Miles de ceutíes bloquean la frontera y avisan al marido de Begoña: «Ceuta será la tumba del sanchismo»

Banderas de España, de Ceuta y alguna europea. Un mediodía caluroso, mucha policía y una consigna que se repite calle abajo: «invasores, expulsión».

Este mediodía, varios miles de ceutíes han recorrido a pie el trayecto que separa la explanada del Chorrillo de la frontera del Tarajal para reclamar algo tan sencillo como que alguien, por fin, proteja su ciudad.

La convocatoria, impulsada por la Federación Provincial de Vecinos de Ceuta, ha llenado el paseo de pancartas con el mismo mensaje: «S.O.S. Ceuta invadida».

Entre gritos de «nuestros derechos, dónde están» y «invasores, expulsión», la marcha ha avanzado bajo un fuerte despliegue policial hasta llegar, ya bien entrada la tarde, a la misma zona del Tarajal donde se produjo la avalancha de inmigrantes del 30 de julio.

No ha sido solo un paseo con banderas. Los vecinos han entregado a las autoridades españolas y europeas un pliego con cuatro peticiones muy concretas: sellado inmediato de la frontera, expulsiones inmediatas, refuerzo de la seguridad ciudadana y el fin de las regularizaciones masivas. Cuatro líneas, ninguna ambigüedad.

Ceuta lleva semanas siendo la ciudad que todo el mundo nombra en Madrid y que pocos pisan. Hoy, al menos por unas horas, ha sido al revés: la ciudad ha bajado a la calle para que la nombren a ella.

📌Ceuta, September 20. Motorcycle demonstration and rally in Tarajal, next to the border with Morocco. pic.twitter.com/GN1KX35ON4 — MAGA Vanguard 47 (@magavanguard47) September 20, 2026

La imagen de una multitud de personas marchando desde el centro de Ceuta hasta el paso fronterizo del Tarajal, ondeando banderas y entonando cánticos, refleja de manera más elocuente que cualquier declaración el ambiente político que ha permeado la ciudad autónoma desde la oleada migratoria de finales de julio.

Esta movilización, única por su recorrido y fervor, se llevó a cabo para reivindicar la identidad española de la ciudad y la protección de su territorio, transformando la frontera en el nuevo centro del enfrentamiento político con La Moncloa.

La manifestación, que comenzó en la explanada del Chorrillo y atravesó barrios como el Príncipe, emblemático tanto por su convivencia como por las tensiones sociales que lo rodean, culminó en las cercanías del Tarajal.

Durante el recorrido se escucharon consignas contundentes como “invasores, expulsión”, “Sánchez a prisión” o “Ceuta será la tumba del sanchismo”. No fue una protesta surgida de la nada: la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) había organizado la movilización y preparado un manifiesto que se leería en la propia frontera, con la intención de mostrar que, desde la perspectiva de gran parte de la ciudadanía, el problema no se limita a Ceuta, sino que se extiende a la política del Gobierno de Pedro Sánchez hacia Marruecos y a la gestión de la crisis migratoria.

Ni una sola devolución y cada vez más invasores en Ceuta. Mentiroso y traidorpic.twitter.com/6MC280YwFP — Ceromilongas (@ceromilongas) September 20, 2026

Una ciudad en tensión y una frontera simbólica

La jornada del 20 de septiembre ocurre tras semanas de crecientes movilizaciones, con concentraciones frente a la Delegación del Gobierno y protestas por la presencia de miles de migrantes que continúan en la ciudad después de la entrada masiva del 30 de julio. La instalación de una barrera de boyas en el mar, dañada por el temporal en la zona próxima al espigón del Tarajal, ha proporcionado una imagen de vulnerabilidad a una política de contención que muchos ciudadanos consideran insuficiente.

La FPAV y otras organizaciones vecinales han ido intensificando sus reclamaciones; estas ya no se limitan a solicitar más recursos policiales o mejores condiciones de acogida. La demanda principal se ha orientado hacia:

Un blindaje inmediato de la frontera y refuerzo físico del perímetro

y refuerzo físico del perímetro Expulsiones rápidas de aquellos que no tengan derecho a permanecer en la ciudad

de aquellos que no tengan derecho a permanecer en la ciudad La eliminación de las “regularizaciones masivas” que se ven como un efecto llamada

Esta agenda se alinea directamente con la narrativa de la derecha nacional, pero en Ceuta adquiere un matiz particular: aquí, la frontera no es solo un concepto geopolítico, sino la línea que separa la vida cotidiana en un territorio pequeño y saturado de recursos de una presión migratoria incesante que, según buena parte de la población local, está manipulada por Marruecos.

El impacto político para el sanchismo

El cántico “Ceuta será la tumba del sanchismo” va más allá de ser una simple expresión de pancarta. La crisis en Ceuta se ha convertido en un campo de desgaste para el Gobierno de coalición, que enfrenta tres frentes a la vez:

Desgaste territorial Las imágenes de colapsos en la frontera, asentamientos improvisados y fuerzas de seguridad desbordadas alimentan la percepción de un Estado débil en la gestión de sus fronteras externas. Lo que sucede en Ceuta repercute en Melilla, las Islas Canarias y, en consecuencia, sobre la política migratoria de España y Europa.

