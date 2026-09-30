El presidente de Ceuta contactó 10 veces con La Moncloa para alertar a Sánchez de la invasión y todas lo mandaron a paseo

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, compareció este miércoles ante la Audiencia Nacional donde manifestó que intentó comunicarse hasta en diez ocasiones con Pedro Sánchez antes de la masiva invasión de ilegales a finales de julio.

Según informa El Debate, solo tres de esos intentos recibieron respuesta desde La Moncloa, siempre a través del jefe de Gabinete del presidente, Diego Rubio, quien de inmediato se fue de vacaciones a Japón.

La declaración, realizada ante la jueza María Tardón, transforma una crisis política en una contienda sobre registros, llamadas y asignación de responsabilidades. Vivas estuvo presente como testigo durante más de dos horas, relatando los avisos que hizo llegar al Gobierno central y las respuestas que obtuvo en los días previos a un episodio que desbordó a la ciudad autónoma.

Según la versión del presidente ceutí, el primer aviso importante se produjo el 25 de julio, cuando contactó al entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. Dos días después, de acuerdo a su relato, se reunió con él y solicitó tres acciones concretas:

Refuerzo inmediato de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Declaración de una emergencia nacional.

Creación de un mando único para coordinar la respuesta.

El 27 de julio, tres días antes de la entrada masiva, Vivas intentó comunicarse directamente con Sánchez. Sin embargo, no logró conectarse y fue atendido por Diego Rubio. Según su versión, hizo hincapié en el aumento extraordinario de la presión migratoria y solicitó una reacción excepcional. Posteriormente, realizó más intentos de comunicación que no tuvieron respuesta.

El último contacto productivo antes del suceso terminó con una indicación poco alentadora para el dirigente ceutí: la comunicación debía realizarse a través de la Delegación del Gobierno. Esto significaba un cambio en los canales administrativos, pero políticamente, nadie parece querer asumir que la responsabilidad estaba en sus manos.

Dos versiones incompatibles

La Moncloa rechaza la versión de Vivas. Fuentes de Presidencia aseguran que no hay constancia de diez llamadas y sostienen que el presidente ceutí solo solicitó hablar con Sánchez en una ocasión. Según este relato, esa conversación sucedió el 30 de julio, cuando ya estaba en marcha la oleada.

El propio Sánchez defendió que existió una “comunicación constante” con Vivas y su Gobierno. También afirmó que se llevaron a cabo reuniones entre el Ejecutivo central, la ciudad autónoma y la Delegación del Gobierno en los días previos. Desde Presidencia se insiste en que el dirigente popular fue atendido cada vez que llamó.

La discrepancia es significativa. La cuestión principal radica en averiguar si el Gobierno recibió suficientes advertencias para prever la gravedad de la situación o si, como sostiene La Moncloa, la magnitud de los acontecimientos fue impredecible. La investigación judicial deberá analizar documentos, agendas, registros telefónicos y testimonios, no solo declaraciones políticas.

Vivas ha sostenido que Ceuta no contaba con la misma información que el Estado. La ciudad autónoma no tiene acceso directo a ciertos servicios de inteligencia y depende de la coordinación con la Administración central para estar al tanto de movimientos y riesgos en la frontera. Esta desventaja explica, en parte, su demanda de un refuerzo de efectivos y un mando único.

El impacto a nivel político y judicial

La declaración se produce en un momento delicado para el Gobierno. La crisis migratoria en Ceuta ya había generado reproches entre el Ejecutivo central y el autonómico. Ahora, la existencia o no de esos diez avisos puede convertirse en un elemento clave para repartir responsabilidades.

Si los registros confirman la versión de Vivas, la oposición tendría el terreno fértil para acusar al Gobierno de desestimar una alerta de seguridad nacional. Si no hay suficiente evidencia de esas comunicaciones, La Moncloa aprovechará para cuestionar la credibilidad del presidente ceutí. En ambos escenarios, la causa judicial puede eternizar una batalla política que ha salido de los despachos y se ha trasladado a los tribunales.

La secuencia de hechos conocida hasta ahora puede resumirse así:

Fecha Hecho señalado por Vivas 25 de julio Contacto con el delegado del Gobierno 27 de julio Reunión y solicitud de refuerzos, declaración de emergencia y mando único 27 y 28 de julio Diez intentos de comunicación con La Moncloa, según su declaración 30 de julio Primera conversación directa con Sánchez, cuando la entrada ya se estaba produciendo

El presidente ceutí también habría solicitado que Sánchez visitara Ceuta para brindar confianza a la población. El contacto directo se produjo finalmente el 30 de julio, momento en el que miles de personas ya habían cruzado la frontera y la presión sobre los servicios públicos se hacía evidente.

La controversia también posee un matiz institucional. Ceuta exige que el Estado asuma la frontera como un tema de interés nacional, mientras el Gobierno sostiene que existió una coordinación suficiente. El problema radica en que “coordinación” puede tener múltiples significados: una reunión, una llamada atendida o, en el peor de los casos, un teléfono sonando sin que nadie desee contestar.

Entre los elementos que la jueza deberá examinar se encuentran los mensajes, las llamadas y las comunicaciones oficiales presentadas por las partes involucradas. Además, será relevante esclarecer quién recibió cada aviso, qué información se compartió y qué decisiones se tomaron posteriormente.

Un detalle significativo es que Vivas no asegura haber hablado diez veces con Sánchez de forma directa, sino que intentó contactar diez veces con La Moncloa. Solo se produjeron tres conversaciones, siempre con el jefe de Gabinete presidencial. La primera charla directa con el presidente del Gobierno habría tenido lugar cuando la crisis ya se había transformado de advertencia a emergencia, visible desde ambos lados de la frontera.