La caida: Las últimas horas de Sánchez en el bunker.

EL BÚNKER Y EL ESPEJO DEL PODER.

El palacete Monclovita hace demasiado tiempo que no emite luz: una oscura madriguera, mefítico refugio de un ego fuera de control, huyendo de la realidad, de sí mismo y del mundo exterior. ¿Las últimas horas de Hitler en el búnker? ¡No! Hablamos de Pedro Sánchez. Sarcástico simbolismo, distintas épocas, escenarios y grados de destrucción; punto final a la locura, inexorable balanza kármica.

Nos situamos en Berlín, abril de 1945: granizada de bombas, muerte, ruina y desolación; el apocalipsis hecho decorado real, el hedor a ceniza, muerte y desolación impregnándolo todo. A varios metros bajo tierra, la guarida del infierno, el búnker de la cancillería; Hitler, un patético despojo, consumía las últimas horas de su existencia en aquel pestilente cuevano; oscuridad y hedor a muerte, el final. Aquel ser divinizado como el alma del pueblo alemán; aquel patético ser cuyos mínimos gestos eran el alfa y el omega de la ley en Alemania; aquel todopoderoso ser que decidía sobre la vida y la muerte, alimentando el fuego de los hornos crematorios y el exterminio de los seres humanos; aquel que proclamó el Reich de los mil años y la superioridad de la raza aria, destinada a esclavizar al resto de la humanidad; aquel que se creyó un dios y desafió a los cielos y la tierra. Hitler era ahora un patético despojo, atrapado en una nauseabunda madriguera; manos temblorosas, encorvado, envejecido, con la mirada perdida hacia la nada, patética piltrafa desaliñada, temblorosa y amarillenta; su inaudible hilillo de voz mutaba súbitamente en escalofriantes gritos de enajenado, crispadas explosiones de ira y locura; ya no estaba, se acabó, punto y final, la muerte le acompañaba mitigando su soledad, compañera fiel hasta el último instante:

«En la infecta atmósfera del búnker, Hitler daba órdenes enajenadas, movía tropas que ya no existían, diseñaba batallas en las que estaba derrotado antes de empezar e imaginaba posiciones en territorios perdidos hace tiempo; afuera, diez metros más arriba de donde él se refugiaba, Alemania sucumbía». — Gerhard Boldt

Aquí y ahora, no es difícil imaginar la irrespirable atmósfera del palacete Monclovita, crispado voltaje; con un presidente del Gobierno en el cual ya no cree nadie, intoxicado por sus propias mentiras, rodeado de aduladores y vacías presencias; el eco del odio y el rechazo golpeando las hojas de las ventanas a las que rehúsa acercarse; las ratas abandonan el barco, la angustia y la soledad acechan. ¿El poder? Trágica ensoñación y macabra broma, una guadaña de dos filos, se acabó. Todo era una farsa y las farsas duran hasta que aduladores y carroñeros vacían las arcas y se sacian de botín, no hay más; los cuchillos al acecho, demasiadas víctimas y esqueletos a medio enterrar a lo largo del camino; la historia se repite, siempre ha sido así; el poder al servicio de los demás glorifica, el poder para servirse a sí mismo, antesala de la nada y la muerte; el final está escrito.

UN ILUMINADO SIN CONCIENCIA.

