Abascal insta a no dar por hecha la caída del régimen y ve a Sánchez capaz de robar las elecciones

La catástrofe de Ceuta y la ‘traición‘ del socialista Sánchez han dado nuevo impulso al discurso de VOX.

Hay un clamor popular y a caballo de la indignación, Abascal avanza impetuoso.

Sin cortarse un pelo, llamando a las cosas por su nombre y alertando a la ciudadanía:

«Hoy nos estamos jugando nuestra libertad frente a la invasión y a la islamización de Cataluña y del resto de España».

Además de subrayar que estamos en un debate crucial “entre civilización y barbarie”, insta a la ciudadanía española no dar por hecho el cambio y ve al marrullero amo del PSOE capaz de ‘robar’ las próximas elecciones generales e incluso no convocarlas.

Santiago Abascal recoge la indignación de quienes exigen explicaciones al marido de Begoña y se perfila como una figura decisiva en el próximo Gobierno, que a todas luces dependerá de los votos de su partido.

Santiago Abascal, desde Barcelona: "No sé cómo empezó en política el candidato marroquí en España, el señor Sánchez, el traidor a España" ➡️ #Canal24Horas pic.twitter.com/AleDJfQUGc — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 18, 2026

A Santiago Abascal se le empieza a poner cara de vicepresidente.

Todavía no han hablado las urnas y queda mucho camino hasta las próximas elecciones generales, pero el ascenso de VOX ha dejado de parecer un episodio pasajero. La crisis de Ceuta, además, ha llevado al primer plano los asuntos sobre los que su líder lleva años reclamando una respuesta más firme: las fronteras, la soberanía y la autoridad del Estado.

En su mitin de Barcelona, entre banderas de España y llamadas a la movilización, Abascal habló a un público que no necesita que le expliquen dónde está Ceuta, pero sí quiere saber qué ocurrió allí y por qué. La entrada masiva de personas de finales de julio ha abierto una disputa política de alcance nacional. Para el líder de VOX, la gestión de Pedro Sánchez representa un abandono de la ciudad autónoma. Para el Gobierno, esa acusación ignora las medidas adoptadas para afrontar la crisis.

🇪🇸| SANTIAGO ABASCAL ENVÍA UN MENSAJE A LOS ZURDOS: “No nos importa lo que nos llamen: ultras, xenófobos, fachas… Nosotros defendemos la Unidad Nacional, la libertad de la gente, la propiedad privada, los impuestos bajos, la seguridad en las calles y que nos llamen lo que lo… pic.twitter.com/I05A1s2ahI — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) September 19, 2026

Ceuta, en el centro de la indignación

Abascal ha convertido Ceuta en algo más que un asunto fronterizo. Su mensaje apela al patriotismo de quienes ven en la ciudad autónoma una parte de España que merece protección y explicaciones claras. También conecta con una ola de indignación por la dimensión de la crisis y por las dudas sobre el papel que pudieron desempeñar las autoridades marroquíes.

El presidente de VOX acusa a Sánchez de haber «traicionado» a los ceutíes.

Es una acusación política, no un hecho acreditado. Sánchez sostiene que ningún servicio de inteligencia anticipó el cruce masivo y ha anunciado que hará públicos los informes en poder del Ejecutivo.

Entre ambas posiciones queda una pregunta que sigue alimentando el debate: si el Gobierno conocía el riesgo, ¿hizo todo lo necesario para preparar la respuesta?

Un partido que crece

El momento político favorece a Abascal. VOX aparece claramente en ascenso en los sondeos, aunque las estimaciones difieren según la encuesta.

El barómetro del CIS de septiembre le atribuye un 16,6 % de intención de voto, 1,3 puntos más que en agosto. Otros estudios lo sitúan por encima de esa cifra. Ninguno anticipa con certeza el resultado de unas elecciones, pero juntos muestran que el partido ha ganado espacio respecto a las generales de 2023.

Ceuta podría darle todavía más vuelo. La crisis ha permitido a Abascal llevar sus argumentos del mitin al Congreso y de la política nacional a una ciudad concreta, con vecinos que esperan soluciones.

Su discurso de defensa de España encuentra así un escenario inmediato. Cada nueva explicación del Gobierno y cada día que persisten las dificultades sobre el terreno mantienen vivo el asunto.

Santiago Abascal, en Barcelona: «Hoy nos estamos jugando nuestra libertad frente a la invasión y a la islamización de Cataluña y del resto de España» pic.twitter.com/VWYuVCynmz — Siempre ESPAÑA , siempre VOX. (@sebasti55442171) September 19, 2026

Barcelona, un escenario con intención

Que Abascal lanzara este mensaje desde Barcelona añade otra capa política. Cataluña ha sido durante años uno de los escenarios desde los que VOX ha defendido la unidad de España. Ahora, su líder enlaza esa reivindicación con lo sucedido en Ceuta y pide a sus seguidores que no den por hecho un cambio de Gobierno, por favorables que resulten algunas encuestas.

En ese contexto pronunció su advertencia más grave: que Sánchez podría intentar «robar» las próximas elecciones o incluso no convocarlas. Abascal no ha presentado pruebas que sostengan esa posibilidad. La frase cumple, sin embargo, una función evidente en el mitin: mantener movilizado a un electorado que ve el cambio cada vez más cerca.

Este es el “valiente” que ha "escupido" y ha intentado agredir a Santiago Abascal. Se lo llevan detenido con esa cara de tonto. No extraña que lo hayan pillado a la primera. Sois escoria. Y no vais a parar a nadie. #VOX #SantiagoAbascal #Abascal #VoxTarragona #Tarragona pic.twitter.com/6WZcvZNNTZ — 🇪🇦 Generación X (@JotaGeneracionX) September 19, 2026

La llave del próximo Gobierno

La pregunta ya no es solo cuánto puede crecer VOX, sino qué peso tendrá ese crecimiento en la formación del próximo Gobierno.

Si el Partido Popular gana las elecciones sin mayoría suficiente y necesita a los diputados de Abascal, el líder de VOX estará en condiciones de influir en el programa y en la composición del Ejecutivo. De ahí que la posibilidad de verlo como vicepresidente haya entrado en el horizonte político, aunque hoy siga siendo una hipótesis.

Abascal avanza impulsado por un clamor popular que su partido reivindica como propio y por la exigencia de respuestas sobre Ceuta. Le queda la prueba decisiva: convertir esa energía en votos y esos votos en poder de negociación.

Mientras llega ese día, su figura ocupa un lugar cada vez más difícil de esquivar en cualquier conversación sobre quién gobernará España.