Encuestas: VOX y PP tendrían mayoría absoluta, Page se iría al paro y Núñez sería presidente

Ya había indicios y tendencias, pero la puntilla ha sido el desastre de Pedro Sánchez y el PSOE en Ceuta, que llega justo después de la aviesa financiación pactada por el PSOE con los separatistas catalanes.

Si hoy se celebraran elecciones autonómicas, VOX y PP sumarían mayoría absoluta, el siempre diletante Page se iría al paro y el popular Paco Núñez sería presidente.

Castilla-La Mancha ha sido vista durante años como un territorio estable, casi con una política reposada.

Sin embargo, las encuestas empiezan a mostrar un panorama mucho más dinámico.

Un reciente estudio demoscópico interno del PP, que ha sido difundido por Esdiario, señala un escenario sin precedentes: la alianza entre populares y VOX podría alcanzar la anhelada mayoría absoluta en las Cortes castellano-manchegas, lo que abriría la puerta a un gobierno de coalición de derechas en un tradicional bastión socialista, tal y como se informa en Esdiario.

Este dato no es baladí. En una cámara compuesta por 33 escaños, la mayoría se establece en 17 diputados.

La macroencuesta coloca al PSOE por debajo de esa cifra, mientras que la combinación de PP y VOX superaría dicha línea con comodidad.

Aunque se trata de un sondeo realizado para uso interno de Génova, su filtración ha encendido las alarmas en el entorno de Emiliano García-Page y ha renovado las expectativas de Paco Núñez y de la dirección nacional del PP para arrebatar la Junta en el próximo ciclo autonómico.

Núñez encarna, en Castilla-La Mancha, la vieja virtud del trabajo bien hecho: candidato incansable, recorre pueblo a pueblo con una energía que ya quisieran para sí muchos veteranos de la política regional. Su perfil, alejado de la impostura y cercano al ciudadano de a pie, lo convierte en un rival de fondo —infatigable, como dicen quienes lo conocen— frente a un PSOE desgastado por sus propias contradicciones.

De feudo socialista a tablero abierto

Durante gran parte de la última década, Castilla-La Mancha ha sido uno de los bastiones del PSOE.

La figura de García-Page, caracterizada por su marrulleria, aparente moderación y sello propio, ha logrado mantener el control de la Junta incluso en momentos nacionales adversos para los socialistas.

Sin embargo, los sondeos recientes, incluida la macroencuesta interna del PP, evidencian una tendencia creciente: el electorado socialista se desmorona mientras el bloque de derechas refuerza su apoyo y se posiciona para convertirlo en escaños.

Las encuestas autonómicas más recientes coinciden en varias ideas relevantes:

El PSOE continuaría por kuy poco siendo la primera fuerza en votos, pero sin opciones ya de llegar a la mayoría absoluta.

El PP se consolida como la alternativa central, con pequeñas alzas en porcentaje en todas las proivincias.

VOX experimenta un crecimiento sostenido y se afianza como la clave del poder regional para la derecha.

Las estimaciones de estudios como los realizados por NC Report o Sigma Dos sugieren que el PSOE se situaría entre 15 y 17 escaños, con un PP en torno a los 12-13 diputados y un Vox potencialmente alcanzando entre 5 y 6 representantes. En casi todos estos escenarios, el punto crucial es el mismo: si la suma de PP y Vox logra alcanzar los 17 escaños, el tablero político regional se transformaría por completo.

Qué dice la macroencuesta interna del PP

La información de Esdiario referente a la macroencuesta del PP proporciona un contexto que se alinea con esta dinámica y la impulsa más allá. El estudio demoscópico, encargado para evaluar la viabilidad de un cambio de gobierno, proyecta un resultado que revela que:

El PSOE perdería su margen de maniobra con la mayoría absoluta, quedando entre 15 y 16 escaños.

El PP refuerza su papel como eje del bloque de derechas, alcanzando o rozando los 13 diputados.

Vox mejora sus resultados y sumaría hasta 5 representantes, uno más que en la legislatura actual.

La implicación numérica es evidente: el bloque PP y Vox se situaría entre 17 y 18 escaños, por encima de la línea que separa la oposición del gobierno. Esta cifra permitiría, por primera vez en doce años, un Ejecutivo de coalición conservador en Castilla-La Mancha sin necesidad de apoyo de otros partidos, replicando el modelo ya observado en comunidades como Aragón o Extremadura.

