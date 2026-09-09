Los UMDVERDES denuncian ante el Tribunal de Cuentas de España.

Treinta y cinco años sin cerrar: la Guardia Civil admite que el archivo de la liquidación de su Mutua Benéfica está «abandonado» y se niega a revisarlo

Un grupo de guardias civiles demócratas —herederos de aquel movimiento asociativo que en su día quiso ser la «UMDVERDE» del Instituto Armado— ha pedido al Tribunal de Cuentas que fiscalice la liquidación, nunca formalmente cerrada, de la Mutua Benéfica del Cuerpo, disuelta hace 35 años por un organismo que se controlaba a sí mismo. La propia Dirección General de la Guardia Civil ha reconocido por escrito que el expediente, con las fichas personales de unos 82.000 mutualistas, ocupa más de 200 metros lineales, no está ordenado ni digitalizado, y que revisarlo «no es posible» por el coste y el tiempo que supondría.

Los UMDVERDES han presentado ante la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas un escrito, con fecha de 8 de septiembre de 2026, en el que solicita formalmente que el organismo incluya en su programa de fiscalizaciones una investigación sobre el estado de la liquidación de la Asociación Mutua Benéfica del Cuerpo de la Guardia Civil y sobre la actividad de su Comisión Liquidadora desde 1991. Es, en la práctica, una petición de reparación histórica: que el Estado explique, por fin, qué ha sido del dinero, los derechos y los datos personales de decenas de miles de guardias civiles y sus familias y se repare a los guardias civiles rehabilitados por la ley del derecho a la defensa 5/2024, en su disposición Adicional Cuarta.

Juez y parte desde el origen.

La Mutua Benéfica se creó en 1949, impulsada por el entonces teniente general Camilo Alonso Vega, y funcionó durante más de cuatro décadas nutrida por una cuota mensual obligatoria —entre 1.200 y 2.300 pesetas, según el empleo— a la que estaban sujetos todos los miembros del Cuerpo. Llegó a contar con más de 120.000 mutualistas entre activos, retirados y viudas. Su presidencia correspondía, por estatutos, al propio director general de la Guardia Civil, cargo que en el momento de la disolución ocupaba Luis Roldán, condenado años más tarde a 28 años de cárcel por apropiarse de más de 1.700 millones de pesetas de fondos públicos durante su etapa al frente del Cuerpo.

Fue el entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, -conocido por el electricista- quien decretó la disolución de la Mutua mediante el Real Decreto 259/1991, de 1 de marzo, publicado con plena publicidad en el BOE número 55. La norma, firmada por el rey Juan Carlos I, no dejó la liquidación al azar: fijó una fórmula concreta, en tres fases —actualización del valor de las pensiones reconocidas para los pensionistas, capitalización de las aportaciones para el resto de mutualistas, y destino del remanente a la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil—, con un plazo mínimo de diez años. Pero encomendó la «misión tutelar e inspectora» de todo el proceso al mismo Ministerio del Interior que, a través de la Dirección General, había presidido estatutariamente la asociación durante cuarenta años y que ahora nombraba también a los miembros de la comisión llamada a liquidarla. Ni la Agencia Tributaria ni la Dirección General de Seguros —los organismos que en cualquier otra mutualidad de previsión social habrían fiscalizado el proceso— intervinieron nunca. El controlado y el controlador eran, una vez más, la misma institución. Debiendo recordar que todo eso pasó porque se convocó elecciones a la mutua y sabían que las iban a ganar los guardias civiles democráticos, y que sería el germen de una estrategia diseñada por los UMVERDES para conseguir democratizar la Institución y una puerta para consolidar la constitución que era ya una nueva norma vigente para todo el país, menos para los guardias civiles.

Un balance con más de 4.000 millones de pesetas sin explicar.

El último balance de la entidad, previo a su disolución, contabilizaba un activo de unos 7.400 millones de pesetas, de los que más de 4.000 millones —más de la mitad— correspondían a deudas por préstamos personales y de vivienda concedidos a mutualistas en condiciones que ninguna entidad de previsión social debería ofrecer, según la prensa de la época. El propio coronel designado por Roldán para presidir la comisión liquidadora, Antonio Roda, reconoció públicamente desconocer los motivos reales de la disolución, y se limitó a declarar: «Yo sólo intentaré devolver proporcionalmente el dinero a los mutualistas». Nadie, en ningún momento, explicó públicamente qué fue de esos préstamos ni en qué condiciones se recuperaron —si se recuperaron— para el fondo que debía repartirse entre los mutualistas.