Hitler fue la encarnación del mal por excelencia; algunos autores afirman que era una antena dimensional, un transmisor de oscuras y demoníacas energías; el debate sobre el influjo y la posesión de Alemania bajo la esvástica y el führer sigue abierto a fecha de hoy; demasiados misterios al acecho, la ciencia ante el umbral; los arcanos del universo, libro abierto para el que sepa leerlos; la mitología y los rituales satánicos de las SS, territorio inexplorado, misterio sin desvelar. ¿Mas qué podemos decir de Pedro Sánchez? Nada, absolutamente nada. Da la sensación de que cada una de sus decisiones tiene un carácter mecánico, puro cálculo instrumental, rutinas ajenas a las consecuencias y con el obsesivo propósito de alimentar su insaciable ego y permanencia en el poder; detrás de esa máscara, la nada. ¿El poder? ¿Qué es eso? ¿Qué significa esa palabra? Él no lo sabe, juega con fuego, sus víctimas simplemente lo sufren, «tocar los cielos» —expresión de un cretino, sin duda, pero el suyo naturalmente—. Desgraciada época preñada de mentirosos, farsantes y fulleros; Himmler era un aplicado y eficaz burócrata, insensible al sufrimiento ajeno, no experimentaba sentimiento alguno cuando visitaba su obra maestra, los campos de exterminio; no tenía conciencia. ¿Era un ser humano? Solo el inexorable juicio de Dios lo sabe.

El señor Sánchez no encaja del todo en esos diabólicos perfiles, más allá de ignorar las consecuencias de sus actos y carecer de empatía alguna —¿un robot?—; se alía y pone a gobernar a los pupilos de una banda terrorista, con cientos de asesinatos a sus espaldas —incluidos compañeros de su propio partido—; mas da la sensación de que para él es la toma de una decisión rutinaria, puro cálculo instrumental ajeno al dolor de las víctimas y a las desastrosas consecuencias para la Nación; todo vale para alcanzar su meta, el interés superior de mantenerse en el poder; carece del trascendente discernimiento del bien y del mal, la chispa divina, infalible guía que pesa las acciones y agita las conciencias; la empatía y el sufrimiento del prójimo no es su fuerte; en suma, incapaz de valorar el impacto y la trascendencia de sus acciones. En ese sentido, no es responsable de sus actos, y así lo evidencia en cualesquiera circunstancias: siempre hay un culpable y una excusa a quien endosarle el difunto y los gastos del entierro; insensible y ajeno al daño que sus decisiones provocan, no le afecta. Un peligro; debería haber sido desalojado hace tiempo.

LA TRAYECTORIA DE UN PODER SIN ESCRÚPULOS.

Retomando su trayectoria tras encaramarse al Gobierno de «aquella manera», podemos ya comenzar a evaluar la podrida cosecha. Veamos: se ha aliado con terroristas, independentistas y cualquier grupúsculo apto para superar el casting, cuyo único baremo consiste en ser residual, de nula cualificación, formación y prestaciones, mas aportando lo esencial: méritos acreditados en el arte de hacer daño a la Nación y llevárselo crudo a costa del contribuyente. Ha enfrentado y dividido a los españoles, reeditando un guerracivilismo fosilizado y sepultado bajo siete sellos y otras tantas llaves; en este gran objetivo ha contado con la inestimable colaboración de su antecesor, mentor y guía, un tal ZP —ahora pillado in fraganti con la capucha, la pata de cabra y el botín—. En suma, ha aplicado una política narco bananera, orientada a los negocios de una mafia dentro y fuera, sin escrúpulo alguno; el éxito, la meta final, mantenerse y disfrutar de los goces y el arrobamiento del poder. Manual de resistencia —lo que nos faltaba— ha nacido un literato destinado a saturar los anaqueles de las grandes superficies; el éxito todo lo justifica, el ego es dios y la mentira su profeta —la literatura es otra cosa—, no seguimos.

Hitler era un iluminado, se consideraba un protegido de los dioses a los que tuteaba; un avatar, un enviado de los cielos para guiar a la raza aria hacia la meta prometida; él mismo se consideraba un héroe mitológico encarnado para liderar al pueblo alemán. Gerhard Boldt, un oficial testigo de sus últimos días en el búnker, confiesa que «Hitler se creía un héroe de una ópera de Wagner. Pero no eran “dioses”, escribe Boldt, sino criminales».

