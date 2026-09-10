Marlaska, sin respuesta: la instancia que pide homenajear a los manifestantes de 1976.

Operación Columna un hábito en nuestra democracia, antes a los UMDVERDES, ahora a los periodistas. y a quién más.

Ideología bajo sospecha: el nuevo dosier de Interior y el eco de la Operación Columna.

El dosier de 280 periodistas fichados por su ideología revela que el Estado sigue clasificando a la prensa por lo que piensa, no por cómo trabaja. Un vicio que este cronista conoció de cerca en la Operación Columna — y que hoy exige, además, una respuesta pendiente al ministro Grande-Marlaska.

1. Un fichero con nombre y apellidos.

Diversos medios de comunicación revelaron el 8 de septiembre de 2026 la existencia de un documento elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, titulado «Tertulianos. Radio y Televisión». Se trata de un dosier de 54 folios que contiene 281 fichas —una persona figura repetida— sobre 280 periodistas y tertulianos de los principales medios del país. Cada ficha incluye fotografía y una valoración ideológica del profesional: «activista socialista», «periodista controvertido», «centro-derecha moderado», «figura reconocida antisanchista» o «ideología de derecha radical» son algunas de las etiquetas recogidas por la prensa que ha tenido acceso al documento. Según lo publicado, el trabajo se habría gestado en una reunión celebrada a finales de 2023 y quedó cerrado en febrero de 2024, circulando —según el propio Ministerio— con «acceso muy limitado» dentro de la Oficina de Comunicación.

2. Lo que dice Interior, lo que teme la profesión.

El Ministerio ha reconocido la existencia del dosier y lo ha calificado de «documento de trabajo» interno, sin fines espurios, elaborado para conocer cómo se comentaba la actividad del departamento en los medios. El propio Marlaska ha pedido disculpas «a los profesionales que se hayan sentido ofendidos por el contenido del documento y por algunas de las valoraciones vertidas», asegurando que él no lo conocía ni lo llegó a consultar. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha respondido con su «más enérgica condena», recordando que ningún organismo del Estado tiene legitimidad para fichar o catalogar ideológicamente a quienes ejercen el periodismo, y ha exigido el cese inmediato de esta práctica. La Asociación de la Prensa de Madrid ha rechazado igualmente su elaboración. En el plano político, el PP ha hablado de «lista negra de periodistas», desde Compromís se ha calificado de «ataque a la libertad de expresión», y el propio PSOE, por boca de su portavoz Patxi López, se ha desmarcado de cualquier clasificación de este tipo.

3. El eco de la Operación Columna.

A quienes vivimos de cerca los años en que el Estado también fichaba a quien hablaba con la prensa, esta noticia no nos resulta ajena. En la Operación Columna, el dispositivo con el que distintos servicios de información persiguieron durante los años ochenta y noventa a quienes promovíamos la creación de asociaciones y la sindicación democrática dentro de la Guardia Civil, también se elaboraban fichas sobre periodistas: los que mantenían contacto con los sindicalistas del Instituto Armado, con asociaciones de vecinos, con cualquier voz que incomodara al relato oficial. Quien esto firma fue el objetivo número 13 de aquella operación, expulsado a comienzos de los años noventa por promover una asociación profesional dentro de la Guardia Civil, y rehabilitado el pasado 29 de mayo de 2025 al amparo de la Ley Orgánica 5/2024. La lógica de fondo es la misma que la de hoy: no perseguir el delito, sino catalogar la disidencia. Cambian las siglas y las herramientas —entonces informes y seguimientos manuscritos, hoy bases de datos y fichas fotográficas—, pero el instinto de valorar al periodista por su ideología en lugar de por el rigor de su trabajo sigue, décadas después, intacto.

4. Carta abierta al ministro Grande-Marlaska.

Señor ministro:

Hace cinco meses le hice llegar una instancia solicitando un acto de homenaje para los manifestantes de 1976 y sus familias. El próximo 17 de diciembre se cumplen 50 años de aquellas movilizaciones, y este 2026 se cumplen también 45 años de quienes defendimos, desde el Congreso de los Diputados, el orden constitucional y la democracia frente al golpe del 23 de febrero de 1981. Ambas efemérides forman parte de la Agenda España en Libertad 50 Años, que reivindica la memoria de quienes, con su compromiso, hicieron posible la democracia que hoy disfrutamos.

No he recibido respuesta a aquella instancia. Mientras su departamento clasifica a los periodistas por su ideología en dosieres de 54 folios, quienes arriesgamos entonces algo más que una etiqueta —el empleo, la libertad, en ocasiones la integridad física— seguimos esperando la cortesía elemental de una contestación. Le pido, señor ministro, que tenga la educación de responderme.