Una década más de la cuenta, y ninguna cuenta rendida.

Cuánto se prolongó realmente la liquidación lo demuestra el propio Boletín Oficial del Estado. Seis años después de la disolución, en 1997, el Ministerio del Interior tuvo que nombrar a un general de división en la reserva, Quintiliano Pérez Monedero, como «jefe de la Misión Tutelar» de la Comisión Liquidadora. Y no fue hasta 2001 —diez años después del decreto de disolución— cuando el BOE publicó su cese, no porque la liquidación se hubiera completado, sino porque el general pasó a la segunda reserva. La Mutua, en otras palabras, siguió formalmente «en liquidación» durante más de una década sin que constara explicación pública alguna sobre el destino final de su patrimonio. Y treinta y cinco años después de aquel decreto, no hemos localizado en el BOE ninguna resolución posterior que declare la liquidación concluida ni la Comisión Liquidadora extinguida.

Voces que ya lo denunciaron entonces.

La opacidad de la Mutua no es un descubrimiento de 2026. Una crónica publicada en 1995 en la revista «Cónyuges Democráticas» —órgano de la Asociación de Cónyuges de Guardias Civiles (ACGC)—, titulada «La Guardia Civil liquida su mutua al margen de la ley» y firmada por Inmaculada Sánchez, denunciaba ya entonces que la asociación llevaba dos años sin adaptarse a la legislación del seguro privado antes de ser disuelta, y que hubo un intento —después silenciado— de transformarla en una mutualidad legal con participación real de los mutualistas, frustrado tras unas elecciones internas. El Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC) preparó entonces un recurso contra la liquidación, y guardias civiles de distintas provincias remitieron cientos de reclamaciones al Defensor del Pueblo. Preguntado por la prensa, un portavoz de la Guardia Civil se desentendió: «La mutua poco tiene que ver con esa Dirección General. Funciona por su cuenta y nosotros apenas sabemos nada de ella» —una afirmación difícil de sostener cuando el presidente estatutario de la mutua era el propio director general y sus oficinas pertenecían a la Dirección General—.

La entonces presidenta de la ACGC, Josefa García Pérez, llegó a plantear ante el Ministerio de Economía y Hacienda un conflicto de competencias contra el decreto de disolución, por entender que Interior había actuado sin cobertura legal. Y en julio de 1994, el portavoz nacional de la Unión Democrática de Guardias Civiles, Juan Manuel Páez Muñoz, presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Córdoba contra el propio Luis Roldán por presunta apropiación indebida, fraude y malversación de fondos correspondientes a la Asociación Pro-Huérfanos y a la Mutua Benéfica. No consta que esa vía penal llegara a esclarecer el destino de los fondos denunciados.

Errores reconocidos, reclamaciones rechazadas.

Que hubo errores en el cálculo de lo que se devolvió a los mutualistas no es una sospecha: lo reconoció por escrito la propia Comisión Liquidadora. En una resolución fechada el 25 de septiembre de 2002, la Comisión admitió haber incurrido en «un error en la aplicación informática existente para el cálculo de la rentabilidad de las aportaciones» en la liquidación abonada a uno de los mutualistas. Meses después, otro mutualista que había cobrado su liquidación en 1993 —87.277 pesetas, apenas 524,55 euros— pidió a la Comisión que revisara su propio cálculo, por si el mismo error informático le hubiera afectado también a él. La Comisión rechazó la petición: alegó que el recurso llegaba fuera de plazo y que el interesado no aportaba ningún documento propio que probara el error, y afirmó —sin que conste que se realizara auditoría independiente alguna que lo verificase— que el fallo informático reconocido «se circunscribió única y exclusivamente a las liquidaciones realizadas en el año 2002» y que «en nada afecta a las liquidaciones efectuadas desde 1991 hasta 2001». Es decir: la Administración admitió el error, pero fue la propia Administración —la misma que lo había cometido— quien decidió, sin control externo, hasta dónde llegaba.

El escrito de 2026 y la respuesta que lo confirma todo.

