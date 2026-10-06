Libertad sindical policial: la cuenta atrás del 29 de octubre.

Los sindicatos convocan el 29 de octubre en Madrid una jornada para exigir libertad sindical plena en la Policía Nacional, con una proposición de ley ya registrada en el Congreso y el calendario electoral en contra.

UGT, CCOO y SRP piden unos nuevos servicios públicos policiales antes de que las elecciones congelen la reforma.

Los sindicatos convocan el 29 de octubre en Madrid una jornada para exigir libertad sindical plena en la Policía Nacional, con una proposición de ley ya registrada en el Congreso y el calendario electoral en contra.

Una convocatoria con fecha y con prisa.

El Sindicato Reformista de Policías (SRP), en colaboración con CCOO y UGT, ha difundido este 5 de octubre un llamamiento a la Jornada Sindical Progresista del 29 de octubre, que se celebrará en Madrid, en la sede de CCOO conocida como «13 Rosas». El objetivo, según el comunicado, es impulsar un cambio profundo y democrático en el sistema sindical policial.

El momento no es casual. Las elecciones generales se celebrarán el 29 de noviembre, tras el adelanto anunciado por el presidente del Gobierno, y la proposición de ley que persigue esa reforma queda pendiente en el Congreso. Los firmantes aseguran que los grupos progresistas se han comprometido a priorizarla en la agenda legislativa. Es una promesa que habrá que medir con hechos, porque en política parlamentaria lo que no se tramita antes de una disolución se pierde por el camino.

Qué piden exactamente.

El comunicado resume la reforma en tres ejes: libertad sindical plena, afiliación a sindicatos interprofesionales y negociación colectiva homologable a los estándares europeos. Dicho en llano, que un policía pueda afiliarse al sindicato que prefiera, incluidos los de clase, como cualquier otro trabajador, y que sus condiciones laborales puedan negociarse con garantías.

Los firmantes sostienen que esa reforma es imprescindible para que los servicios policiales actúen con profesionalidad, transparencia y respeto a la ciudadanía, alejados de consignas partidistas o de usos indebidos de la fuerza. Es una tesis defendible, y también es una tesis política: conviene presentarla como lo que es, la posición de quienes convocan, y no como un hecho que todos los actores compartan.

El telón de fondo: vivienda, desigualdad y servicios públicos.

El texto enlaza la reforma con las movilizaciones por el derecho a la vivienda y con la defensa de los servicios públicos, y reclama instituciones policiales «modernas, civiles y democráticas». Esa conexión es una apuesta de los convocantes: vincula la libertad sindical de los policías con la agenda social más amplia, y se entenderá mejor o peor según quién la lea. Lo relevante para el lector es separar dos planos, la reforma concreta que se pide y el discurso político que la acompaña.

Lo que falta por aclarar.

Para valorar la jornada con rigor quedan varias preguntas abiertas que merecen respuesta pública:

Qué contenido exacto tiene la proposición de ley registrada y qué grupos parlamentarios la respaldan de forma expresa. Qué compromiso concreto han adquirido los grupos que dicen que la priorizarán y en qué plazo, dado el adelanto electoral. Qué posición mantienen los sindicatos policiales mayoritarios y el Ministerio del Interior ante la apertura a sindicatos interprofesionales. Qué ocurre con el resto de cuerpos de seguridad, y en particular con la Guardia Civil, que continúa fuera de esta discusión.

Y la Guardia Civil, ¿cuándo?.

Esta columna lo ha repetido: la libertad de asociación y de sindicación no puede ser un derecho a medias ni depender del uniforme. Los guardias civiles que en su día reclamaron una Guardia Civil democrática fueron expulsados por ello, y todavía esperan reconocimiento. Cualquier avance en la Policía Nacional debe ser un precedente que arrastre al resto de los cuerpos, no una excepción que los deje atrás.

El 29 de octubre se debatirá en Madrid el futuro del sindicalismo policial. Convendría que quienes tienen en su mano la tramitación, antes de que el reloj electoral lo borre todo, supieran que hay miles de funcionarios, de la Policía y de la Guardia Civil, mirando al calendario.