Operación Columna: «Todos estamos locos, mi general».

El lema de los UMDVERDES: "Tenemos la fuerza de la razón y no la razón de la Fuerza".

1. INTRODUCCIÓN JURÍDICA: LA CARGA DE LA PRUEBA.

En el derecho penal, las víctimas nunca tienen la obligación de demostrar nada, ya que la carga de la prueba recae exclusivamente en la parte acusadora debido al principio fundamental de presunción de inocencia. Sin embargo, en los denominados delitos públicos, el Estado tiene la potestad de investigar y perseguir el crimen de oficio mediante pruebas objetivas, como informes médicos, grabaciones o testigos, sin que sea indispensable la participación activa de la víctima para lograr una condena, tal como ocurre en los delitos contra la vida, lesiones graves, robos con violencia o violencia de género.

Esta aparente protección quiebra cuando el propio Estado se convierte en el agresor, tal como sucedió con la «Operación Columna», un plan secreto y sistemático diseñado a finales de los años 80 por la cúpula de la Guardia Civil, bajo el gobierno de Felipe González, cuyo único fin era perseguir y neutralizar a los agentes que intentaban organizar el Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC). Todo por vía pacífica, sin armas y presentando las solicitudes ante los registros públicos correspondientes.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, las acciones perpetradas por la cúpula institucional dentro de la Operación Columna constituyen a mi juicio auténticos delitos públicos. Las interceptaciones telefónicas sin mandamiento judicial, los allanamientos de morada, las detenciones ilegales, las coacciones bajo amenaza y las torturas psicológicas denunciadas mediante el suministro de sustancias químicas son infracciones penales graves tipificadas en el Código Penal.

Al afectar de forma directa a los derechos fundamentales y a las garantías constitucionales de los ciudadanos, estas acciones entran automáticamente en la categoría de delitos públicos, lo que significa que la Fiscalía ordinaria tenía la obligación legal de investigarlas y perseguirlas de oficio. El agravante principal radica en que estas violaciones no fueron cometidas por particulares, sino por autoridades y funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, utilizando de forma desviada e ilegítima las herramientas del Estado y los fondos reservados. Esto convierte al operativo en un caso paradigmático de supuesta delincuencia institucional, donde el interés general —protegido por la figura del delito público— fue vulnerado por las mismas instituciones llamadas a defenderlo, sin que la coacción o el silencio forzado de los agentes extinguieran la responsabilidad criminal de los autores.

2. CONTEXTO Y RESPONSABLES POLÍTICOS.

Este entramado represivo involucró de forma directa a las más altas instituciones. Por un lado, el Ministerio del Interior estuvo guiado por José Barrionuevo en la fase inicial de organización del sindicato, y posteriormente por José Luis Corcuera durante el grueso del espionaje masivo y las detenciones.

Sobre el terreno, la Dirección General de la Guardia Civil estuvo ocupada por Luis Roldán, quien ejerció un papel dual y profundamente contradictorio al coordinar el espionaje ilegal, aunque años más tarde, tras su estrepitosa caída y salida de prisión, entregaría los documentos originales a los líderes represaliados aportando las pruebas definitivas del delito de Estado.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa, dirigido primero por Narcís Serra durante el estallido del conflicto y el encarcelamiento de los líderes, y luego por Julián García Vargas en la fase de expulsiones definitivas, dio cobertura legal y militar a la operación.

3. EL MODUS OPERANDI ESTANDARIZADO.

El modus operandi de la persecución estaba completamente estandarizado a través de un protocolo en cadena ejecutado por el Servicio de Información (SIGC). El propio Alejandro Álvarez Borja relató cómo un Juzgado Militar en Valencia le interrogaba reproduciendo vídeos y cintas del teléfono pinchado de su domicilio, donde se grabó ilegalmente a su mujer, a sus hijos y a su entorno, actitudes que fueron el modus operandi con todo aquel guardia civil o civiles que expresaran libremente el apoyo a los guardias civiles democráticos que se expresaban bajo el paraguas de la vigente constitución española.

El proceso comenzaba con el rastreo y fichaje en carpetas clasificadas de cualquier agente que hablase de derechos constitucionales y laborales o leyera publicaciones afines, acumulando datos de miles de personas. Tras el radar inicial, se pasaba a la logística de pinchazos telefónicos sin autorización judicial, de padres, hermanos, hijos, vecinos, periodistas, etc. seguimientos físicos por agentes de paisano y dosieres de perfil confidenciales.

