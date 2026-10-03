UMDVERDES, piden incorporación a la memoria democrática y «Comisión de la Verdad».

Para decir bien hay que decir la verdad primero.

Los guardias civiles democráticos también son memoria.

UMDVERDE ha dirigido un escrito a la Fundación Felipe González, presidida por el expresidente del Gobierno, para solicitar su intervención a fin de que los guardias civiles democráticos sean incorporados a la memoria democrática y se reconozcan sus aportaciones al Estado de derecho.

Una deuda con quienes democratizaron el Cuerpo.

Durante la Transición y en los años posteriores, un grupo de guardias civiles defendió desde dentro del Cuerpo su transformación en una institución plenamente democrática: sometida a la Constitución, respetuosa con los derechos fundamentales y abierta al derecho de asociación y de representación profesional de sus miembros. Aquella defensa tuvo para muchos de ellos un coste personal y profesional muy elevado.

Sin embargo, esa contribución no ocupa hoy el lugar que merece ni en la memoria democrática colectiva ni en los archivos y espacios de divulgación dedicados a la historia política reciente de España. Esa es la carencia que UMDVERDES quiere subsanar.

Por qué se llama a esta puerta.

La Fundación Felipe González ha puesto a disposición de la ciudadanía el archivo del expresidente y desarrolla el proyecto «Memoria Cívica», concebido como un espacio abierto a la investigación y a la crítica. Entre sus fines figuran la difusión de la historia política de España desde la segunda mitad del siglo XX y las actuaciones vinculadas con la democracia, la investigación y la enseñanza.

UMDVERDE entiende que ese marco es el idóneo para dar visibilidad a esta parte de nuestra historia democrática, y lo conecta con la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que persigue el reconocimiento y la salvaguarda de la memoria de quienes defendieron la democracia y las libertades.

Lo que se solicitan.

El escrito plantea cuatro peticiones concretas a la Fundación:

Que reciba a una representación de UMDVERDE para presentarle el movimiento de los guardias civiles democráticos y su documentación. Que valore incorporar al archivo y al proyecto «Memoria Cívica» un fondo documental, testimonial y audiovisual sobre los guardias civiles democráticos, que la propia UMDVERDE se compromete a facilitar y organizar. Que promueva un acto, jornada o publicación de reconocimiento de las aportaciones de la Guardia Civil democrática al Estado de derecho. Que preste su respaldo institucional a que esas aportaciones sean reconocidas legalmente en los espacios y políticas públicas de memoria democrática.

Una reparación que quedó a medias.

En un otrosí, UMDVERDE recuerda que la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, rehabilitó a cuatro guardias civiles expulsados del Cuerpo por promover y defender derechos profesionales. Pero, según denuncia la asociación, la reparación está incompleta: dos antiguos guardias civiles en situación análoga han quedado olvidados, y la esposa de uno de los rehabilitados sigue sin ver reconocida su pensión de viudedad.

Por ello, UMDVERDE pide a la Fundación que tenga presentes estas situaciones y apoye públicamente su reparación como parte del reconocimiento debido.

La memoria no puede ser selectiva.

La democracia española se construyó también con quienes, vestidos de uniforme, creyeron que un guardia civil podía servir al Estado sin renunciar a sus derechos. Reconocerlo no es una concesión, sino una exigencia de justicia y de coherencia con el Estado de derecho que esos guardias civiles ayudaron a consolidar. Ahora la palabra la tiene la Fundación.