Sánchez, al igual que Hitler, se autoglorifica sin necesitar la colaboración de abuela alguna, ni tener que recurrir a fundirse con héroes mitológicos de la obra de Richard Wagner; hasta en esto va por libre, le basta con agitar lo que tiene y tener la llave de la caja, vaciándola a su libre albedrío; en su particular endiosamiento no cabe la mesura ni sentido del ridículo alguno. Recientemente ha impulsado un teatrillo, pura escenificación a mayor gloria de su ego: un artefacto bautizado como «Global Progressive Mobilisation»; ignoramos quién corrió con los gastos del festejo —aunque nos da que no hay que escarbar gran cosa—. En gloriosa epifanía mundial fue entronizado como líder planetario antiimperialista y guía de la humanidad, más o menos, asumiendo el trascendente compromiso de «luchar contra la ultraderecha en el mundo y garantizar las democracias en el planeta Tierra»; ¡asombroso!, el mundo rendido ante un nuevo mesías. Lástima que aquí, en España, no aplique nada de lo que dice, ocupado como está con esas ocurrencias y festejos.

LA NEGLIGENCIA COMO MÉTODO DE GOBIERNO.

Aquí y ahora, los españoles quedan excluidos de las bienaventuranzas y libertades prometidas al universo por el señor Sánchez, dado que con cierta saña y ferocidad se obstina en dividir, licuar el odio en la atmósfera y resucitar un guerracivilismo harto trasnochado; gobierna con métodos mafiosos que harían palidecer a la mismísima Cosa Nostra; persigue a los jueces y a todo lo que se mueve; no se molesta en presentar presupuestos ni los necesita, él, a sus cosas; elabora listas secretas de desafectos; se pasa por el forro de la entrepierna las instituciones; pulveriza la Constitución y el Estado de derecho; escarnece al Parlamento y denigra al Jefe del Estado a la mínima ocasión; utiliza la política exterior como lo haría un marchante o tratante de coimas y mordidas a mayor engorde y beneficio de los bolsillos de su particular cuadrilla y allegados; ello, sin importar el daño a la Nación y blanqueando cualquier narcodictadura, comenzando por la Venezuela del criminal Maduro, ahora de asuntos propios en paradero desconocido; repetimos, «luchar contra la ultraderecha en el mundo y garantizar las democracias en el planeta Tierra». Palabra de Pedro Sánchez. Amén.

Adolfo Hitler consumía de forma regular decenas de sustancias y drogas duras recetadas por su médico personal, Theodor Morell, el miembro más importante y cercano de su reducida nómina de colaboradores, los jerarcas del partido; en realidad, nido de víboras repartiéndose jirones de poder e influencia mediante el método del codazo y la cercanía al todopoderoso führer. Morell, en su dosis diaria o menú del día, le suministraba una elaborada degustación de opiáceos, inyecciones de metanfetaminas, hormonas, esteroides, cocaína, sedantes, y ahí nos quedamos; eso sí, con una pericia digna de un alquimista medieval y a la altura de un genio del colocón —vulgar dopaje—. Era natural que viviera y gobernara Alemania distante de lo real y confiando únicamente en sus eufóricas visiones.

Lo anterior viene a colación porque Hitler vivía rodeado de una legión de aduladores que le ocultaban los desastres que desangraban a Alemania en el campo de batalla y otros; cualquier pequeño susurro o comentario no grato le ocasionaba unos accesos de ira descontrolada, terrorífica; así que nadie osaba abrir la boca en su presencia, menos darle una mala noticia, reduciéndose la rutina de la vida diaria en la guarida del lobo a escuchar sus interminables monólogos nocturnos, cuidándose el personal de no despertarlo hasta que lo hacía él mismo, nunca antes de las once de la mañana. El día D, 6 de junio de 1944, se produjo el desembarco de los Aliados en Normandía; nadie se atrevió a turbar su plácido reposo, tal era el terror que inspiraba en su círculo más cercano; ni siquiera osaron interrumpir su posterior rutina: liturgia de aseo, refrigerio y paseo con su perra Blondi —la única presencia en quien depositaba su confianza—. Cabe apuntar que una orden suya a tiempo hubiera dado una oportunidad de abortar el desembarco y la consiguiente invasión; tal vez salvar Alemania o, al menos, retrasar la consumación de la derrota final.

