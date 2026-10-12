Un homenaje que España les debe.

Un ministro cuya incompetencia ya no se discute, se comprueba. Basta de reuniones y justicia para los policías y guardias civiles.

Cuando era joven había decidido ser pianista en un burdel o político profesional. A decir verdad, no hay mucha diferencia. (Harry S. Truman)

1. Una instancia que merece ser leída.

El pasado 5 de octubre, desde Parla, el policía nacional jubilado José Sánchez Amor firmó una instancia dirigida al ministro del Interior. No es una queja ni un desahogo: es una petición formal, con un objeto concreto y una fecha. Pide que, al amparo de la Agenda «España en Libertad: 50 años» y de la memoria democrática, se celebre un acto-homenaje institucional a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, en 1976, salieron a la calle para reclamar derechos tan elementales como la Seguridad Social.

La fecha no es casual. El próximo 17 de diciembre se cumplen cincuenta años de aquel día.

2. Qué ocurrió el 17 de diciembre de 1976.

Los hechos están en la prensa de la época. Aquel viernes 17, en Madrid, miembros de la Policía Armada y de la Guardia Civil, vestidos de paisano, se manifestaron. La Subsecretaría de Orden Público informó pocos días después de que se habían abierto expedientes a los inculpados y de que los hechos de naturaleza delictiva se trasladaban al capitán general de la I Región Militar, por estar los manifestantes sujetos a disciplina militar.

Esa misma nota oficial reconocía algo que conviene subrayar: el Gobierno decía estar estudiando las reclamaciones de carácter profesional y económico de las fuerzas de orden público, en particular sus retribuciones y su Seguridad Social. Es decir, la reivindicación era legítima hasta para quien castigaba a quienes la formulaban.

3. Tres memorias en una sola petición.

La instancia agrupa tres colectivos, y conviene distinguirlos para no confundir al lector.

El primero es el de los agentes de 1976, que pidieron derechos en plena transición. El segundo es el de los policías que, según el propio escrito, estuvieron en el Congreso el 23 de febrero de 1981 defendiendo el orden constitucional y la democracia. El tercero es el de los guardias civiles que reclamaron una asociación profesional dentro del Cuerpo y pagaron por ello con la detención, la cárcel y la expulsión.

De este tercer grupo el escrito cita expresamente a Manuel Rosa Recuerda, a José Carlos Piñeiro y a Manuel Linde Falero, este último ya fallecido. Quien firma esta columna figura entre los nombrados, y lo declara aquí por honestidad con el lector.

4. Lo que se puede documentar y lo que el escrito sostiene.

Sobre Rosa Recuerda hay constancia pública: el Tribunal Constitucional recoge que fue detenido el 20 de septiembre de 1986 por un supuesto delito de sedición militar, y lo identifica como promotor de la denominada Unión Democrática de Guardias Civiles, asociación de carácter profesional, social y cultural según sus estatutos. Su caso llegó varias veces al Constitucional a lo largo de los años noventa.

El escrito afirma, además, que dos sentencias, una del Tribunal Constitucional y otra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, acreditan que aquel delito de sedición no se cometió. Es una afirmación del solicitante, y como tal se atribuye. Las referencias numéricas concretas que da la instancia deberán contrastarse con los textos de las resoluciones antes de repetirlas como hecho probado.

Lo que sí está firmemente documentado es la reparación legislativa. La Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, publicada en el BOE el 14 de noviembre de 2024, incluye una disposición adicional cuarta titulada «Rehabilitación a antiguos guardias civiles», que alcanza a quienes fueron sancionados con la separación del servicio por promover o defender derechos profesionales. Es la propia ley, no un grupo de presión, la que reconoce que hubo una injusticia que reparar.

5. Las familias, olvidadas de siempre.

La última petición de la instancia es quizá la más humana. Pide homenajear también a las familias de aquellos guardias civiles, las que salieron a la calle reclamando su libertad y sus derechos. Quien ha vivido una detención o una expulsión en casa sabe que la sanción no la cumple solo el sancionado: la cumplen la esposa, los hijos, los vecinos que cambian de acera.

Un acto institucional que no las nombrara sería un acto cojo.

6. Lo que se pide, en cuatro puntos.

Para que nadie tenga que adivinarlo, el contenido de la petición es este:

Que el Ministerio del Interior organice un acto-homenaje institucional con motivo del 50 aniversario del 17 de diciembre de 1976. Que ese acto reconozca a los policías que estuvieron en el Congreso el 23-F. Que reconozca a los guardias civiles que promovieron una asociación profesional y fueron expulsados, y a sus familias. Que se admita la instancia y se den las órdenes oportunas para su celebración.

7. Una cuestión de coherencia.

Un Estado que ha rehabilitado por ley a los guardias civiles expulsados no puede después guardar silencio sobre lo que aquello significó. Rehabilitar en el Boletín Oficial es necesario; reconocer en público, con la cabeza alta y delante de sus familias, es lo que cierra la herida.

El ministro tiene ahora una instancia sobre la mesa, una fecha en el calendario y una ley en vigor que respalda lo esencial. Faltan siete semanas. Nadie debería necesitar más tiempo para decir, en voz alta, que pedir derechos no fue delito.