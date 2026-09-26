El precio del honor y el peso del olvido.

El ministro Marlaska y la Directora Guardia Civil, no son presas del olvido, son rehenes de la maldición gallega.

Mientras el Ministerio del Interior discute cómo esconder los nombres de sus condecorados más polémicos, la Guardia Civil ni siquiera ha tenido la decencia de acordarse de quienes, hace más de tres décadas, defendimos los derechos que hoy nadie discute.

I. MEDALLAS QUE SE COMPRAN, MÉRITOS QUE SE INVENTAN.

La Dirección General de la Policía envió la semana pasada un correo interno a sus unidades con una propuesta tan reveladora como incómoda: preguntar a las personas ajenas al Cuerpo que van a ser condecoradas este año si desean que su nombre no figure publicado en la Orden General. La excusa es la protección de datos personales. La consecuencia práctica, según las fuentes que han tenido acceso al escrito, es otra bien distinta: poder tapar, llegado el caso, nombres de condecoraciones incómodas concedidas por mandos a allegados que jamás vistieron un uniforme ni realizaron labor policial alguna.

El patrón de los Ángeles Custodios se celebra este año en Valencia el próximo 2 de octubre, y con él llega el reparto anual de insignias: las blancas, de reconocimiento general, y las rojas, reservadas a quien ha puesto en riesgo su propia vida y que llevan aparejada una subida salarial vitalicia del 10 %, incluida la pensión de jubilación. La norma permite también premiar a colaboradores externos —agentes de inteligencia, miembros de la judicatura, policías extranjeros— cuya aportación haya sido relevante. El problema no es la existencia de esa vía, sino el uso discrecional que se ha hecho de ella.

II. CUANDO LA JUSTICIA PONE COTO AL DESPROPÓSITO.

El marco que regula estas condecoraciones sigue anclado, en buena medida, en una ley de 1964 que los propios sindicatos policiales llevan años pidiendo reformar por su ambigüedad y por el margen que deja a la arbitrariedad de los mandos. No es una queja retórica: tiene sentencias detrás. En mayo de 2024 la Audiencia Nacional anuló 56 condecoraciones concedidas por Interior en 2022 —siete medallas de plata para altos mandos y 49 cruces rojas para agentes en activo— por no justificar el mérito individual de cada concesión y por prescindir de la participación sindical exigida en el procedimiento. Un mes después, otra sentencia tumbó seis medallas de plata más, otorgadas en 2023 a comisarios principales ya jubilados, por el mismo defecto: no informar a las organizaciones sindicales de los hechos concretos que sustentaban el reconocimiento.

No son medallas de cartón piedra. Cada una de plata supone un incremento vitalicio del 15 % en la nómina; cada cruz roja, del 10 %. Ministerio y mandos lo sabían, y aun así el reparto se hizo a espaldas de los sindicatos hasta que dos sentencias distintas lo pusieron en evidencia. Desde entonces Interior ha dejado de incluir a mandos jubilados o próximos al retiro entre los beneficiarios de las medallas de plata, y este año, por primera vez desde que Fernando Grande-Marlaska ocupa el cargo, no se han entregado. La lección que debería extraerse de todo esto es sencilla: cuando el honor se convierte en complemento salarial y se reparte sin control, deja de ser honor.

III. EL SILENCIO DE LA BENEMÉRITA.

Cuesta leer esta historia sin que salte, inevitable, la comparación. Si a la Policía Nacional le sobran medallas discutibles hasta el punto de tener que ocultar nombres para no dar explicaciones, a la Guardia Civil le falta, treinta y cinco años después, el gesto mínimo de reconocer a quienes tuvimos razón. Ni una medalla, ni un homenaje, ni una simple mención institucional para los Guardias Civiles Democráticos —el colectivo al que en este medio identificamos como UMDVERDES— expulsados a comienzos de los años noventa por el único delito de defender el derecho de asociación profesional dentro del Cuerpo.

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos dieron la razón hace años. La reciente rehabilitación oficial, en el 2004 y al amparo de la Ley Orgánica 5/2024, no ha venido acompañada de ningún acto que restituya, más allá del papel, la dignidad de quienes fuimos señalados, expedientados y expulsados por pedir exactamente lo que hoy defiende sin sonrojo cualquier sindicato policial: libertad de asociación, negociación colectiva, condiciones dignas. La Dirección General tiene medallas para colaboradores externos y hasta para exfutbolistas. No ha encontrado, en cambio, ni cinco minutos de acto institucional para quienes anticiparon, dentro de sus filas, una reivindicación que la propia Constitución ya amparaba.

IV. SIN INVITACIÓN PARA LA FIESTA DE LA PATRONA.

El próximo 12 de octubre la Guardia Civil celebrará a su patrona, la Virgen del Pilar, con los actos institucionales de rigor. Como en años anteriores, la Dirección General no ha cursado invitación alguna a los Guardias Civiles Democráticos. No hace falta imaginar motivaciones ocultas donde probablemente solo hay desidia institucional y falta de voluntad política; basta con constatar el hecho: a quienes la Justicia ha rehabilitado, la propia institución sigue sin sentarlos, ni siquiera un día al año, en la mesa de los suyos.

Mientras el Ministerio del Interior se pregunta cómo esconder nombres incómodos entre sus condecorados, la Benemérita ni se plantea la pregunta inversa: a quién debería, por fin, hacer visible. El honor institucional no puede medirse solo en incrementos salariales para quien conviene, ni en silencios cómodos para quien incomoda. Se mide, sobre todo, en la capacidad de una institución para reconocer, aunque duela, cuándo se equivocó y con quién.

No pedimos medallas. Pedimos memoria, coherencia y el respeto elemental que se debe a quienes, con la Constitución en la mano, tuvieron razón antes que nadie.