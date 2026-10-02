El paro aumentó en Castilla-La Mancha en septiembre en 2.013 personas

Está Emiliano García-Page como para ponerse medallas.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.013 personas en septiembre en Castilla-La Mancha en relación al mes anterior (+1,7%) hasta los 118.133 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con la subida de septiembre, se acumulan ya tres meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más alta en un mes de septiembre desde 2024. Desde el inicio de

la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en septiembre la mayoría de veces en Castilla-La Mancha (17 veces) mientras que ha subido en 13 ocasiones, siendo el repunte del último mes la mayor subida desde que hay registros.

En el último año el desempleo acumula un aumento de 1.419 parados lo que supone un 1,2% más.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 109 menos (-1.45%), mientras que se incrementó en Servicios, 1297 más (+1.57%); Sin empleo anterior, 711 más (+6.02%); Agricultura, 80 más (+1.79%); Industria, 34 más (+0.34%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (83.674), Sin empleo anterior (12.527), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (4.545), Construcción (7.398), Industria (9.989).

En cuanto a sexos, de los 118.133 desempleados registrados en septiembre, 76.653 fueron mujeres, 1.294 más (+1,7%) y 41.480, hombres, lo que supone un aumento de 719 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+1,8%).

En septiembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 959 parados más que a cierre del pasado mes (+10,4%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 1.054 desempleados (+0,99%).

El paro subió en todas las provincias, siendo las mayores subidas en Toledo(+855), Albacete(+452), Cuenca(+375), Ciudad Real(+186), Guadalajara(+145)

Andalucía (+6.733), Madrid (+2.773) y Galicia (+2.746) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Canarias, Ceuta y La Rioja en donde menos, con retrocesos de 4.156, 328 y un 135, respectivamente.

Contratación

En septiembre se registraron 72.872 contratos en Castilla-La Mancha, un 0,4% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 32.910 fueron contratos indefinidos, cifra un 5,2% inferior a la de septiembre del año anterior y 39.962, contratos temporales (un 5,6% más).

Del número de contratos registrados en septiembre, el 54,84% fue temporal (frente a un 60,92% del mes anterior) y un 45,16%, indefinidos (el mes precedente fue un 39,08%).

Los servicios lideran el aumento del desempleo

Por sectores, el paro registrado aumentó en servicios, con 6.707 parados más (0,4%), agricultura (+601 parados, +0,87%) e Industria (+39 parados, +0,02%).

Por contra, disminuyó en Construcción con 1.726 parados menos (-1,04%) mientras que aumentó en 17.966 personas (+7,39%) en colectivo sin empleo anterior.

El paro aumentó en ambos sexos, aunque el incremento fue superior en el caso de los hombres. En concreto, el paro masculino subió en 13.939 personas (+1,49%), mientras que el femenino lo hizo en 9.648 (+0,68%).

Así, al finalizar el noveno mes del año el número total de varones en paro se situó en 951.100, mientras que el de mujeres alcanzó los 1.428.405, su nivel más bajo desde septiembre de 2008.

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años subió en 2.176 personas (+0,1%), mientras que el de los jóvenes de menos de 25 años aumentó en 21.411 (+12,77%), por lo que el paro en este grupo de edad alcanza las 189.141 personas.

El 44,25% de los contratos, fijos

En septiembre de 2026 se registraron 1.597.612 contratos, un 4,16% más en el mismo mes de 2025.

De todos ellos, 706.948 fueron indefinidos, un 6,5% más que en el mismo mes del año anterior. En total, el 44,25% de los contratos realizados en septiembre fueron indefinidos.

Dentro de los indefinidos, se realizaron 288.319 a tiempo completo (+6,87%), 199.721 a tiempo parcial (+12,99%) y 218.908 fijos discontinuos (+0,75%).

En este sentido, ha avanzado que el Gobierno volverá a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y sacará adelante la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Registro Horario.

De todos los contratos suscritos en septiembre, 890.664 fueron temporales, un 2,38% más que en septiembre de 2025. En total estos contratos representaron el 55,75% del total de la contratación efectuada en el noveno mes del ejercicio 2026.

En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan de enero a septiembre de este ejercicio un total de 2.166.143, un 6,15% más que en igual periodo del año 2025. Por su parte, los contratos indefinidos a tiempo parcial suponen un total de 1.278.701, registrando un ascenso del 10,12% en relación al mismo periodo del año anterior.

La tasa de cobertura frente al desempleo supera el 87%

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó el pasado mes de agosto (último dato disponible) la cifra de 2.242,13 millones de euros, un 6,3% más que igual mes de 2025.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de agosto de 2026 fue de 1.203,1 euros, lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior del 2,7%.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de agosto de 2026 fue de 1.008,2 euros, lo que supone un aumento del 2,5% sobre el mismo mes del año anterior.

El total de beneficiarios a final del mes fueron 1.896.142, cifra superior a la del mismo mes del año anterior, que fue de 1.835.090.

La tasa de cobertura frente al desempleo durante el mes de agosto de 2026 fue del 87,12%, la más alta de la serie histórica si se exceptúa el periodo de pandemia.

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que el Ministerio ha publicado este viernes las cifras de desempleo de septiembre y la estadística de prestaciones de agosto.