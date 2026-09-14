A las puertas de dos aniversarios olvidados.

El maltrato a la memoria histórica de policías y guardias civiles llevará a quien los siga tolerando a la destrucción.

Los policías y guardias civiles que la memoria democrática no quiere recordar.

Un policía nacional jubilado, con 45 años de servicio, dirige una carta abierta al Gobierno para reclamar el homenaje que ha denegado el Congreso y la reparación que ordena la Ley 5/2024 a los guardias civiles de la Operación Columna.

Firma esta carta abierta un policía nacional jubilado que ingresó en la Escuela de Canillas en 1978, ya en democracia, con Rodolfo Martín Villa en el Ministerio del Interior y Adolfo Suárez en la Presidencia del Gobierno. Fueron, recuerda, años marcados por el terrorismo, con féretros de compañeros llegando «casi a diario». Su testimonio, dirigido al Gobierno, reconstruye medio siglo de reivindicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, dice, siguen sin reconocimiento oficial.

1976: el grito por la Seguridad Social.

«En 1976, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se manifestaron pidiendo derechos, sobre todo Seguridad Social, que disfrutaban todos los trabajadores en España», relata el autor de la carta. Según su testimonio, aquellos manifestantes fueron encarcelados. El próximo 17 de diciembre se cumplirán, recuerda, 50 años de «aquella histórica manifestación, uno de los hechos más relevantes de la Transición». Denuncia que, pese a que el Gobierno reivindica la memoria democrática, no se ha acordado de ellos.

23-F, hace 45 años: el uniforme frente a la asonada.

Tampoco, añade, se ha recordado a los policías que el 23 de febrero de 1981 defendieron el Congreso durante el golpe de Estado. «Ese día yo estaba libre, pero se me llamó para que me personara urgentemente en comisaría, que me pusiera el uniforme y junto a otros compañeros nos dirigiéramos al Congreso», relata en primera persona.

1986: la Operación Columna y la cárcel por pedir una asociación.

En 1986, un grupo de guardias civiles encabezado por Manuel Rosa pidió la creación de una asociación, la UDGC (Unión Democrática de la Guardia Civil). Fueron detenidos por un presunto delito de sedición, juzgados por un tribunal militar y condenados a prisión; según relata la carta, incluso se les quiso instruir un Consejo de Guerra, que frenó el Tribunal Constitucional.

El autor sostiene que en aquella operación —conocida como «Operación Columna»— se cometieron además otros delitos no investigados: allanamiento de morada, detenciones ilegales y malversación de caudales públicos, entre otros. Afirma que quienes ordenaron y ejecutaron el operativo fueron ascendidos, y reta al destinatario de la carta a comprobar si algún general en activo participó en ella: «con mucho gusto se los proporcionaremos», ofrece respecto a la documentación.

La Ley 5/2024: nombres propios y reparación a medias.

La disposición adicional cuarta de la Ley 5/2024 nombra de forma expresa a cuatro guardias civiles a rehabilitar y jubilar con la pensión que les corresponda: Manuel Rosa, José Carlos Piñeiro, José Morata y Manuel Linde (este último, ya fallecido). Según la carta, a la viuda de Linde se le ha denegado la pensión y a sus hijos la de orfandad. Aquellos hechos, subraya el autor, ocurrieron ya en democracia; sitúa el episodio con Felipe González como presidente del Gobierno.

El testimonio recuerda también que las mujeres de los guardias civiles detenidos salieron entonces a la calle a pedir la libertad de sus maridos y sus propios derechos: «mujeres adelantadas a su tiempo», las define.

Un homenaje sin siglas, denegado por el Congreso.

Ante la falta de reconocimiento institucional, un grupo de policías y guardias civiles, en activo y jubilados, se ha unido para organizar un homenaje propio, «sin siglas, ni adscripción ni injerencias políticas». El autor elevó un escrito al Congreso solicitando un espacio institucional para celebrarlo. La respuesta, por resolución de la Mesa a través del secretario general de la Cámara, fue una denegación: al tratarse de una persona física, no tendría derecho a formular esa petición. «Siempre he pensado que en el Congreso reside la soberanía popular», concluye.

Cronología de una deuda pendiente

1976 — Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se manifiestan pidiendo Seguridad Social y son encarcelados. El 17 de diciembre de 2026 se cumplen 50 años. 1981 — 23-F: policías nacionales son movilizados de urgencia para defender el Congreso durante el intento de golpe de Estado. 1986 — Operación Columna: Manuel Rosa y otros guardias civiles son detenidos, procesados por un tribunal militar y encarcelados por pedir la creación de la UDGC. 2024 — La Ley 5/2024 (disposición adicional cuarta) ordena la rehabilitación y jubilación con pensión de Manuel Rosa, José Carlos Piñeiro, José Morata y Manuel Linde (DEP). 2026 — El Congreso deniega el espacio institucional solicitado para homenajear a los agentes, y persiste el impago de la pensión de orfandad a los hijos de Manuel Linde.

El autor José Sánchez Amor, cierra su carta pidiendo que se comprueben los datos que ha facilitado y que se tomen las decisiones a las que haya lugar.

Para terminar Ya. A policías y guardias civiles democráticos, le cierran toda posibilidad de que se reconozca su trabajo en pro de la democratización de las FSE, son actos propios de países bananeros y sin asentamiento democrático, eso no sólo repercute en la democracia, sino, especialmente en la calidad de los servicios que estos hombres y mujeres prestan a la comunidad.