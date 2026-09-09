Illa tendrá que dar la cara en el Parlament por el fiasco de PISA que dejó a Cataluña fuera del informe internacional

Salvador Illa tendrá que acudir al Parlament para dar explicaciones sobre uno de los mayores problemas que ha sufrido su Govern desde que llegó a la Generalitat. El presidente catalán comparecerá el próximo 23 de septiembre para responder ante la Cámara catalana por el fiasco de las pruebas PISA que ha dejado a Cataluña fuera de los resultados oficiales del informe correspondiente a 2025.

La comparecencia tendrá lugar a partir de las nueve de la mañana y será el único punto del orden del día de una sesión plenaria convocada específicamente para abordar la crisis. Illa podrá intervenir sin límite de tiempo, mientras que los grupos parlamentarios dispondrán de quince minutos para responder y de un segundo turno de cinco minutos.

La fecha no es casual. La comparecencia se producirá apenas una semana antes del Debate de Política General, previsto para los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. El presidente llegará así a una de las principales citas políticas del nuevo curso obligado a explicar un escándalo que afecta directamente a la gestión de la educación catalana.

UN ERROR QUE DEJÓ A CATALUÑA SIN PISA

El origen de la polémica se encuentra en la selección de los alumnos que participaron en las pruebas PISA de 2025.

Según la información conocida, los centros educativos catalanes excluyeron de la muestra a alrededor del 23,3 % de los alumnos, una cifra muy superior al límite del 5 % establecido por la OCDE. La consecuencia fue demoledora: los resultados dejaron de considerarse representativos del conjunto del alumnado catalán y Cataluña quedó excluida del informe internacional.

La gravedad del asunto no reside únicamente en que se cometiera un error técnico. Lo que ha provocado la tormenta política es la dimensión del fallo y las consecuencias que ha tenido sobre la evaluación del sistema educativo catalán.

La OCDE consideró que los datos no eran suficientemente representativos para ser utilizados en las comparaciones internacionales. Es decir, Cataluña se quedó sin una fotografía fiable de cómo se encuentra su alumnado en competencias fundamentales como matemáticas, lectura y ciencias.

Y todo ello en un momento especialmente delicado para la educación catalana, que afronta además conflictos laborales, protestas de docentes y un debate abierto sobre los resultados académicos.

LAS ADVERTENCIAS QUE NO EVITARON EL DESASTRE

Uno de los elementos que más presión política está generando sobre el Govern es que, según la información publicada por El Debate, el Ministerio de Educación llegó a advertir a la Generalitat hasta en siete ocasiones de que se estaba superando el porcentaje máximo de exclusión permitido.

Pese a esos avisos, el problema no se corrigió a tiempo.

La cuestión será, por tanto, una de las principales que deberá abordar Illa cuando comparezca ante los diputados.

El presidente tendrá que explicar qué ocurrió dentro del Departamento de Educación, quién tomó las decisiones que provocaron la exclusión de alumnos y por qué las alertas no desembocaron en una rectificación antes de que el problema terminara afectando a la validez de los resultados.

La crisis ha puesto especialmente en cuestión el funcionamiento del sistema de evaluación educativa de la Generalitat.

Un análisis publicado esta semana apunta además a un periodo de transición y falta de liderazgo dentro del organismo encargado de las evaluaciones, acompañado de la salida de técnicos con experiencia y de problemas en la estructura encargada de preparar las pruebas.

NIUBÓ, EN EL CENTRO DE LAS CRÍTICAS

Aunque será Illa quien comparezca ante el Parlament, la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, también se encuentra en el centro de la polémica.

La consejera ha defendido la gestión de su departamento y el Govern ha optado por mantenerla en el cargo. El Ejecutivo catalán ha abierto expedientes y ha adoptado medidas internas después de que saliera a la luz el problema, pero la oposición considera insuficientes estas actuaciones.

De hecho, la comparecencia de Illa se produce después de que distintos grupos parlamentarios reclamaran explicaciones al presidente.

Incluso los partidos que facilitaron su investidura, ERC y los Comuns, habían reclamado que Illa acudiera a la Cámara para responder por la gestión del escándalo. Junts también había solicitado anteriormente su comparecencia.

El hecho de que el propio presidente haya terminado solicitando su comparecencia permite al Govern intentar controlar el relato político y presentar las explicaciones directamente ante el Parlament.

Pero la oposición tendrá la oportunidad de exigir responsabilidades y poner el foco sobre las decisiones adoptadas por el Departamento de Educación.

EL MOMENTO MÁS INCÓMODO PARA EL GOVERN

La comparecencia llegará además en un momento especialmente complicado para Illa.

El nuevo curso escolar ha comenzado en Cataluña acompañado de movilizaciones y de un conflicto con los sindicatos docentes. El propio presidente ha reclamado una tregua en las protestas para intentar abrir una vía de diálogo.

A esta situación se suma ahora el fiasco de PISA.

El problema es especialmente delicado porque las pruebas internacionales constituyen uno de los principales instrumentos utilizados para evaluar la evolución de los sistemas educativos.

Sin datos válidos de Cataluña, el Govern pierde una herramienta fundamental para comparar el rendimiento de sus estudiantes con el resto de España y con otros países participantes.

Y el problema llega, además, después de años en los que la educación catalana ha estado en el centro de numerosos debates sobre comprensión lectora, matemáticas, abandono escolar, uso de pantallas y modelo educativo.

UNA CRISIS QUE VA MÁS ALLÁ DE UN SIMPLE ERROR TÉCNICO

El caso PISA amenaza con convertirse en algo más que una crisis administrativa.

La pregunta que se planteará el Parlament será si todo se reduce a un error cometido por determinados responsables técnicos o si existen responsabilidades políticas que deben ser asumidas.

La Generalitat ya ha adoptado algunas medidas internas. Sin embargo, la polémica continúa abierta porque los resultados catalanes no son válidos para las comparaciones internacionales y porque todavía quedan muchas preguntas por responder sobre cómo se llegó a esta situación.

El Gobierno catalán tendrá que explicar también qué mecanismos fallaron y qué cambios piensa introducir para impedir que algo parecido vuelva a ocurrir.

Porque el problema no afecta únicamente a una prueba concreta. Afecta a la credibilidad del sistema encargado de medir la calidad de la educación catalana.

ILLA SE JUEGA PARTE DE SU CREDIBILIDAD

El 23 de septiembre, Salvador Illa tendrá delante a toda la oposición y también a sus propios socios parlamentarios.

El presidente deberá defender la gestión de su Ejecutivo y explicar por qué una parte tan elevada del alumnado quedó fuera de las pruebas PISA.

La comparecencia será también una prueba para Esther Niubó, aunque la consellera no está prevista en el pleno.

Illa llegará al Parlament con una idea clara que tendrá que demostrar con hechos: que su Govern ha aprendido de los errores y que la educación catalana dispone de mecanismos suficientes para recuperar la confianza perdida.

La oposición, por su parte, tendrá una oportunidad para convertir el fiasco de PISA en uno de los grandes asuntos del inicio del curso político.

Porque detrás de porcentajes, expedientes y errores administrativos hay una cuestión mucho más sencilla: Cataluña debía participar en una de las principales evaluaciones educativas internacionales y terminó quedándose fuera por un fallo en la selección de los alumnos.

Ahora será el president quien tenga que explicar ante el Parlament cómo pudo ocurrir y, sobre todo, quién asumirá las responsabilidades.