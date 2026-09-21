Valdesangil y sus vecinos siguen en pie.

Estado del muro y restos localizados junto a la curva del “prao hoyo”, en el lugar del accidente (imagen aportada a la redacción).

Valdesangil, pedanía del municipio de Béjar (Salamanca), vive estos días una nueva polémica en torno al estado de su carretera de acceso. Un accidente de tráfico ocurrido en una de sus curvas más peligrosas —conocida entre los vecinos como la del “prao hoyo”— ha reabierto el debate sobre el alcance real de la reforma vial ejecutada hace menos de un año y sobre el compromiso de ensanche que la Diputación de Salamanca asumió públicamente antes de las elecciones locales de 2023.

MÁS ATENCIÓN A LA SEÑALIZACIÓN QUE AL ACCIDENTE.

El detonante de la controversia ha sido un artículo publicado el pasado día 16 en uno de los medios que habitualmente recogen y difunden la información institucional de la Diputación. Su contenido, a juicio de los vecinos afectados, minimiza el accidente y presenta de forma favorable la actuación de la institución provincial. Ante las inexactitudes detectadas, se ha remitido un correo al responsable provincial de dicho medio exigiendo una rectificación.

Según los vecinos, la información publicada concede más espacio a los 5.000 euros que la Diputación anuncia invertir en nueva señalización que al propio siniestro, pese a que la institución disponía ya de fotografías del lugar y optó por no publicarlas. El propio reconocimiento de que la carretera necesita señalizarse equivale, sostienen, a admitir que la reforma ejecutada hace menos de un año quedó incompleta.

UNA PROMESA ELECTORAL QUE SE QUEDÓ A MEDIAS.

El artículo cuestionado sitúa la primera fase del ensanche entre la N-630 y el cruce de la Cerrallana. Sin embargo, el compromiso que se difundió públicamente sobre esa misma carretera —recogido por un medio comarcal el 3 de abril de 2023, un mes antes de las elecciones locales— hablaba de ensanchar 1,5 kilómetros desde dicha nacional hasta la entrada del propio pueblo. La diferencia entre lo prometido y lo ejecutado es, para los vecinos, el origen de fondo del problema.

UN PUEBLO SIN ALCALDE, GOBERNADO POR UNA GESTORA.

Otra de las afirmaciones señaladas como incorrectas es la referencia a un supuesto “alcalde pedáneo” de Valdesangil. En la localidad no hay alcalde pedáneo: lo hubo, pero dimitió, y desde entonces el núcleo está gobernado por una comisión gestora. Como recuerdan los vecinos, en democracia son los concejales quienes se eligen en las urnas y estos quienes eligen posteriormente al alcalde, un matiz que el artículo original habría pasado por alto.

LO OCURRIDO EN LA CURVA DEL “PRAO HOYO”.

Frente a las declaraciones atribuidas al presidente de la gestora, que habría afirmado desconocer las causas del accidente y si estas guardan relación con el estado de la vía, los vecinos remiten a los hechos constatados sobre el terreno: se produjo un frenazo en una curva sin visibilidad, la conocida como del “prao hoyo”, donde el muro de piedra situado a la derecha en dirección a Valdesangil quedó derribado por el impacto, con restos del vehículo todavía junto a él. Los vecinos añaden que el propio presidente de la gestora conoce la identidad de la persona herida en el accidente, puesto que fue informado personalmente de ello.

TERRENOS DISPONIBLES PARA RETIRAR LAS CURVAS.

Los vecinos también rebaten que identificar a los propietarios de los terrenos afectados por las dos curvas problemáticas sea una tarea compleja. En el caso de la curva del “prao hoyo”, el propietario es del pueblo y su identidad es de sobra conocida. En el caso de la curva conocida como del “asomaero”, su propietario acude casi a diario a la finca colindante y, según trasladan los vecinos, estaría dispuesto a ceder gratuitamente parte del terreno a cambio de que se le repusiera el muro. En cualquier caso, subrayan, el Registro de la Propiedad permite identificar sin dificultad a los titulares catastrales; al tratarse de fincas rústicas, una eventual expropiación no resultaría especialmente costosa.

MENOS SEÑALES Y MÁS OBRA, PIDEN LOS VECINOS.

En síntesis, la reclamación vecinal es clara: destinar los 5.000 euros previstos para señalización a eliminar las curvas peligrosas, que es lo que los vecinos vienen demandando desde hace tiempo. Recuerdan además que el compromiso original hablaba de ensanchar la carretera hasta la entrada del pueblo, y plantean como horizonte que las curvas queden suprimidas antes de las próximas elecciones locales de 2027, dejando para un futuro programa electoral el ensanche hasta el propio núcleo urbano.

CONTRASTE DE AFIRMACIONES.