Equiparación EYA, lleva una propuesta de Equiparación Salarial Ya.

La Policía y la Guardia Civil, debe de dejar de ser el pariente pobre de las FSE.

Equiparación Ya, lleva a la Secretaría de Estado de Seguridad una propuesta para corregir el desfase acumulado en las pensiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La batalla por la mejora de las pensiones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tiene ya una fecha marcada en el calendario: el próximo 22 de septiembre. Ese día está prevista una reunión en la Secretaría de Estado de Seguridad en la que se abordará una cuestión que afecta directamente a miles de policías nacionales y guardias civiles.

El sindicato representativo Equiparación Ya (EYA) ha trasladado a la Secretaría de Estado de Seguridad su propuesta técnica para esa reunión. Su planteamiento parte de una comparación que, a juicio de la organización, evidencia el problema: entre 2015 y 2025, el salario medio correspondiente al grupo C1 habría aumentado un 43,10 %, mientras que el haber regulador de Clases Pasivas lo hizo únicamente un 27,46 %.

El resultado de esa evolución desigual es una brecha económica que, según los datos manejados por EYA, habría pasado de 5.349,51 euros en 2015 a 11.462,64 euros en 2025, lo que supone un incremento del 114,27 %.

Dos propuestas sobre la mesa.

La diferencia entre lo que plantea la Secretaría de Estado de Seguridad y lo que reclama Equiparación Ya es significativa. La propuesta de la SES para 2026 sitúa el haber regulador en 34.595,18 euros, lo que supondría un incremento anual de 3.579,92 euros y unos 255,71 euros brutos mensuales. Según EYA, pese a esta subida, permanecería una brecha residual de aproximadamente 8.700 euros.

Frente a ello, el sindicato propone elevar el haber regulador hasta 37.870,96 euros en 2026, con un incremento anual de 6.113,13 euros, equivalente a 436,65 euros brutos mensuales, y alcanzar los 39.575,15 euros en 2027.

La diferencia entre ambas alternativas sería de 180,94 euros brutos al mes. «No pedimos un privilegio»

El argumento central de Equiparación Ya no se limita a reclamar una subida de las pensiones para 2026. El sindicato plantea que debe abordarse también la pérdida acumulada durante la última década.

EYA toma como referencia los 5.349,51 euros de diferencia existentes en 2015 entre la retribución media y el haber regulador y defiende recuperar ese margen histórico para evitar que el desfase acumulado quede definitivamente consolidado.

La organización resume su posición con una frase que pretende marcar el sentido de la negociación: «No pedimos un privilegio: pedimos recuperar lo que existía en 2015».

Y ahí está precisamente el núcleo del debate. No se trata únicamente de cuánto aumentarán las pensiones el próximo año, sino de determinar si la Administración considera suficiente reducir el ritmo de crecimiento de la diferencia o si, por el contrario, está dispuesta a comenzar a recuperar la distancia acumulada.

Diez años de desfase. Los datos aportados por EYA señalan una diferencia de 15,64 puntos porcentuales entre la evolución de los salarios y la del haber regulador. Paralelamente, la brecha económica habría pasado de 5.349,51 euros a 11.462,64 euros.

Para el sindicato, aceptar una corrección que considere insuficiente supondría consolidar una pérdida acumulada durante diez años.

La cuestión, por tanto, trasciende la nómina actual de los funcionarios. El haber regulador sobre el que se calculan las pensiones tiene una repercusión directa en quienes se incorporarán al sistema de jubilación en los próximos años.

El 22 de septiembre será la fecha clave.

Equiparación Ya, reclama que la reunión del 22 de septiembre no se convierta en un simple trámite administrativo. La organización considera que sindicatos, asociaciones y Administración deben abordar la negociación desde una perspectiva de futuro, porque la decisión que se adopte tendrá consecuencias durante años sobre las pensiones de los funcionarios afectados.

La posición del sindicato es clara: la propuesta de la SES reduciría parcialmente el problema, pero no recuperaría el desfase acumulado, mientras que su alternativa pretende actuar directamente sobre la brecha existente.

La discusión, por tanto, queda planteada en términos muy concretos: ¿se trata simplemente de subir las pensiones o de corregir una pérdida acumulada durante una década? El próximo 22 de septiembre la Secretaría de Estado de Seguridad tendrá sobre la mesa las dos cifras. Una, 34.595,18 euros. La otra, 37.870,96 euros.

Y detrás de esos números hay una cuestión que va mucho más allá de una diferencia de 180,94 euros mensuales: qué valor se quiere dar en el futuro a las pensiones de quienes han dedicado su vida profesional a la seguridad pública.