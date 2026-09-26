La verdad contra nuestra propia mente.

Un premio Nobel de psicología, otro de economía experimental y dos teóricos de la conducta explican por qué juzgar lo que es cierto es tan difícil como probarlo — y qué tiene esto que ver con la salud de una democracia.

Las cuatro entregas anteriores de esta serie han recorrido los métodos con que la ley y la ciencia forense acreditan que algo es cierto: el dictamen pericial, el análisis del contenido de una declaración, los tests psicométricos, los límites del cuerpo como prueba. Todos comparten una misma lógica: sustituir la intuición por el procedimiento. Cierra esta serie una pregunta distinta, y quizá más incómoda: ¿por qué necesitamos tantos procedimientos externos para algo que debería bastarnos con «ver»? La respuesta está en cómo funciona, de fábrica, la mente humana.

Dos velocidades para pensar.

Daniel Kahneman, psicólogo galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2002, dedicó buena parte de su carrera —junto con Amos Tversky— a describir cómo juzgamos en condiciones de incertidumbre. En su libro Pensar rápido, pensar despacio distingue dos sistemas: uno rápido, intuitivo y emocional, y otro lento, deliberativo y lógico. El primero es el que usamos casi siempre, porque es barato en esfuerzo; también es el que produce los sesgos cognitivos que más deforman nuestro juicio, como el sesgo de confirmación —buscar solo la información que confirma lo que ya creíamos— o el efecto anclaje —dejarnos arrastrar por el primer dato que recibimos, aunque sea irrelevante—. Ningún dictamen pericial, ninguna sentencia, está a salvo de estos atajos si no se protege con un método que los contrarreste.

Diseñar el entorno para decidir mejor.

Si Kahneman explica el problema, Richard Thaler y Cass Sunstein propusieron una vía para mitigarlo: el nudge o «empujón», cualquier aspecto del entorno de decisión que orienta la conducta de las personas de forma predecible sin prohibirles ninguna opción ni cambiar sus incentivos económicos. Su idea del «paternalismo libertario» —facilitar la buena decisión sin restringir la libertad de elegir— es incómoda para algunos y necesaria para otros, pero apunta a algo que esta serie ha repetido de mil formas: las instituciones pueden diseñarse para ayudarnos a distinguir mejor lo verdadero de lo falso, o para dificultarlo. No es neutro cómo se presenta la información, ni en un juicio ni en un telediario.

Los atajos no son el enemigo.

El psicólogo alemán Gerd Gigerenzer matiza el diagnóstico de Kahneman: los heurísticos —esos atajos mentales— no son necesariamente defectuosos, sino herramientas «rápidas y frugales» adaptadas al entorno en que se usan, lo que él llama racionalidad ecológica. Buena parte de nuestros errores de juicio, sostiene desde su trabajo sobre alfabetización en riesgo, no nacen de que seamos irracionales, sino de que se nos comunican mal la estadística, el riesgo y la incertidumbre. Aplicado a la vida pública: muchas veces el problema no es que la gente razone mal, sino que se le explican mal los datos.

La confianza también se construye.

Y está, por último, Vernon Smith, padre de la economía experimental y Nobel el mismo año que Kahneman, quien demostró en laboratorio que los mercados pueden funcionar de forma eficiente incluso con pocos participantes —y que esa eficiencia depende, sobre todo, de las instituciones que los gobiernan. Trasladada fuera de la economía, la idea es la misma que ha recorrido toda esta serie: la confianza colectiva en que algo es verdad no nace de la buena fe individual, sino del diseño de instituciones y procedimientos —periciales, judiciales, informativos— que hacen esa verdad verificable por cualquiera.

Ahí es donde esta serie vuelve a su punto de partida. Una democracia no se sostiene solo en el número de votos, sino en la existencia de instituciones —empezando por quienes instruyen un atestado o firman un dictamen— capaces de acreditar los hechos con métodos auditables, resistentes a la prisa, a la intuición y al sesgo de quien los aplica. Frente a la tentación, cada vez más cómoda, de creer lo que ya queríamos creer, el rigor pericial que hemos recorrido en estas cinco entregas no es un tecnicismo de juzgado: es, en el fondo, una forma de defender la verdad como bien común. Y eso, en democracia, no es poca cosa.