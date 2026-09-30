El Defensor del Pueblo, cartero de lujo.

Angel Gabilondo. El defensor del Pueblo, dedicado a defender a su pueblo a costa de todo el pueblo al que tiene abandonado.

“La idiotez es una enfermedad extraordinaria, no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás” Si quieren ver a una Institución idiota, pasen por el Defensor del Pueblo.

Se le pidió investigar la Operación Columna, los ingresos psiquiátricos de guardias civiles y una comisión de la verdad. Respondió que ejecutar sentencias es cosa de los jueces y que las pensiones de los retirados se reclaman en otra ventanilla.

La Constitución diseñó al Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales, con una facultad que ninguna otra institución tiene tan a mano: supervisar la actividad de la Administración. Su ley orgánica le permite abrir investigaciones a instancia de parte, obliga a todos los poderes públicos a auxiliarle con carácter preferente y urgente, y le autoriza a formular advertencias, recomendaciones y hasta informes extraordinarios a las Cortes. Herramientas no le faltan. Lo que se echa de menos es que las use.

Lo que se pidió.

Los guardias civiles democráticos, los UMDVERDES, no han pedido nada extravagante. Han pedido que se investigue la actuación de las Administraciones que, durante más de tres décadas, han mantenido sin cumplir dos pronunciamientos judiciales: la sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de octubre de 1993 (recurso de amparo 871/1990), que reconoció su derecho de asociación, y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2 de noviembre de 2006 (demanda 69966/01), que declaró contraria al Convenio la privación de libertad ordenada por un superior jerárquico a un guardia civil. Han pedido también que se examinen los ingresos psiquiátricos de guardias civiles ordenados por el mando, sin indicación facultativa, y atribuyéndoles una patología sin diagnóstico que los propios escritos denominaban «epidemia constitucional». Y han pedido que se impulse una comisión de la verdad.

No lo piden a ciegas. Han aportado un dossier de 110 páginas, formado por documentos del Servicio Central de Información de la Dirección General de la Guardia Civil sellados como «SECRETO». En él se habla de «desarticular el movimiento sindical clandestino», de fijar objetivos que «constituyeran por sí solos la obtención de una prueba irrefutable», de detener a los asistentes a una reunión mientras se celebraba, de un cuadro con columnas que van de la detención a la «expulsión y reserva activa», y de la necesidad de «neutralizar» los brotes sindicalistas democráticos antes de que se consolidaran. Son palabras de la propia Guardia Civil, no de sus víctimas. Según los afectados, ese material se entregó en su día a la propia institución, cuyo titular de entonces se comprometió a elaborar un informe. Nunca llegó.

Lo que se respondió.

El Defensor del Pueblo contestó el 20 de julio de 2026 con dos argumentos: que hacer ejecutar las sentencias corresponde en exclusiva a los juzgados y tribunales, y que, para los atrasos de la pensión de retiro, el interesado debía dirigirse a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Nadie había pedido al Defensor que ejecutara sentencias. Se le pedía que vigilara si la Administración las cumple, que es exactamente su oficio. El artículo 117 de la Constitución reserva a los jueces la potestad de ejecutar lo juzgado; el 118 obliga a todos a cumplir las sentencias, y el 103 somete a la Administración «plenamente a la ley y al Derecho». Confundir ejecutar con supervisar es, en el mejor de los casos, un error de bulto. En el peor, es una coartada elegante para no hacer nada.

Pero lo más elocuente no es lo que la respuesta dice, sino lo que calla. No dedica una sola línea a la Operación Columna, a los ingresos psiquiátricos ni a la comisión de la verdad, que son el núcleo de la petición. Reduce un asunto de Estado a un trámite de pensiones y remite al ciudadano a otra puerta. Eso no es proteger derechos: es reenviar correspondencia.

Un problema que no es sólo de pensiones.

Conviene decir algo del dinero, porque también ahí hay materia. La Ley Orgánica 5/2024 reconoció la rehabilitación de estos profesionales. Pero la rehabilitación, sin verdad, sin depuración de responsabilidades y sin efectos económicos, es un reconocimiento de papel. Según los afectados, hay retirados forzosos por edad en 2022 a quienes el retiro se les publicó sin efectos económicos hasta junio de 2025. Que se reclame la pensión donde corresponda es compatible con que el Defensor investigue por qué, tras una rehabilitación legal, quienes fueron rehabilitados no cobran cuando les toca. Son cosas distintas y la institución las ha mezclado para no atender ninguna.

Una institución que se mira a sí misma.

Se dirá que el Defensor del Pueblo tiene mucho trabajo y que no puede resolver todo. Es cierto. Pero es precisamente en los asuntos incómodos, aquellos en los que hay que mirar de frente a un Ministerio, a un cuerpo armado o a varios Gobiernos sucesivos, donde se mide si una institución sirve a los ciudadanos o a quienes la nombran. Un Defensor que sólo actúa cuando no molesta a nadie es un adorno; un Defensor que devuelve el expediente por no ser de su competencia cuando la competencia está escrita en la Constitución es un buzón con despacho oficial.

Los UMDVERDES han vuelto a pedir que se deje sin efecto ese criterio, que se reabra el expediente, que se inicie una investigación formal, que se requiera el expediente completo de la Operación Columna, que se dé traslado al Ministerio Fiscal si aparecen indicios de delito y que, si el Gobierno no atiende la recomendación, se eleve un informe extraordinario a las Cortes. Todo ello está previsto en la ley orgánica de la propia institución. Nadie pide un favor. Se pide que se cumpla la ley.

Lo que está en juego.

Si tras estudiar, escuchar a quienes lo padecieron y leer los documentos resulta que no hay nada que investigar, que se diga y se razone. Si no, que se investigue. Lo que no puede ser es que la respuesta de la institución encargada de defender los derechos sea, por segunda vez, una carta de reenvío. Una democracia madura no teme a su pasado: lo examina. Y una institución que existe para vigilar a la Administración no puede permitirse mirar hacia otro lado sin que ese silencio termine diciendo más que cualquier informe.

La verdad, además, no prescribe por estar guardada en un cajón. Se conocerá con la ayuda del Defensor del Pueblo o sin ella. La única pregunta es a qué lado de la historia quiere estar la institución cuando eso ocurra.