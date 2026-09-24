La liga Reumatológica hace balance.

La Liga Reumatológica Gallega cierra el último trimestre con un balance muy positivo y encara el final de su 30 aniversario

La entidad destaca el respaldo recibido para programas de empoderamiento, atención al dolor y autonomía personal, aunque reclama financiación estable para el colectivo de infancia y juventud

Galicia, octubre de 2025. La Liga Reumatológica Gallega comienza el último trimestre del año con un balance «muy positivo» del trabajo realizado en el ámbito de las enfermedades reumáticas y músculo esqueléticas (ERyMES). Próxima a finalizar los actos conmemorativos de su 30 aniversario, la entidad continúa desarrollando programas en torno a la educación, los servicios sociales, la justicia, las personas mayores, la mujer y la comunidad.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el programa de apoyo para el empoderamiento de personas con ERyMES, financiado por el Plan de Prioridades de la ONCE y que cuenta con la colaboración de COCEMFE y COGAMI. Asimismo, la atención al dolor en personas mayores ha sido posible gracias al apoyo de Ence Social en Pontevedra, la Diputación de A Coruña, la Diputación de Ourense y el Concello de A Coruña, junto con el impulso de la Xunta de Galicia al programa «A na tua porta» para mayores. El céntimo solidario de Eroski ha supuesto, según la entidad, «un alivio» para poder colaborar en todos los programas que acercan a las personas con enfermedad reumática y músculo esquelética a la promoción de su autonomía personal.

La Liga Reumatológica Gallega también ha querido reconocer el respaldo de Grunenthal en el abordaje del dolor y de ABVIE en otros programas de humanización. Sin embargo, la entidad señala que el colectivo de infancia y juventud continúa siendo «una cuenta pendiente», ya que «difícilmente está financiada».

Con estos mimbres, la organización afronta el tramo final de su 30 aniversario con la satisfacción del deber cumplido y la vista puesta en seguir ampliando derechos y servicios para las personas con enfermedades reumáticas y músculo esqueléticas en Galicia.