Medio siglo de la manifestación de la Seguridad Social.

Cuarenta y ocho horas después del referéndum.

El 17 de diciembre de 1976, apenas dos días después de que los españoles aprobaran en referéndum la Ley para la Reforma Política, cientos de policías armados y guardias civiles, muchos de ellos acompañados por sus familias, salieron a la calle en Madrid. Pedían algo que hoy parece elemental: tener médico y Seguridad Social como cualquier otro español. La historia la conoce como la manifestación de la Seguridad Social.

Se concentraron en la Plaza de Oriente y después ante el Ministerio de Gobernación, antecesor del actual Ministerio del Interior. La respuesta del Estado, que aún aplicaba la legislación del régimen anterior, fue la represión. Según recoge la prensa, hubo cientos de detenidos y sanciones, y cerca de 280 agentes fueron encarcelados en Soria, en un centro habilitado como prisión militar porque entonces ambos cuerpos tenían esa consideración. Los organizadores perdieron su carrera, algunos pasaron por consejos de guerra o tribunales de honor, y otros acabaron desterrados en los destinos más conflictivos, con el coste que eso supuso para sus familias.

De la calle a las asociaciones.

Aquella protesta no fue un episodio menor. Contribuyó, como señalan quienes la estudian, a dar los primeros pasos hacia los sindicatos de la Policía Nacional y, más tarde, hacia las asociaciones en la Guardia Civil, dos hitos democráticos dentro de las fuerzas de seguridad. Quienes arriesgaron entonces su libertad abrieron un camino por el que hoy transitan todos, incluidos quienes no lo saben.

Los años ochenta: pedir democracia costaba un psiquiátrico.

El relevo lo tomaron en los años ochenta los llamados guardias civiles democráticos, que pidieron democracia, derechos fundamentales y constitucionales dentro del Cuerpo. Según el testimonio de quienes lo vivieron, centenares de ellos fueron expulsados y, en muchos casos, ingresados en servicios psiquiátricos sin diagnóstico alguno, por lo que en aquellos años algunos bautizaron la persecución como una supuesta epidemia constitucional: quien creía en la Constitución, enfermaba.

Los mismos testimonios hablan de operaciones especiales montadas contra ellos, con medios y efectivos que, según denuncian, se detrajeron de la lucha contra el terrorismo de ETA en plena etapa de plomo. Es una acusación muy grave que debe investigarse con acceso a los archivos, y que hoy sólo se puede presentar como lo que es: la denuncia de las víctimas, pendiente de que el Estado la confirme o la desmienta. Lo que ya no admite duda es que muchos de ellos fueron expulsados por pedir lo que después la ley terminó reconociendo.

Un homenaje que se pide y no se concede.

Cuando se cumple medio siglo de la manifestación, un grupo de agentes veteranos reclama un acto institucional de reconocimiento. Lo impulsa, entre otros, el policía nacional jubilado José Sánchez Amor, histórico del Cuerpo, con cuarenta y cinco años de servicio y uno de los agentes que defendió la democracia el 23-F. Su planteamiento es claro: no quieren un acto apropiado por ningún partido ni convertido en acto sindical, sino un reconocimiento institucional que consideran merecido.

Sánchez Amor pidió primero a la Mesa del Congreso un espacio para el homenaje. La Cámara se negó alegando una cuestión formal: no puede ceder instalaciones a una persona física, sino a una asociación. Los grupos parlamentarios podían haber salvado ese obstáculo y no lo hicieron. Dirigió entonces una instancia al ministro del Interior el 13 de abril, y según denuncia no ha recibido respuesta alguna desde entonces.

Por qué incomoda la memoria de los policías y guardias civiles democráticos.

Las razones oficiales son burocráticas. Las de fondo, en cambio, merecen una reflexión, y lo que sigue son hipótesis y no hechos. Una es la selectividad con que se administra la memoria: se homenajea a quien encaja en el relato cómodo, y un policía o un guardia civil reprimido por el aparato del Estado, ya en democracia, rompe ese relato. Otra es el miedo a las preguntas: reconocer públicamente lo ocurrido obligaría a explicar quién ordenó los internamientos, quién los ejecutó y por qué nadie ha rendido cuentas. Y una tercera es el precedente: un reconocimiento oficial abriría la puerta a reclamaciones de pensiones, rehabilitaciones y reparaciones que hoy siguen pendientes.

Sea cual sea la razón, el resultado es el mismo. El Gobierno que aprobó una ley de memoria democrática no muestra el mismo entusiasmo con todas las efemérides, y quienes defendieron la democracia desde dentro de las fuerzas de seguridad se quedan fuera de la fotografía.

Una oportunidad el 29 de octubre.

De momento no habrá acto institucional, pero el 29 de octubre, en las jornadas que organiza en Madrid el Sindicato Reformista de Policías con el apoyo de UGT y CCOO, está previsto un acto de reconocimiento a los agentes de aquella manifestación. Se espera la presencia de diputados y de la secretaria de Estado de Seguridad. Es una buena ocasión para que Interior demuestre que su memoria no es selectiva.

Lo que se les debe.

Sin mencionar a nadie por su nombre, quienes lucharon por los derechos de los guardias civiles y policías pagaron con su carrera, su libertad y, en algunos casos, su salud. Lo mínimo que se les debe es el reconocimiento, la verdad sobre lo ocurrido y un trato digno antes de que el tiempo se lo lleve todo. A cincuenta años de aquel 17 de diciembre, la democracia que ellos ayudaron a construir tiene una cita pendiente con su propia memoria.