Aquí y ahora, Pedro Sánchez afirmó que nadie le avisó; en esto, todos los dictadores están cortados por el mismo patrón y sastre, son clónicos, están por encima del bien y del mal: Hitler dormía y Sánchez ni se enteraba. Sigamos.

Hitler se desentendía de la gestión y de cualquier desvelo que tuviera conexión con los problemas que requirieran su atención; léase dirección, supervisión y control de la acción de gobierno y el escenario bélico. Las reuniones con sus generales eran una interminable y fatua sucesión de desquiciados monólogos, súbitos ataques de ira ante el menor susurro o balbuceo, y los entorchados asistentes —la cúpula del generalato— capitulaban sin abrir la boca antes de entrar a la sala de reuniones en la guarida del lobo —ya lo conocían—: nada que hacer, vuelta por donde entraron. Cuando el final se acercaba, ordenó que su ejército destruyera París antes de abandonar la ciudad —bendito Dietrich von Choltitz, el general que desobedeció sus órdenes—. Los últimos días en el búnker, siendo una patética sombra con hedor a muerte preanunciada, ordenó inundar el metro de Berlín, donde se habían refugiado los últimos supervivientes; nadie debía sobrevivir al dios, ningún alemán era digno de seguir vivo tras su muerte, todos le habían fallado. Algo tienen en común todos los psicópatas y enajenados con poder que se repiten a lo largo de la historia; difícil es saber si la patología es de nacimiento o alguna pieza muta por el camino. Sigamos.

En realidad, esta irracionalidad en la dirección de los asuntos de gobierno nace de la misma naturaleza de estos perfiles; Hitler estaba convencido de que la realidad no era tal, eran sus místicas visiones las que modificaban o creaban los acontecimientos; así fue hasta el final, cuando Alemania sucumbía, sitiada y convertida en la antesala del infierno: muerte, destrucción y ruina. Un iluminado que se creía protegido de los dioses a los que tuteaba y poseedor de poderes sobrenaturales; bastaba con su mentalización iluminada —visiones místicas— para que se materializaran en el mundo real; en otro escenario le habrían puesto una camisa de fuerza, aquí arrastró a toda Alemania; el resto es historia. «La ambición de un ego sin conciencia es la llave del portal del inframundo, capaz de liberar fuerzas oscuras de inimaginable poder destructivo»..— Aforismo oculto.

EL RELATO COMO ARMA DE PROPAGANDA.

Aquí y ahora, en el patio de monipodio del señor Sánchez, mismos desvaríos por distinta puerta; el relato es el que impone la realidad, no a la inversa, y con este trampantojo se mueven entre la ineptitud e incompetencia más absoluta, la manipulación más zafia y el saqueo del asfixiado contribuyente; amén de atufar con nubes de incienso al «puto amo» —así lo llaman—. El relato es el que determina la acción de gobierno, la realidad y el inagotable caladero de votos de la granja de Orwell; basta con regar generosamente a tertulianos del todo a cien, engrasar los minaretes del clepto régimen y activar la berrea de los altavoces progresistas para que sea creíble poner a levitar un burro o publicitar la medalla olímpica ganada por un esqueleto, siempre que sea woke o narco algo: España ardiendo, Ceuta invadida por una horda, una ciudad secuestrada y sitiada por miles de invasores, la integridad territorial y soberanía de la Nación atacada y violada. Solo el relato y la desvergüenza pueden explicar que asistamos a la tomadura de pelo de contemplar a un presidente del Gobierno en bañador, escaqueado y haciendo prácticas de desmañado buzo en el palacete de La Mareta, tras colgar el cartel de «vacaciones, vuelvo el mes siguiente». Estas artimañas y tretas de pícaro las bordaban los nazis con una eficiencia y eficacia sorprendente; así, Goebbels, el eficacísimo ministro de propaganda del Reich, aplicaba al pie de la letra un precepto canónico consagrado por la religión de la esvástica: «la verdad no existe, se impone», y algo más, «una mentira repetida un millón de veces se transforma en una verdad incuestionable». Aquí y ahora, calcado el manual en forma de relato, no es lo mismo, chapucería banana como todo lo que produce Manufacturas Sánchez y este clepto régimen; así que, cuando sacan de la chistera el conejo del relato, «una mentira repetida un millón de veces no se transforma en una verdad, simplemente se toma por gilipollas un millón de veces al personal»; la joden más y encabronan al común. «Luchar contra la ultraderecha en el mundo y garantizar las democracias en el planeta Tierra». Palabra de Pedro Sánchez. Amén.

