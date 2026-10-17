Memoria democrática para la historia de policías y guardias civiles democráticos.

Los guardias civiles y policías victimas del estado de derecho y democrático. La indecencia de los políticos y de la corrupción.

Por la dignidad laboral y la memoria histórica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Hay nombres que la historia de la Guardia Civil no debería olvidar, no por haber protagonizado grandes operaciones de prensa, sino por haber librado en absoluta soledad las batallas judiciales más descarnadas contra el rodillo de la Administración. Uno de esos nombres es el de Alejandro M. G. Su periplo, que arrancó en la convulsa década de los 90 y culminó en los despachos internacionales de Ginebra y Estrasburgo, es el vivo reflejo de una época donde la salud mental y los derechos de los agentes de la Escala de Cabos y Guardias carecían de las más elementales garantías.

En 1990, Alejandro M. G. fue apartado forzosamente del servicio activo bajo el amparo de la antigua figura de la Reserva Activa. Se le aplicó un diagnóstico médico hoy en día considerado profundamente estigmatizante, una de esas etiquetas genéricas de «ansiedad y depresión» con las que los tribunales médicos de la época daban un rápido carpetazo administrativo para quitarse de encima los problemas de salud laboral del personal de base. Aquel pase forzoso supuso un hachazo inmediato a sus ingresos, la pérdida de todos sus complementos operativos y la congelación total de su carrera profesional.

Sin embargo, lo que transforma este caso en una injusticia flagrante ocurrió tres años después. Tras someterse a una revisión oficial, el Tribunal Médico Militar dictaminó de forma firme e inapelable que Alejandro M. G. se encontraba «Útil y Apto para el Servicio». Relegando los prejuicios al pasado, la propia sanidad del Estado certificaba que el guardia estaba plenamente capacitado para vestir el uniforme.

Fue en ese instante cuando la burocracia institucional mostró su rostro más arbitrario. La Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio de Defensa desoyeron el dictamen de sus propios médicos y le denegaron el reingreso. Al Guardia se le prohibió volver a trabajar, convirtiendo la reserva activa en un limbo punitivo: era militar para estar sujeto a la disciplina del Cuerpo, pero estaba vetado para ejercer sus funciones y devengar su salario.

Alejandro no se rindió. Emprendió una extenuante batalla legal que llegó hasta el Tribunal Supremo, encontrando un muro de formalismo jurídico que validó el proceder de la Administración. Lejos de amilanarse, cruzó las fronteras nacionales y elevo su causa a las más altas instancias internacionales.

Aunque los comités internacionales y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se toparon con el infranqueable muro del «margen de apreciación» y la soberanía del Estado español para dictar sus propias leyes, los pronunciamientos internacionales dejaron escrita una sentencia moral inapelable: constataron formalmente que la legislación española de la época adolecía de graves «lagunas jurídicas». Estrasburgo y los comités de derechos humanos retrataron un marco normativo defectuoso y ambiguo, un vacío legal que la Guardia Civil aprovechó para ejercer un veto discrecional basado en el estigma de la salud.

Hoy en día, las vías judiciales están cerradas por el paso implacable del tiempo y la cosa juzgada, pero la victoria material de Alejandro M. G. es incuestionable. Las mismas «lagunas» que él denunció en solitario frente al Estado obligaron a la reforma radical del régimen de personal a finales de los 90, extinguiendo aquella Reserva Activa forzosa que destruía vidas y salarios, dando paso a la actual figura del personal Apto con Limitaciones (APL).

Detrás de los fríos diarios oficiales y los legajos judiciales se escondía, en realidad, la peor de las razones. Hoy sabemos que el ensañamiento contra este agente no respondió a criterios médicos ni organizativos: los mandos de la época le impusieron este castigo encubierto porque era sospechoso de ser sindicalista. En una Guardia Civil que aún perseguía con saña y mentalidad pretérita a los pioneros del movimiento asociativo (entonces clandestino), inventarse una patología mental y forzar una reserva activa fue la «purga perfecta» utilizada por la cúpula para silenciar a un agente incómodo que luchaba por los derechos de sus compañeros, esquivando el escándalo que habría supuesto un encarcelamiento militar.

Cada guardia civil que hoy sufre una baja médica, un bache psicológico o una lesión, y conserva su sueldo y su puesto adaptado gracias a la labor de las asociaciones profesionales vigentes, le debe un pedazo de ese derecho a la tenacidad de este hombre.

Alejandro M. G. fue víctima de una persecución ideológica disfrazada de burocracia médica. Perdió el dinero y los ascensos en los tribunales de su tiempo, pero la historia, la verdad y la dignidad laboral le han dado la razón absoluta. Su nombre merece ser rescatado y recordado como el de un pionero que plantó cara a los abusos del sistema en defensa de la dignidad de todo el Cuerpo.