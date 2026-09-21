Cuando el cuerpo (no) miente.

La ciencia cada día más cerca de convertir los tribunales en lugares de justicia real, y con crédito, del cual carece en la actualidad.

Tests de personalidad, cuestionarios de síntomas y señales físicas prometen detectar la simulación. La ciencia los usa con rigor y con límites muy claros; el sentido común, en cambio, suele fiarse de un gesto que no significa nada.

Hay una creencia muy extendida y muy poco fundada: que el cuerpo delata a quien miente. Que evitar la mirada, tocarse la nariz o sudar son señales de un engaño. La psicología forense, que necesita algo más sólido que el sentido común para escribir un informe que un juez pueda valorar, ha desarrollado en su lugar un conjunto de instrumentos con una fiabilidad medible —y también con límites que conviene conocer, porque usarlos mal puede ser tan injusto como no usarlos.

Lo que sí mide un test de personalidad.

El Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI-2), adaptado a España en 1999, ha sido durante décadas el instrumento de referencia en los peritajes psicológicos del país. Su utilidad forense no está en diagnosticar rasgos de personalidad, sino en sus llamadas escalas de validez —con nombres como F-r, Fp-r, FBS-r o RBS—, diseñadas específicamente para detectar si quien responde exagera sus síntomas (lo que en el argot pericial se llama simulación) o, al contrario, los minimiza. Los estudios comparativos son claros en esto: las personas a las que se instruye deliberadamente para simular un daño psicológico puntúan de forma significativamente más alta en estas escalas que la población general o clínica. Es, por tanto, una herramienta útil, aunque no infalible ni suficiente por sí sola.

Junto a él suele emplearse el Cuestionario de 90 Síntomas (SCL-90-R), un inventario de 90 preguntas que mide la intensidad de síntomas como la depresión, la ansiedad, la somatización o la hostilidad. Ayuda a perfilar el impacto psicológico de un hecho, aunque —a diferencia del MMPI-2— no fue diseñado específicamente para detectar la simulación, y su validez varía según el tipo de población evaluada.

Lo que el cuerpo no puede demostrar por sí solo.

En el terreno forense existe un equivalente físico: los llamados signos de Waddell, descritos en 1980 por el cirujano ortopédico Gordon Waddell para el dolor lumbar crónico. Se agrupan en cinco categorías —distracción, alteraciones regionales, sobrerreacción, dolor simulado a la presión superficial y carga axial simulada— y tres o más categorías positivas se consideran clínicamente significativas. Pero aquí llega la advertencia que la propia literatura médica repite con insistencia: los signos de Waddell se han malinterpretado, clínica y médico-legalmente, como una prueba de que el paciente simula. No lo son. Su presencia solo indica que existe un componente no orgánico en el dolor y que conviene una valoración psicológica adicional —porque ese componente puede ser perfectamente real, sin que haya fingimiento alguno de por medio.

El mito que sigue circulando.

Frente a estos instrumentos, contrastados y con límites conocidos, sigue muy viva la idea de que basta con «leer» el lenguaje corporal para detectar una mentira. La investigación científica no ha logrado vincular ningún gesto aislado con el engaño de forma universal: cada persona reacciona de manera distinta. La tasa de acierto al detectar mentiras por el lenguaje corporal o verbal se sitúa, según los estudios, en torno al 54-60%, apenas por encima de lanzar una moneda al aire. Incluso el mito más repetido —que quien evita la mirada miente más— se ha visto desmentido: si acaso, ocurre lo contrario, porque quien miente tiende a sostener la mirada como estrategia deliberada. Ni siquiera el polígrafo, la técnica más popularmente asociada a la detección del engaño, alcanza una fiabilidad del cien por cien.

La conclusión pericial y forense seria no se construye, por tanto, sobre un gesto o una corazonada, sino sobre la convergencia de varios instrumentos: el análisis del contenido de la declaración, la prueba psicométrica y, cuando existe, la exploración física, todos leídos juntos y con sus límites por delante. En la última entrega de esta serie daremos un giro: veremos por qué, incluso con todas estas herramientas en la mano, nuestra propia mente sigue siendo el obstáculo más difícil de vencer a la hora de juzgar qué es verdad.