LAS LISTAS DEL MIEDO.

La Gestapo y las SS elaboraban listas cinegéticas para alimentar su particular coto de caza; pieza favorita, los judíos; cierto, pero se trata de una simplificación histórica, había de todo: judíos, comunistas, intelectuales, universitarios, gitanos, jueces desafectos, periodistas díscolos, discapacitados, enfermos mentales, simples ciudadanos por gesto equivocado, y así; todos ellos con destino a la estación término, campos de concentración y de exterminio; casi la totalidad de ellos nunca regresaron. Marcando distancias, épocas y crímenes contra la humanidad, aquí y ahora el señor Sánchez nos está obsequiando con listas secretas; listas que, según se van filtrando, marcan con la cruz amarilla a desafectos o antibeatos sanchistas; hecho que por sí solo ya debería marcar un antes y un después sobre la mafia que nos gobierna y, por supuesto, exigir la dimisión y el procesamiento de estos posmodernos nazis progresistas. En dichas listas hay de todo, no se libra nadie: jueces empecinados en cumplir con su deber; altos funcionarios guardando la ropa; periodistas que se la juegan; políticos dignos —que los hay—; intelectuales; medios a controlar, y un largo etcétera. Lo más sorprendente es que la ideología no juega ningún papel, o es irrelevante; la amplia nómina de candidatos a la purga se caracteriza por ser personas de alta cualificación que tratan de mantener la dignidad, devolver la democracia a su estado original, que se la juegan, y un rechazo visceral a la destrucción de las libertades y la consolidación de una narcodictadura bananera, por mucho que el líder planetario del «Global Progressive Mobilisation» quiera salirse con la suya. En la Alemania nazi las listas conducían a la estación terminal, la muerte física; aquí y ahora, la muerte civil: hemos ganado en calidad de vida. Sigamos.

EL PRECEDENTE DEL REICHSTAG.

Hitler fue nombrado canciller del Reich el 30 de enero de 1933; mas cuando realmente se hizo con el poder absoluto fue con la quema del Reichstag en Berlín, el 27 de febrero de 1933; los nazis, autores de la pirotecnia, utilizaron al infeliz de guardia como chivo expiatorio: un pobre hombre al que guillotinaron, tras exhibirlo y publicitarlo como un mono de feria por todos los rincones de Alemania; al desgraciado lo colocaron en el sitio y momento que menos le beneficiaba. A partir de ese momento, la República de Weimar fue reducida a cenizas y la libertad y la justicia sucumbieron con ella; lo que siguió es historia, la nueva era había comenzado, la avenida de los campos de exterminio y el terror tomó el relevo del antiguo régimen.

Aquí y ahora, el incendio del Reichstag está a un paso de producirse: el único eslabón demoniaco que le falta al señor Sánchez para hacerse con el poder absoluto se llama Ley de nietos, un golpe de Estado bananero, alterando el censo electoral por la puerta trasera; añadamos el efecto llamada, la inmigración sin control alguno, y la dictadura narcobananera está servida. A lo anterior cabe añadir algún ingrediente más, marca de la casa: léase la más que previsible trapacería electoral, enmerdando urnas con todas las artimañas posibles —no se puede exigir dividendos a un banco cuando al frente se vota a un atracador—. En fin, aquí nos conocemos todos; solo nos queda rogar al santo particular de cada cual que no haya más ectoplasmas moviéndose por los pasillos de Correos y que el día de la votación no asistamos a la reedición milagrosa de la multiplicación de los panes y los peces, en esta ocasión versión votos y urna, de la mano del señor Sánchez, Dios mediante.

