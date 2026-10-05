Los guardias civiles democráticos, otra vez fuera de la fiesta de su Patrona.

Un juez al que se le ha nublado la vista. Una directora general jugando con los muñecos. Marlaska/Mercedes.

Una ausencia que dice mucho.

Se acerca el 12 de octubre y la Dirección General de la Guardia Civil prepara, como cada año, los actos en honor de la Virgen del Pilar, patrona del Cuerpo. Habrá uniformes de gala, discursos sobre la historia y los valores de la institución, medallas, condecoraciones y fotografías. Lo que no habrá, una vez más, es un lugar para los guardias civiles democráticos: aquellos que, en los años finales de la Transición, pidieron una Guardia Civil moderna, desmilitarizada en lo laboral y al servicio del ciudadano, y que pagaron por ello con la expulsión, el procesamiento y la persecución.

No hay invitación, no hay mención y no hay reconocimiento. Se les trata como si nunca hubieran existido, y esa ausencia no es un descuido protocolario: es una decisión que, mantenida año tras año, se convierte en política de marginación.

Quién decide y quién calla.

La responsabilidad política tiene nombre y apellidos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, han tenido tiempo y medios de sobra para tender la mano a este colectivo. Podían haberlo invitado a los actos de la Patrona. Podían haberlo escuchado. Podían haber impulsado un gesto institucional de reparación. No lo han hecho, y el silencio, cuando se tiene el poder de hablar, también es una forma de responder.

Mientras tanto, la institución sí encuentra siempre el hueco para premiar, condecorar y homenajear a personas y entidades cuyo mérito, en no pocos casos, cuesta explicar al ciudadano de a pie. Esa vara de medir desigual es lo que más duele a quienes, con su carrera destrozada, sostuvieron algo tan elemental como que un guardia civil es un ciudadano con derechos.

La Operación Columna y lo que nadie ha querido investigar.

Los guardias civiles democráticos fueron víctimas de la llamada Operación Columna, un montaje contra quienes promovían la asociación profesional dentro del Cuerpo. Según los testimonios que han ido recogiéndose durante años, a algunos de ellos se les aisló, se les sometió a reconocimientos médicos con fines punitivos y se les llegó a internar en servicios psiquiátricos militares, a modo de castigo y de silenciamiento. Es una página oscura que merece ser investigada con rigor, con acceso a los archivos y con las garantías propias de un Estado de derecho.

Más de tres décadas después, ni se ha constituido una Comisión de la Verdad ni se ha ordenado investigar qué ocurrió, quién lo ordenó y quién lo ejecutó. La Ley 5/2024 de Memoria Democrática abrió la puerta a la rehabilitación de personas como estas, y algunas lo han conseguido a título individual, pero la reparación personal no sustituye al reconocimiento colectivo ni a la verdad institucional. Que la propia Guardia Civil no haya dado un paso al frente para esclarecer lo ocurrido es, en sí mismo, una forma de encubrimiento por omisión.

Conviene recordar, además, que la razón terminó dándose a quienes la tenían. La libertad de asociación que reclamaban es hoy una reivindicación plenamente reconocida en el marco constitucional y europeo, y la jurisprudencia de los tribunales ha ido dando la razón, con el paso del tiempo, a lo que entonces se consideró una insubordinación. Pedir una Guardia Civil democrática no era un delito. Castigarlo, sí lo fue.

Respeto al colectivo, no sólo a unos pocos.

La marginación de los guardias civiles democráticos no afecta únicamente a sus protagonistas. Es una falta de respeto hacia todo el colectivo de guardias civiles, porque transmite el mensaje de que quien reclama derechos dentro del Cuerpo será borrado de su historia. Una institución que quiere el afecto de la ciudadanía no puede construir su relato borrando a quienes lucharon por que estuviera al servicio de esa ciudadanía.

Honrar a la Patrona es también honrar a quienes, desde dentro, defendieron un modelo de Guardia Civil cercano, transparente y democrático. Dejarlos fuera de la celebración es una indignidad que ningún protocolo justifica.

Lo que piden.

Los guardias civiles democráticos no exigen privilegios, sino lo mínimo exigible a una institución democrática. En concreto reclaman:

Memoria democrática: que su lucha se incorpore al relato oficial de la democracia española y de la propia Guardia Civil. Reconocimiento institucional: que se les invite a los actos de la Patrona y se les trate como parte de la historia del Cuerpo. Una Comisión de la Verdad: que se investigue la Operación Columna y los internamientos psiquiátricos denunciados, con acceso a los archivos y a la documentación. Un trato digno: el mismo respeto y la misma consideración que se dispensa a quienes son premiados y condecorados sin merecimientos que lo expliquen.

Una deuda pendiente.

El Estado de derecho se mide también por cómo trata a quienes lo defendieron cuando hacerlo costaba caro. Quedan pocos años para que algunos de estos guardias civiles puedan ver reconocida su verdad en vida, y cada Pilar que pasa sin invitación, sin investigación y sin disculpa es otra oportunidad perdida. Señor ministro, señora directora general: el 12 de octubre aún están a tiempo de rectificar.