Desgaste institucional – Se clama de forma constante por la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, quien se ha convertido en un símbolo de una Administración que no escucha ni protege a sus ciudadanos. – Se cuestiona la coordinación entre los departamentos de Interior, Política Territorial y Exteriores, sobre todo tras la ruptura de la boya de contención y las dificultades para reubicar a más de 800 personas que dormían en la calle.

Desgaste ideológico La izquierda en el Gobierno es percibida, según lo expresado por los manifestantes, como asociada a una mezcla de buenismo y descontrol. Los gritos escuchados en la frontera —“Marlaska, canalla, defiende a los caballas”, “delegado, dimisión”, “pedimos soluciones y expulsión”— se dirigen directamente a figuras clave del Ejecutivo y a su enfoque sobre la inmigración.

A nivel nacional, la imagen de miles de ceutíes rodeando la frontera pidiendo la dimisión de Sánchez se suma a otras manifestaciones recientes en Madrid y en numerosos municipios que utilizan Ceuta como símbolo de una España “desprotegida”. La oposición, especialmente el PP y Vox, ve en esta situación una ocasión propicia para acusar al Gobierno de haber descuidado a la ciudad autónoma y de ceder ante Marruecos.

Consecuencias posibles: de la calle a Bruselas

Más allá del significado simbólico de la expresión “la tumba del sanchismo”, las repercusiones pueden manifestarse en diversos niveles:

Agenda legislativa : La presión sobre el Ministerio del Interior para endurecer los protocolos de devolución y reforzar el control fronterizo puede traducirse en modificaciones normativas y en nuevas inversiones, que sin duda influirán en el debate político nacional.

: La presión sobre el Ministerio del Interior para endurecer los protocolos de devolución y reforzar el control fronterizo puede traducirse en modificaciones normativas y en nuevas inversiones, que sin duda influirán en el debate político nacional. Relación con la Unión Europea : Ceuta insiste en que es una frontera europea , no solo española. Los gritos de “Europa, escucha, Ceuta es tu lucha” buscan comprometer a Bruselas en una respuesta conjunta, que podría llevar a un aumento de fondos, pero también a una mayor supervisión sobre cómo España enfrenta la crisis.

: Ceuta insiste en que es una frontera , no solo española. Los gritos de “Europa, escucha, Ceuta es tu lucha” buscan comprometer a Bruselas en una respuesta conjunta, que podría llevar a un aumento de fondos, pero también a una mayor supervisión sobre cómo España enfrenta la crisis. Relación con Marruecos: Cada nueva manifestación en Ceuta se interpreta en Rabat como un nuevo episodio de una larga partida de ajedrez diplomático. Las insinuaciones de “invasión” y la atención sobre la responsabilidad marroquí en la oleada de julio aportan ruido a una relación ya marcada por la desconfianza.

En el ámbito interno, la situación en Ceuta fortalece a quienes abogan por un enfoque mucho más restrictivo en materia migratoria y obliga al Gobierno a evaluar cuidadosamente cada gesto hacia Marruecos, sabiendo que cualquier concesión será vista en la ciudad como una renuncia a su soberanía.

Curiosidades y detalles de una protesta fronteriza

Aparte del trasfondo político, la marcha dejó algunos aspectos que ayudan a entender mejor el ambiente en la ciudad:

La protesta se desarrolló de forma pacífica y, según los reportes, con una notable presencia de mujeres , algo poco habitual en movilizaciones de este tipo.

y, según los reportes, con una notable presencia de , algo poco habitual en movilizaciones de este tipo. La pancarta principal llevaba el mensaje “ S.O.S. Ceuta invadida ”, que se ha convertido en un lema recurrente en redes sociales y en otros eventos.

”, que se ha convertido en un lema recurrente en redes sociales y en otros eventos. La marcha de ciudadanos se combinó con una caravana de moteros , compuesta por más de un centenar de motocicletas que recorrieron la ciudad hasta la frontera, aportando un toque casi festivo a una jornada profundamente política.

, compuesta por más de un centenar de motocicletas que recorrieron la ciudad hasta la frontera, aportando un toque casi festivo a una jornada profundamente política. Entre los cantos, además de los dirigidos a Sánchez y Marlaska, se expresaron consignas contra Marruecos y llamados a la Legión, una institución muy arraigada en la identidad ceutí, en una mezcla de protesta cívica y orgullo militar.

En una ciudad acostumbrada a que las decisiones políticas se tomen a distancia, Ceuta ha escogido llevar sus mensajes al punto exacto donde termina España y empieza Marruecos. Y, al menos por un día, el Tarajal ha sido mucho más que un mero paso fronterizo: se ha convertido en el escenario donde una ciudad ha querido transmitir, a través de gritos, su propia advertencia a las autoridades.