CEUTA: LA TRAICIÓN SILENCIADA.

Ceuta invadida, un bañista satisfecho con sus vacaciones, ochenta mil españoles sitiados y una situación crítica, sin más. Transcurridos más de cuarenta días de la traición, complicidad o absoluta incompetencia, en cualquier otra nación el señor Sánchez ya habría sido apartado del Gobierno y procesado.

De nuevo el relato, esta vez como un bumerán, ejecuta una parábola y le rompe las narices al señor Sánchez y su Gobierno: si existían los informes, el CNI y los servicios de información de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad hicieron su trabajo; se ha hecho pública solo una parte del material, hay mucho más que ha sido ocultado; se cursaron los informes por los canales establecidos de máxima confidencialidad, seguridad, sincronía y nivel de máxima alerta; la invasión estaba comunicada con antelación suficiente y la estimación se cifraba en unos ciento ochenta mil asaltantes. Mas lo que hiere y convoca a la ira es sumar a la traición la catadura moral del personaje: un presidente del Gobierno desacreditando a los servicios de inteligencia de su Nación, sabiendo que no se pueden defender sin atentar contra su honor, su dignidad, su profesionalidad y un principio inviolable para los habitantes de la Cuesta de las Perdices, una norma sagrada: jamás romperán la confidencialidad que exige su trabajo y el servicio a la Nación.

Igualmente, el Ejército se hallaba en estado de alerta y preparado para repeler la invasión; fueron obligados a permanecer confinados, en estado de convidados de piedra, mientras la Nación era asaltada, la integridad territorial violada y las fronteras allanadas por una horda. Hay heridas que no cerrarán nunca, las que más duelen, las que se llevan en el alma, fruto de la traición, la cobardía y la incompetencia; ellos fueron «culpables», sí, pero de lealtad constitucional y de acatar su obligado juramento de acatamiento al orden establecido; antepusieron su honor a lo que hervía —sin dudarlo— dentro de sus tripas; ellos solo esperaban una orden que nunca llegó. El responsable tiene nombre y apellidos: Pedro Sánchez Pérez Castejón.

Aplicar la Ley de Extranjería a una invasión es como mandar un guarda forestal con un extintor a hacerse con el control de una ciudad pasto de las llamas. Ahora la pregunta es: ¿qué hacer y qué se está haciendo, transcurridos más de cuarenta días? La ciudad, sitiada, y la población, sufriendo un inhumano calvario. Para empezar, bendita Europa, que ha despertado a la pesadilla y peligro cierto, enmendando la traición y cobardía de todos nosotros, tolerando que rija los destinos de la Nación un tal Sánchez, y atisbando la seria amenaza de Marruecos y el peligro del flanco sur que afecta a todo el continente. Señores del partido del puño y de la rosa —otrora obrero y español—, deberían caérseles la cara de vergüenza; es imposible arrastrarse más y caer más bajo.

No escarbaremos en la traición y la infamia, ya se han rebasado todos los dicterios y expresiones de grueso calibre que no reproduciremos aquí; aunque esa patada de propina —con perdón de la expresión— sea la que colme el vaso: esa asquerosa respuesta ante el dolor, sufrimiento y tragedia de los españoles de Ceuta, «pregúntele a Vivas», es la gota que convierte la ira en otro impulso mucho más primitivo que no reproduciremos. Prima concentrar esfuerzos y energías en dar una respuesta normalizando la situación; esto no es solo un problema de un Gobierno inexistente, cómplice con Marruecos o incompetente a secas: el desastre no va a escote, nos afecta a todos, es hora de mover ficha para ir armando soluciones; prioridad absoluta, devolver la normalidad a una parte de España llamada Ceuta. Seguimos.