Este tipo de macroencuestas internas cumple una doble función. Por un lado, sirven para orientar la estrategia territorial de los partidos, ajustando mensajes, perfiles y recursos. Por otro, actúan como señales políticas: en este caso, el PP pretende fortalecer la idea de que la alternancia en Castilla-La Mancha no es solo un deseo, sino un escenario factible si se mantiene la tendencia actual.

Clave nacional: laboratorio para la derecha

El posible cambio en Castilla-La Mancha no se interpreta únicamente desde una perspectiva regional. En la actual política española, cada comunidad autónoma se comporta como un termómetro nacional anticipado. Que PP y Vox alcancen la mayoría absoluta en una región donde el PSOE ha dominado durante tantos años estaría en consonancia con un dato que se repite en las encuestas a nivel estatal: el bloque de derechas supera el 50 % de los votos y se sitúa por encima de los 200 escaños en el Congreso.

En esta radiografía global:

El PP se consolida con cerca de un tercio del voto nacional, ligeramente por encima del PSOE.

se consolida con cerca de un tercio del voto nacional, ligeramente por encima del PSOE. Vox se afianza en un nivel alto, alrededor del 18-19 %, captando el voto de quienes están más descontentos con el Gobierno.

se afianza en un nivel alto, alrededor del 18-19 %, captando el voto de quienes están más descontentos con el Gobierno. La combinación de PP y Vox sobrepasa el umbral de la mayoría absoluta tanto en estimación de voto como en proyección de diputados.

Si esta tendencia se reitera en las autonomías, Castilla-La Mancha se convierte en un laboratorio de suma importancia: un lugar donde se puede verificar hasta qué punto el desgaste del PSOE y el auge del bloque de derechas se traducen en poder institucional. Para el PP, conquistar la Junta sería un impacto significativo frente a La Moncloa. Para Vox, formar parte del gobierno regional consolidaría su rol como socio imprescindible y fortalecería su capacidad de negociación en otros espacios.

Consecuencias posibles: pactos, relato y resistencia socialista

Si los números de la macroencuesta se aproximan a la realidad electoral, el día siguiente a las autonómicas será agitado. Un acuerdo PP-Vox sería la hipótesis más lógica, similar a los existentes en otras comunidades con coaliciones formales o apoyos parlamentarios estables. Esto implicaría:

Reorientar políticas clave en áreas como el gasto público, la agricultura, el orden público y la relación con el Gobierno central.

Modificar la narrativa en torno a Castilla-La Mancha, que dejaría de ser vista como un “feudo socialista” para convertirse en un símbolo del nuevo ciclo político.

Tensionar las relaciones internas en el PSOE, donde García-Page ha cultivado un perfil propio, a menudo crítico con la dirección federal.

Por otro lado, el socialismo en Castilla-La Mancha no se encuentra, ni mucho menos, fuera de la contienda. Las mismas encuestas que vaticinan un panorama benéfico para la derecha reconocen la fortaleza de Page como candidato y su habilidad para movilizar el voto moderado. Una ligera variación —un escaño más o menos— podría dejar al bloque PP-Vox sin mayoría y obligar a buscar soluciones más complejas: desde gobiernos en minoría hasta acuerdos temporales con fuerzas a la izquierda.

Un territorio que mira al futuro… y algunas curiosidades

Mientras los partidos analizan gráficos y proyecciones de escaños, la política castellano-manchega deja también algunas anécdotas curiosas. En poco tiempo, la región ha pasado de debatir casi exclusivamente sobre agua y agricultura a convertirse en un termómetro de la recomposición ideológica a nivel nacional. Las encuestas se han multiplicado, y hoy ya no solo se evalúan los votos, sino también la percepción de liderazgo, la influencia del medio rural y la imagen de las capitales como Toledo o Albacete en el marco de la batalla cultural.

En las Cortes, cada diputado cuenta más que nunca, y las cuentas se han convertido en conversación habitual de café. Que el futuro gobierno dependa de un solo escaño hace que cada pueblo, cada comarca y cada campaña local tengan un peso significativo. Y en este renovado escenario, Castilla-La Mancha, tan acostumbrada a la política tranquila, podría ser el lugar donde se produzca uno de los giros más sorprendentes del próximo ciclo electoral.