Cuando la cúpula decidía actuar, patrullas armadas ejecutaban detenciones de madrugada en los propios domicilios delante de las familias, imputándoles el delito de sedición militar para enviarlos de inmediato a prisiones militares como Alcalá de Meco . Incluso si los tribunales militares los absolvían al reconocer que pedir mejoras laborales no era un golpe armado, la Dirección General activaba un expediente gubernativo disciplinario interno, sin garantías, para forzar el traslado forzoso de provincia o decretar la expulsión fulminante del Cuerpo, retirándoles el uniforme, el sueldo y la profesión. Con claro abuso y desviación de poder que entra de lleno en delitos de acoso y persecución con vulneración flagrante de los derechos fundamentales.

4. LOS TRES NIVELES DE REPRESIÓN PROGRAMADOS.

Esta estrategia represiva estaba minuciosamente programada en tres niveles:

Primer Nivel: Consistía en una vigilancia pasiva y guerra psicológica para simpatizantes, basada en reprensiones verbales, notas informativas, expedientes leves y hostigamiento en los cuadrantes de turnos para infundir miedo y obligarlos a apartarse.

Segundo Nivel: Buscaba la asfixia profesional de los dinamizadores locales mediante expedientes por faltas graves que los declaraban incompatibles con sus destinos, forzando traslados a kilómetros para romper el núcleo sindical y destrozar su estabilidad familiar.

Tercer Nivel: Reservado a la cúpula fundadora, implicaba la reclusión penal y el ingreso forzoso en psiquiátricos militares, utilizando la ciencia médica como un auténtico brazo de tortura psicológica.

5. LA TRAMPA DE LA PSIQUIATRÍA MILITAR.

El internamiento forzoso se camuflaba bajo un preciso entramado administrativo que comenzaba con una orden escrita enviada por conducto oficial. El mando de la Comandancia «invitaba» al agente a una revisión médica alegando un comportamiento anómalo o incompatible con la disciplina militar, catalogando el hecho de reclamar la Constitución como una supuesta paranoia.

Si el agente se negaba a asistir al examen sabiendo que era una trampa, se le detenía fulminantemente por el delito militar de desobediencia a una orden legítima, lo que conllevaba el ingreso directo en prisión. Una vez acorralados y recluidos en los pabellones de centros como el Hospital Central Gómez Ulla de Madrid, los Tribunales Médicos Militares firmaban informes de incapacidad que estimamos sin base científica.

Las víctimas denunciaron aislamiento absoluto y la aplicación forzosa de pentotal sódico, el llamado suero de la verdad, combinado con fuertes fármacos para realizar interrogatorios ilegales bajo efectos químicos y obligarles a delatar a otros compañeros, utilizando además el diagnóstico de locura para expulsarlos deshonrosamente y desacreditar sus protestas ante la opinión pública.

6. ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN LA MEDICINA MILITAR.

Este uso punitivo de la psiquiatría militar no fue una innovación de los años 80, sino la herencia directa de la metodología represiva implementada durante el primer franquismo y la posguerra. Su antecedente más directo se encuentra en las investigaciones del jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares del franquismo, quien buscaba demostrar un supuesto vínculo psicobiológico entre la inferioridad mental y el gen rojo o fanatismo marxista, catalogando las ansias de libertad como una tara de nacimiento que justificaba la reclusión.

Durante la dictadura, el Tribunal Psiquiátrico Militar centralizó esta práctica diagnosticando delirios de grandeza o desviaciones de la personalidad a cualquier uniformado con pensamiento crítico, sirviendo como un filtro biopolítico para purgar las filas del ejército. A finales de los 80, la maquinaria de los servicios de información aplicó exactamente las mismas lógicas totalitarias: lo que en la posguerra era gen rojo, en la democracia se redactó en los informes oficiales como un delirio reivindicativo o una inestabilidad con conductas disruptivas.

La gran tragedia histórica radica en que, a pesar de encontrarse en una España constitucional y democrática, el estamento militar continuó reactivando los mismos resortes dictatoriales, las mismas coacciones por desobediencia y los mismos pabellones psiquiátricos para silenciar los derechos de los trabajadores.

Por muy armada y disciplinada que sea una institución policial, la disciplina operativa nunca puede justificar la anulación de los derechos de sus trabajadores. Un cuerpo policial democrático es más fuerte y eficaz cuando dispone de cauces legales para dialogar, resolver sus conflictos y canalizar sus necesidades sociolaborales. Respetar los derechos de quienes nos protegen es la base de una verdadera democracia, una deuda histórica que comenzó a saldarse de manera definitiva con la resolución oficial del Ministerio de Defensa y su publicación en el Boletín Oficial del Estado, restituyendo finalmente la condición de guardias civiles y el honor de aquellos agentes injustamente represaliados sobre todo con la expulsión. Los compañeros conocidos como los UMDVERDES, guardias civiles democráticos que creyeron que la constitución y la democracia entraría en los cuarteles y sería para todos.

En defensa de la memoria histórica democrática y la dignidad de los guardias civiles represaliados.