La primera pregunta es si, a fecha de hoy, siguen entrando invasores por algunos puntos de la frontera: túneles, mar, puerta, y puestos a especular, hasta por el aire, dado que a estas alturas nadie cree que tengamos frontera alguna en Ceuta y que el señor Sánchez sea capaz de garantizarla; lo cierto es que las misteriosas cifras de miles de invasores que permanecen parecen engordar cada día. Segundo, no se puede seguir mandando a policías y militares de niñeras de una ONG, y ellos lo saben; la desprotección aumenta y las agresiones también, vista la progresista y woke respuesta y obligada pasividad e indefensión de todo servidor con uniforme, obligado a defender a la población; no es de extrañar que la chusma invasora se envalentone, se engalle, y la escalada de violencia presagie lo peor. Sigamos.

LA HORA DE RENDIR CUENTAS.

Sánchez debe ser desalojado y obligado a rendir cuentas ante las Cortes —máximo órgano de la soberanía nacional—. Debe dar explicaciones del chantaje al que se halla sometido por parte de Marruecos; lo que le afecte a él, Pérez Castejón, importa poco o menos que nada; la factura que tiene que pagar la Nación por su traición e incompetencia, todo. Esa es la primera medida; si él sigue en el poder, las soluciones que proponga terminarán de arrojar más gasolina a las llamas, y sin garantía alguna de que no siga dañando a la Nación con más humillantes regalos y concesiones a Marruecos; ello, sin descartar una segunda oleada invasora a la vuelta de la esquina y, por supuesto, el único mensaje que exige el crítico momento presente —él se halla incapacitado y excluido de pronunciarlo— conlleva el amor a la Nación y una llamada al sacrificio y al deber que un bañista es incapaz de pronunciar: «sangre, sudor y lágrimas» (W. Churchill).

EL FINAL ESTÁ ESCRITO Y TERMINANDO YA.

Cerramos con el título de estas líneas, el final; retomamos los últimos días en el búnker. Aquí y ahora hemos estado muy cerca —y seguimos— de reeditar la destrucción de Berlín, arrasada por las visiones de un iluminado con un raro poder para apoderarse de Alemania y conducirla a la destrucción final; el morador del búnker de la Moncloa resiste agazapado mientras todo se desmorona a su alrededor: un órdago a la grande, una apuesta enajenada, cimentar su eterno poder sobre las ruinas y la destrucción de la Nación más antigua y con mayor peso histórico de Occidente. Los egos dislocados y visionarios no miden sus actos, mucho menos las consecuencias ni el escenario bélico; el relato ya no engaña. «En medio de toda la traición que me rodea, solo me siguen siendo fieles la desgracia y mi perra Blondi». — Adolfo Hitler.

Ahora toca reconstruir la Nación, y eso pasa por desalojar al señor Sánchez y recuperar el orgullo de contemplar nuestra bandera y pronunciar, con valor, orgullo y firmeza, una palabra sagrada: España. Hablamos de la nación más antigua y decisiva en la historia reciente de la humanidad y la construcción de Europa, lo que es lo mismo que la civilización y el mundo libre.

Cuando la Nación despierta no hay poder que la destruya; es el momento de sumar esfuerzos y voluntades, tiempo habrá para otras cuestiones. Cuando el búnker Monclovita sea desalojado —un triste y sombrío recuerdo—, sonará la hora en que un ciudadano particular, llamado Pedro Sánchez Pérez Castejón, rinda cuentas de sus actos y responsabilidades tras su tétrico paso al frente del Gobierno. Ahora todos los esfuerzos deben dirigirse a liberar una ciudad sitiada llamada Ceuta.

Va por Ceuta, ese trozo de España que está sufriendo la traición y deslealtad de un Gobierno infame; actuar es un deber, transmitirles el calor y el apoyo del resto de los españoles es obligado. Va por ellos, alto y claro: ¡no estáis solos! Viva la Libertad y Viva España.