Arde España y Europa.

Los guardias civiles en su conjunto siempre sirvieron a su pueblo, y siempre al lado de los derechos humanos y de la democracia.

1. España y Europa arden, y no es solo una metáfora.

España y Europa arden. Arden en la desconfianza de los ciudadanos hacia sus instituciones, en la factura que no se llega a pagar a fin de mes y en la sensación, cada vez más extendida, de que quien manda no responde ante nadie. Es el resultado de decisiones tomadas por quienes han gobernado y de la falta de control que hemos tolerado entre todos.

Seamos justos: no todos los políticos son iguales y existen servidores públicos honrados. Pero el sistema de incentivos se ha torcido. Demasiadas veces la política se ha convertido en una carrera para colocarse, no en una vocación para servir. Cuando el oficio más rápido para obtener influencia, privilegios y un futuro resuelto es el partido y no el mérito, la sociedad lo percibe, y esa percepción corroe la democracia más que cualquier discurso.

2. Servir o servirse.

La diferencia entre servir y servirse es muy sencilla. Sirve quien rinde cuentas, quien declara lo que tiene y puede demostrar de dónde procede, y quien acepta que el cargo es un préstamo del ciudadano. Se sirve quien convierte el cargo en patrimonio, la influencia en negocio y la lealtad al partido en una forma de vivir del cuento.

Un joven europeo que hoy estudia, trabaja y no llega a emanciparse mira a quienes le gobiernan y se pregunta cuál es su sitio. Si la respuesta es que el futuro está en el carné y no en el esfuerzo, hemos fracasado como sociedad.

3. Una sociedad que despierta tarde.

Hay que decirlo con honestidad: la sociedad no se moviliza hasta que le duele. Hemos tolerado durante años la corrupción pequeña y grande mientras no nos afectaba, y hemos mirado a otro lado hasta que nuestros jóvenes se han quedado sin futuro. Entonces llegan la indignación y la urgencia, cuando el daño ya está hecho.

La conciencia ciudadana no es un lujo, es el primer control de una democracia. Sin ciudadanos que lean, pregunten, exijan transparencia y voten con criterio, ninguna ley sirve de nada.

4. Los que avisamos pagamos el precio.

Los guardias civiles democráticos llevamos muchos años denunciando la corrupción que vivía España. En lugar de ser escuchados y apoyados, muchos fuimos represaliados: condenados, encarcelados, detenidos y, en testimonio de quien esto firma y de otros compañeros, sometidos a tratamientos psiquiátricos que nunca tuvieron justificación. Quien avisa de que algo huele mal dentro de la casa no debería pagarlo con su libertad, su carrera y su salud.

No lo decimos desde el rencor, sino desde la experiencia. Defender una asociación profesional, reclamar derechos laborales para los servidores de la seguridad y denunciar irregularidades son conductas propias de un Estado de derecho. Que fueran castigadas dice mucho de la época en que ocurrió.

5. Es la hora de la memoria democrática.

España cuenta con una Ley de Memoria Democrática, la Ley 20/2022, que reconoce a quienes sufrieron persecución por defender libertades. La memoria democrática no puede ser un relato selectivo ni un asunto de unos pocos. Debe incluir también a los servidores públicos que, desde dentro de las instituciones, pusieron en riesgo todo por una España más limpia y más justa.

Memoria es reconocer, reparar y aprender. Y aprender significa que lo ocurrido no se repita con los denunciantes de hoy. En Europa existe además un marco de protección: la Directiva (UE) 2019/1937 sobre protección de quienes informan de infracciones, que en España se desarrolla en la Ley 2/2023. Que se aplique de verdad es una parte esencial de esta memoria.

6. Lo que pedimos.

Pedimos cambios concretos, no consignas. Los resumimos en seis puntos:

1) Una investigación seria, independiente y con garantías sobre el patrimonio de la clase política desde la Transición, comparando lo declarado con lo realmente poseído.

2) Declaraciones de bienes e intereses completas, públicas, comprobables y con sanciones reales cuando se ocultan o se falsean.

3) Cooperación judicial y fiscal internacional para rastrear el patrimonio que pudiera estar fuera de España, por las vías legales existentes.

4) Una auditoría pública y periódica de los partidos, sus fundaciones y su financiación.

5) Protección efectiva de los denunciantes y reparación de los ya represaliados.

6) Justicia con todos los que hayan traicionado a España y a los españoles, mediante pruebas, juez imparcial y derecho de defensa, y nunca mediante linchamiento público ni generalizaciones injustas.

7. De servidos a servidores.

Hay una frase que resume lo que queremos: es hora de ir a servir y no a servirse. Con ella no atacamos a la política, la defendemos, porque la política honrada es la mejor garantía de la libertad. Y la defendemos precisamente porque creemos en ella.

España y Europa arden, pero aún se puede apagar el fuego. Se apaga con ciudadanos informados, con instituciones transparentes, con jueces independientes y con servidores públicos dispuestos a decir la verdad aunque cueste caro. Los guardias civiles democráticos lo hemos pagado ya. Ahora le toca a la sociedad entera despertar. Que no sea tarde.