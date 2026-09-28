Paco Núñez augura un cambio de ciclo ante un PSOE en declive

El panorama político en Castilla-La Mancha comienza a agitarse con una fuerza inusual.

Una encuesta coloca al PSOE entre 16 y 18 escaños, dejando la mayoría absoluta en juego.

Para Paco Núñez, líder regional del PP, el mensaje es contundente: el socialismo se enfrenta a un “cambio de ciclo irreversible” y se encuentra “totalmente hundido”.

Esta declaración es parte de una estrategia política centrada en las elecciones autonómicas del 23 de mayo de 2027.

La dirección popular busca convertir las encuestas en una tendencia, no en un reflejo aislado del momento. Por su parte, el PSOE defiende la gestión de Emiliano García-Page y acusa a Núñez de liderar un partido débil y condicionado por Madrid.

La mayoría absoluta del PSOE se difumina

Las Cortes de Castilla-La Mancha están compuestas por 33 diputados, lo que sitúa la mayoría absoluta en 17 escaños. Esta cifra hace que incluso un pequeño cambio pueda traducirse en un giro en el Gobierno: un diputado más o menos podría dividir a una nueva mayoría socialista y un Ejecutivo liderado por el PP junto a Vox.

El estudio que publica Periodista Digital, basado en una encuesta interna del PP que ha sido divulgada por otros medios, sugiere un escenario favorable para los populares. Según esta proyección, el PSOE se situaría entre 15 y 16 escaños, el PP alrededor de los 13 y Vox podría llegar a cinco. La suma de los conservadores podría oscilar entre 17 y 18 representantes.

Los estimados de otras encuestas citadas también siguen esta línea, aunque presentan variaciones en la distribución de escaños:

Fuerza política Horquilla aproximada PSOE 15-17 escaños PP 12-13 escaños Vox 5-6 escaños

Sin embargo, estos datos deben tomarse con precaución. Aún queda tiempo hasta la cita electoral y no se ha logrado medir el grado de movilización. Además, una encuesta encargada por un partido no tiene el mismo peso que un estudio independiente. Pese a ello, el mensaje es claro: el PSOE podría ser el partido más votado y, sin embargo, perder la opción de gobernar.

Núñez agudiza su discurso

Núñez ha hecho del concepto de “cambio de ciclo” el eje central de su precampaña. En las últimas semanas, ha insistido en que Page se encuentra “en modo supervivencia” y más preocupado por su futuro dentro del PSOE que por los desafíos que enfrenta Castilla-La Mancha. Ha subrayado también temas críticos como el coste de la vida, las listas de espera en sanidad, la pobreza y los retos del sector agropecuario como argumentos para demandar un cambio.

Además, el líder del PP ha presentado una propuesta económica concreta: bajar los impuestos de forma inmediata si el PP accede a la Junta. Esta iniciativa pretende ampliar la imagen del partido más allá de la crítica al Gobierno regional, buscando conectar con familias, autónomos y pequeñas empresas. No obstante, el reto reside en comprobar que esta reducción sea factible sin perjudicar los servicios públicos, un debate quizás menos impactante que un eslogan, pero crucial.

Núñez también ha llamado a iniciar una nueva etapa política, tanto en España como en la comunidad autónoma. Su discurso conecta la situación en la región con la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, una estrategia habitual dentro del PP autonómico. Esto le permite movilizar a un amplio sector del electorado, aunque con el riesgo de que los problemas locales queden en un segundo plano ante la disputa nacional.

La respuesta del PSOE

El PSOE de Castilla-La Mancha ha respondido con la defensa de la gestión de Page y cuestionando la autoridad política de Núñez. Tita García Élez, presidenta de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Toledo, ha señalado que el líder popular muestra “una gran debilidad” y ha recordado que el PP regional aún no ha convocado su congreso.

Los socialistas afirman que Castilla-La Mancha continúa por la senda de la estabilidad, presentando las próximas elecciones como una elección entre “progreso” y “caos”. Buscan mantener la imagen de Page como un líder moderado con independencia de Ferraz y con experiencia en el gobierno.

El reto para el PSOE es que esa imagen puede tener dos resultados. Por un lado, ayuda a diferenciar a Page de la dirección nacional, pero al mismo tiempo, concentra toda la narrativa de la campaña en su figura. Si el desgaste del partido se incrementa, contará con menos margen para repartir responsabilidades. En política, la moderación es un activo, pero solo hasta que el electorado exija algo diferente.

Vox, árbitro de la próxima legislatura

La inclusión de Vox en esta ecuación altera completamente los cálculos. Si PP y Vox suman 17 diputados, la posibilidad de una alternativa al PSOE se convierte en una opción matemática. Sin embargo, este simple número no resuelve la negociación: sería necesario pactar un programa, el reparto de poder y las prioridades legislativas.

Para el PP, Vox representa tanto una oportunidad como un obstáculo. Sus votos pueden acercar al partido a la Junta, aunque también obligarían a Núñez a gestionar cuestiones delicadas como la inmigración, las políticas sociales y la agricultura. Para Vox, Castilla-La Mancha ofrece la posibilidad de convertirse en un factor decisivo en una comunidad que ha estado gobernada por el PSOE durante décadas.

Por lo tanto, la campaña no se definirá únicamente entre Page y Núñez. También propiciará un debate más específico: si el PP gana, ¿aceptará Vox facilitar el Gobierno desde fuera o exigirá una entrada al mismo? La respuesta a esta pregunta puede tener tanto peso como varios puntos de diferencia en las encuestas.

Entre los datos intrigantes del panorama se encuentra el hecho de que la mayoría absoluta se logra con solo 17 escaños en una Cámara de 33, lo que convierte a cada provincia en un pequeño laboratorio electoral. Además, el PSOE podría mantener la primera posición en votos y aún así, perder el Gobierno: en Castilla-La Mancha, las tornas pueden cambiar antes de que lo haga el vencedor de la elección.