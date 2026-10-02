La Comunidad de Madrid financia la adaptación ergonómica de los puestos y la contratación de apoyo psicológico

No todos los daños laborales se producen en un instante. Buena parte llega despacio, por la repetición de un gesto, por una altura de mesa mal calculada o por sostener durante años una postura que el cuerpo no perdona. La Comunidad de Madrid financia dentro de sus líneas de ayuda la adaptación ergonómica de los puestos de trabajo.

Adaptar un puesto es algo más concreto de lo que suena: ajustar la altura de la superficie de trabajo, cambiar el asiento, reordenar la disposición de las herramientas para que estén al alcance sin girar el tronco, incorporar un elemento que evite levantar peso desde el suelo. Son intervenciones de coste moderado que evitan bajas prolongadas.

Dentro de la línea 1 de la convocatoria se incluye también la psicosociología aplicada y, dentro de ella, la contratación de apoyo psicológico para la plantilla. Es una de las novedades que mejor refleja hacia dónde se mueve la prevención: la salud en el trabajo dejó hace tiempo de entenderse solo en clave física.

Menos accidentes mortales

La evolución de los indicadores regionales acompaña ese esfuerzo. Tomando como referencia los últimos doce meses, el índice de incidencia de los accidentes mortales en la Comunidad de Madrid ha bajado un 10,46%, al pasar de 1,73 a 1,55.

La convocatoria forma parte del VII Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2025-2028, el instrumento que planifica la actuación regional hasta el final de la legislatura y que sitúa entre sus ejes la adaptación de la prevención a unos entornos de trabajo en transformación.

«La prevención debe evolucionar al mismo ritmo que lo hacen el trabajo y las empresas. Por eso, desde la Comunidad de Madrid apostamos por la innovación, las nuevas tecnologías y la colaboración como herramientas para anticiparnos a los riesgos y mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores», explica Marina Parra, gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En 2024, último ejercicio con datos cerrados, la Comunidad de Madrid concedió más de 1,3 millones de euros y recibió 451 solicitudes. El punto de inflexión fue 2023, cuando unas nuevas bases reguladoras y un presupuesto ampliado hasta 1.500.000 euros dispararon la demanda: de 180 solicitudes en 2022 se pasó a 489 al año siguiente.

Qué cubre la ayuda

La financiación llega al 100 % en el tramo que va de 1.000 a 10.000 euros de inversión, y al 60 % en lo que exceda esa cantidad. Por debajo de 1.000 euros no hay ayuda. Cada línea admite un máximo de 20.000 euros de ayuda y ningún beneficiario puede superar los 30.000 en total para el conjunto de la convocatoria.

Están llamadas a solicitarla las personas físicas o jurídicas con empleados y los trabajadores autónomos, con o sin personal a su cargo, que desarrollen su actividad en la Comunidad de Madrid. Las actuaciones, incluidos la compra, la instalación y el pago, deben realizarse durante 2026.

El plazo de solicitud termina el 15 de octubre. La tramitación se hace por la Administración Digital de la Comunidad de Madrid y la información completa está disponible en la sede electrónica. Quien tenga dudas sobre los requisitos o la documentación puede escribir a [email protected] o llamar al 900 713 123, gratuito.