, sin tener en cuenta a quienes conocieron aquella historia.

«No han respetado nada. Y los que lo han sacado no saben nada de lo que ocurrió», asegura.

También Salvador Teixidor, de 85 años, antiguo trabajador de las colonias textiles, defiende que el rechazo a la retirada no se limita a los católicos.

«Creyentes y no creyentes están en contra», afirma.

Es precisamente esta dimensión la que convierte la polémica en algo más complejo que una disputa religiosa. Para sus defensores, la cruz forma parte del paisaje histórico de Gironella y de la memoria de varias generaciones de vecinos, independientemente de las convicciones religiosas de cada ciudadano.

El propio párroco critica la falta de diálogo

La polémica también ha llegado hasta la Iglesia local. El rector de la parroquia de Santa Eulàlia, mossèn Lluís Tollar, lamenta que las autoridades no hayan contado con el Obispado de Solsona antes de adoptar la decisión.

«No se nos convocó formalmente para hablar del tema y dar nuestra opinión», señala.

El sacerdote afirma además que no desea que se retiren las cruces ni los símbolos religiosos cristianos.

Según la información recogida en el recurso, la retirada se habría producido sin informar previamente al obispo de Solsona, a la Diputación de Barcelona ni a la Generalitat, algo que Abogados Cristianos considera especialmente relevante debido a la naturaleza patrimonial del monumento.

La sombra de la memoria histórica

Uno de los elementos que han terminado politizando el conflicto es precisamente la fecha de construcción de la cruz.

El monumento fue levantado durante los primeros años del franquismo, en 1942, apenas unos años después del final de la Guerra Civil. La Santa Misión que conmemora se desarrolló en un contexto histórico marcado por la posguerra y por la estrecha relación existente entonces entre las instituciones religiosas y el régimen.

Pero sus defensores rechazan que ese contexto sea suficiente para convertir automáticamente el monumento en un símbolo franquista.

Abogados Cristianos insiste en que la cruz no homenajea a combatientes, no contiene referencias a la dictadura y no fue concebida como monumento político. Su finalidad, según la documentación citada en el recurso, fue conmemorar unas jornadas religiosas organizadas por el Obispado de Solsona.

La disputa plantea así una pregunta que va mucho más allá de Gironella: ¿debe desaparecer cualquier elemento religioso instalado durante el franquismo por el simple hecho de pertenecer a aquel periodo o debe analizarse individualmente su significado, origen y valor patrimonial?

Un municipio marcado por su pasado industrial

Para comprender el peso simbólico de la cruz también es necesario conocer la historia de Gironella.

La localidad creció alrededor de las grandes colonias textiles del Llobregat, entre ellas Viladomiu Nou, Viladomiu Vell, Cal Bassacs y Cal Metre. Durante décadas, la vida económica y social del municipio estuvo vinculada a estas fábricas y a las familias obreras que trabajaban en ellas.

La Guerra Civil provocó una profunda ruptura en esta comunidad. Según la documentación histórica recogida por El Debate, la violencia en la retaguardia republicana acabó con la vida de 33 personas en Gironella, de acuerdo con las investigaciones del historiador Xavier Tornafoch Yuste.

Tras la guerra, las misiones populares volvieron a cobrar protagonismo como instrumento de evangelización y formación religiosa.

La Santa Misión de marzo de 1942 fue, según los testimonios recogidos, una de las primeras grandes manifestaciones religiosas de carácter popular celebradas en Gironella después de la Guerra Civil.

Ramón Vila, de 90 años, recuerda incluso haber visto cómo se instalaba la cruz. Tenía entonces ocho años y acudía a la escuela.

Una batalla por el patrimonio

El recurso judicial presentado por Abogados Cristianos se apoya también en la consideración patrimonial del monumento. La organización sostiene que la legislación catalana y estatal obliga a conservar determinados bienes históricos y limita las facultades de los ayuntamientos para disponer de ellos libremente.

La entidad cita además diferentes resoluciones judiciales en las que los tribunales han protegido cruces y otros elementos de carácter religioso frente a decisiones municipales.

Entre los precedentes que menciona se encuentran casos en Betxí, Dueñas y Castellón, donde la organización asegura haber obtenido resoluciones favorables.

Ahora será la Justicia la que tenga que determinar si la actuación del Ayuntamiento de Gironella se ajustó a derecho y qué tratamiento debe recibir el monumento.

El debate sobre la libertad religiosa vuelve a Cataluña

Para Abogados Cristianos, el caso representa un episodio más dentro de lo que considera una creciente presión contra los símbolos cristianos en Cataluña.

La presidenta de la organización, Polonia Castellanos, ha advertido de que no permitirán que se borren las raíces históricas y culturales mediante actuaciones que consideran arbitrarias.

El abogado Sergio Alonso va incluso más allá y sostiene que el caso refleja una tendencia que, a su juicio, está erosionando el derecho fundamental a la libertad religiosa en Cataluña.

Desde esta perspectiva, la batalla por la cruz de Gironella se convierte en un nuevo capítulo de una discusión mucho mayor: la relación entre memoria histórica, patrimonio, religión y espacio público.

Mientras tanto, la cruz del Pont Vell ya no está en el lugar donde permaneció durante décadas. Y el enfrentamiento entre quienes consideran que debe conservarse como parte del patrimonio histórico de Gironella y quienes defienden su retirada ha terminado judicializado.

Lo que comenzó con una actuación municipal vinculada a las obras de remodelación del entorno del Pont Vell ha acabado convirtiéndose en una disputa sobre qué elementos forman parte de la memoria colectiva de un pueblo y quién tiene derecho a decidir sobre ellos.

La última palabra, por ahora, la tendrá la Justicia.