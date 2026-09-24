Jubilación y Profesión de Riesgo. Policán Nacional y Guardia Civil.

Interior sube la oferta: el haber regulador del C1 rozaría los 39.000 euros

La Secretaría de Estado de Seguridad mejora su propuesta tras el rechazo unánime de sindicatos y asociaciones. El sindicato Equiparación Ya (EYA) avisa de que todavía no hay nada firmado ni publicado y exige un Real Decreto-ley que incluya también al antiguo grupo D. La próxima cita, el 11 de noviembre.

El martes 22 de septiembre, en Madrid, la Secretaría de Estado de Seguridad (SES) puso sobre la mesa una cifra que hace solo unas semanas parecía lejana. Tras meses de negociación sobre el reconocimiento de policías y guardias civiles como profesión de riesgo, el Ministerio del Interior ha mejorado su oferta sobre el llamado haber regulador, la cantidad que sirve de referencia para calcular la pensión de jubilación.

La noticia es buena, pero no es definitiva. Y quienes llevan años peleando esta reivindicación lo saben mejor que nadie.

1. Qué ofrece ahora Interior.

Según el comunicado difundido ese mismo día por el Sindicato Equiparación Ya (EYA), la nueva propuesta de la SES, una vez incorporada la actualización del IPC de 2026 y la estimación para 2027, deja los haberes reguladores así:

1. Subgrupo A1: en torno a 58.000 euros.

2. Subgrupo A2: por encima de 49.000 euros.

3. Subgrupo C1: en torno a 39.000 euros.

El C1 es la cifra que más interesa a la mayoría, porque en ese subgrupo se encuadra la gran parte de la plantilla de ambos cuerpos. De acuerdo con los datos que maneja EYA, la primera oferta de la SES para el C1 era de 34.595,18 euros. El salto hasta los cerca de 39.000 supone unos 4.400 euros más, alrededor de un 12,7 % de mejora.

2. Por qué se ha movido la cifra.

El cambio no ha caído del cielo. En las últimas semanas, asociaciones y sindicatos presentaron a la SES propuestas técnicas con cálculos propios para fijar un haber regulador justo. La mayoría, según el comunicado, situaba esa cantidad por encima de los 39.000 euros. La primera oferta del Ministerio fue rechazada por unanimidad.

Hemos demostrado que los cálculos técnicos y la presión conjunta sirven para mover las cifras.

Es una lección que merece subrayarse: cuando las organizaciones profesionales negocian con números y con unidad, la Administración escucha. Hace no tanto tiempo, reclamar esto desde dentro de un cuerpo de seguridad podía costar la carrera.

3. Lo que todavía no está conseguido.

EYA ha querido enfriar cualquier celebración prematura. Su mensaje es claro y conviene que el lector lo tenga presente:

1. No hay acuerdo definitivo. Lo que existe es una propuesta de la SES.

2. No hay norma aprobada. Nada de lo anterior tiene todavía rango legal.

3. Falta el visto bueno de Hacienda. Según EYA, la aprobación del Ministerio de Hacienda es el paso pendiente.

4. Las cifras son estimaciones. Incluyen el IPC de 2026 y una previsión para 2027, por lo que pueden variar.

No hay nada que celebrar hasta que esté publicado y garantizado legalmente.

4. El antiguo grupo D, el que no puede quedarse atrás.

El comunicado incluye una segunda exigencia que afecta a miles de agentes veteranos: que el haber regulador del subgrupo C2 (el antiguo grupo D) se equipare al del C1.

La razón es sencilla de entender. Muchos policías y guardias civiles que hoy están a punto de jubilarse pasaron buena parte de su carrera encuadrados en el antiguo grupo D. Como la pensión se calcula promediando los años de servicio en cada grupo, esos años pesan a la baja. El sindicato lo resume sin rodeos: es inasumible que quienes sostuvieron la seguridad del Estado en los años más duros del terrorismo vean penalizada su pensión por esa clasificación.

Quien firma esta columna conoce bien lo que significa servir en aquellos años. Que el reconocimiento llegue ahora y deje fuera precisamente a esa generación sería una injusticia añadida.

5. Por qué un Real Decreto-ley.

EYA ha pedido a la SES que el acuerdo se articule mediante un Real Decreto-ley propio y específico. No es un detalle técnico menor. Un Real Decreto-ley lo aprueba el Gobierno y entra en vigor de inmediato, pero el Congreso debe convalidarlo o derogarlo en un plazo de treinta días (artículo 86 de la Constitución). Eso obliga a cada grupo parlamentario a votar a la vista de todos.

Que obligue a los diferentes grupos parlamentarios a retratarse sin ambigüedades.

Dicho de otro modo: una norma específica evita que la mejora quede diluida en una ley más amplia o aplazada de presupuesto en presupuesto.

6. La fecha: 11 de noviembre.

La SES ha convocado a sindicatos y asociaciones a una nueva reunión el 11 de noviembre. Según el comunicado, ese día los puntos pendientes deberán quedar cerrados de manera vinculante. Será el momento de comprobar si la propuesta se convierte en compromiso o vuelve a quedar en promesa.

7. Lo que está en juego.

Detrás de cada cifra hay personas que han pasado décadas trabajando en turnos imposibles, con riesgo físico real y con derechos laborales recortados respecto al resto de empleados públicos. Reconocer su profesión como de riesgo y fijar un haber regulador digno no es un privilegio: es ajustar la pensión a la vida de servicio que la genera.

No admitiremos más dilaciones. Los policías y guardias civiles han cumplido con creces con la sociedad.

El avance del 22 de septiembre es real. Pero en esta materia, la experiencia enseña a desconfiar de los titulares y a fiarse solo del Boletín Oficial del Estado. Hasta que esté aprobado y publicado, la tarea sigue.