Ese patrón de opacidad autogestionada es, precisamente, lo que ha terminado por reconocer la Administración treinta años después, ahora en relación con el archivo completo. Ante una solicitud de acceso a la documentación presentada al amparo de la Ley 19/2013, de Transparencia, la Jefatura de Personal de la Dirección General de la Guardia Civil respondió el pasado mes de agosto que el expediente de la Mutua Benéfica «está constituido por toda la documentación producida por la Asociación desde su creación en el año 1949 hasta su liquidación en noviembre de 2006», que contiene los expedientes personales de unos 82.000 asociados y que «ocupa un espacio de más de 200 metros lineales»: «Ha de tenerse en cuenta que el fondo ocupa un espacio de más de 200 metros lineales, con documentación que no se encuentra ordenada ni mecanizada y que, además, contiene datos de carácter personal, lo que implicaría la revisión de miles de documentos que llevaría aparejada una carga desproporcionada y coste en tiempo y recursos muy elevado para la Administración. Por todo lo anteriormente expuesto no es posible conceder el acceso y copia de expediente solicitado.»

Esa respuesta añade un dato que hasta ahora no era público: la propia Dirección General sitúa en noviembre de 2006 el cierre material de la liquidación, quince años después de la disolución. Pero si el proceso terminó entonces, veinte años después el Ministerio del Interior reconoce que ni siquiera es capaz de poner orden en su propio archivo, y ninguna resolución ha dado cuenta pública —ni en 2006 ni después— de cómo se cerró el proceso ni de qué recibió, exactamente, cada mutualista.

No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas se enfrenta a un caso así, y ese es precisamente el argumento central del escrito presentado. En sesión de 25 de julio de 2019, el propio Tribunal aprobó la Nota número 1.329 sobre el estado de la liquidación del Patronato de Viviendas de la Guardia Civil, otro organismo adscrito al Ministerio del Interior, suprimido en 1996, cuya comisión liquidadora arrastraba entonces casi dos décadas de retraso y cuyo patrimonio, según recoge el escrito, seguía sin liquidarse en su totalidad, con limitaciones a la fiscalización derivadas de «la dispersión en archivos distintos» de la documentación. Aquella fiscalización tuvo, con los años, un efecto tangible: la Comisión Liquidadora del Patronato de Viviendas no se disolvió hasta la Orden INT/275/2025, de 20 de marzo, publicada en el BOE, una vez vendidos todos los inmuebles del organismo y depositado en el Tesoro Público el remanente. Si el Tribunal ya fiscalizó un supuesto sustancialmente idéntico, y esa fiscalización terminó por forzar años después un cierre formal y documentado, no hay razón para que la Mutua Benéfica quede al margen, y menos cuando su retraso —treinta y cinco años frente a veinte— es todavía mayor y afecta al patrimonio y los derechos económicos de un colectivo mucho más amplio.

La petición al Tribunal de Cuentas no llega sola. Corre en paralelo a una reclamación pendiente ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra la denegación de acceso al expediente, de la que también se ha dado traslado al Defensor del Pueblo. Tres instituciones distintas del Estado tienen ya sobre la mesa el mismo expediente abandonado.

La deuda que nadie quiere mirar.

El escrito añade una dimensión personal que agrava el reproche: varios de sus promotores fueron expulsados del Cuerpo hace más de tres décadas por impulsar el movimiento asociativo y sindical dentro de la Guardia Civil, y han sido rehabilitados por la Ley Orgánica 5/2024, en su disposición adicional cuarta. Según el propio escrito, a diferencia de otros mutualistas a los que sí se llamó y liquidó a lo largo de estos años, a ellos nunca se les comunicó nada sobre sus derechos en la Mutua Benéfica, ni antes ni después de esa rehabilitación —que, además, excluye el pago de haberes—. Al Estado que tardó tres décadas en reconocer que aquella expulsión fue injusta se le pide ahora que no tarde otras tres en aclarar qué pasó con el dinero que administró en su nombre.

Queda por ver si el Tribunal de Cuentas actúa con la misma diligencia que empleó en 2019 para el Patronato de Viviendas. Pero el precedente —y su desenlace, seis años después— está fijado por el propio Tribunal; el reconocimiento de al menos un error de cálculo está fijado por la propia Comisión Liquidadora, en un oficio de 2002; y el reconocimiento del caos documental está fijado por la propia Guardia Civil, negro sobre blanco, en un oficio de 2026. Que existiera una fórmula legal para liquidar la Mutua Benéfica no es lo que se discute; lo que sigue sin respuesta, treinta y cinco años después, es si esa fórmula se aplicó correctamente a todos por igual, quién lo controló —cuando el controlador y el controlado fueron siempre la misma institución— y por qué nunca se publicó ni se rindieron cuentas de ello ante nadie ajeno a la propia Guardia Civil. Esa es la deuda histórica que el Estado sigue sin querer mirar de frente, y especialmente con los UMDVERDES, condenados en su momento sin juicio y por solicitar sus derechos constitucionales de forma pacífica, sin armas y con arreglo a la constitución vigente.