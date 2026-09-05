El Govern de Illa presume de llevar el catalán hasta Hogwarts: la Generalitat celebra que el nuevo Harry Potter tendrá doblaje en esta lengu

El Gobierno de Salvador Illa ha encontrado en una de las franquicias más populares de la cultura contemporánea un nuevo escaparate para su política lingüística. La Generalitat ha anunciado con satisfacción que la nueva adaptación televisiva de Harry Potter podrá verse también en catalán, tanto doblada como subtitulada.

La primera temporada de la nueva producción, basada en Harry Potter y la piedra filosofal, llegará a HBO Max el próximo 25 de diciembre, coincidiendo con el día de Navidad. La serie pretende recuperar para una nueva generación la historia creada por J. K. Rowling y ofrecer una adaptación más fiel a los siete libros originales que las películas estrenadas entre 2001 y 2011.

La noticia ha sido presentada por la Consejería de Política Lingüística como un nuevo logro de la estrategia de promoción del catalán en el ámbito audiovisual. Según explicó el departamento, la versión catalana es fruto de las conversaciones mantenidas con Warner Bros., propietaria de los derechos audiovisuales de la franquicia.

La Generalitat convierte Hogwarts en otro escenario de su política lingüística

El Ejecutivo catalán ha situado el doblaje y el subtitulado en catalán como una de sus «líneas estratégicas prioritarias». El caso de Harry Potter se suma así a una política que pretende aumentar la presencia de esta lengua en las grandes plataformas de entretenimiento.

La Generalitat ya anunció en agosto un acuerdo con 3Cat para facilitar doblajes realizados por TV3 a compañías internacionales como Netflix y Disney+. En virtud de ese acuerdo, Netflix recibirá 13 doblajes en catalán y Disney+ otros 35.

El Govern también mantiene diferentes líneas de subvenciones destinadas a financiar el doblaje y la subtitulación. Para 2026, la convocatoria destinada a películas estrenadas en salas cuenta con cerca de tres millones de euros, mientras que otra línea para incorporar catalán, occitano y lengua de signos catalana en contenidos destinados a plataformas digitales está dotada con 2,6 millones. A ello se suman otros 75.000 euros para apoyar el subtitulado en catalán en las salas de cine.

En total, el Gobierno catalán prevé destinar más de 6,3 millones de euros durante 2026 a fomentar el doblaje y el subtitulado de películas y series en catalán.

Una saga mundial como escaparate

La elección de Harry Potter tiene además un evidente componente simbólico. No se trata de una producción menor ni de un contenido destinado exclusivamente al público catalanohablante, sino de una de las sagas literarias y audiovisuales más reconocibles del mundo.

La nueva serie está concebida para extenderse durante aproximadamente una década, con una temporada dedicada a cada uno de los siete libros. HBO Max pretende así volver a contar desde cero la historia de Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger y su llegada al colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Para el Govern, conseguir que una producción de estas características incorpore el catalán supone reforzar la presencia de la lengua en un sector especialmente relevante para las nuevas generaciones.

El anuncio llega, además, en un momento en el que la política lingüística continúa siendo uno de los principales campos de batalla cultural en Cataluña. El Ejecutivo de Illa ha optado por mantener una estrategia de impulso del catalán en el entretenimiento, buscando que los espectadores puedan encontrar cada vez más contenidos internacionales en esta lengua.

Así, mientras Harry Potter vuelve a Hogwarts para una nueva generación, la Generalitat celebra haber conseguido que el joven mago también pueda hablar catalán. Una conquista lingüística que el Govern pretende convertir en símbolo de su política audiovisual y de su apuesta por aumentar la presencia del catalán en las grandes plataformas.