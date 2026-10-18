¿Urnas bananeras? No gracias.

O la Nación o Pedro Sánchez: toca elegir. Por mucho que el presidente se empeñe en embarrar unas elecciones, a mi juicio la situación es insostenible. España arrastra, en opinión de quien firma, un notable descrédito internacional, y la deuda pública ronda los 1,69 billones de euros, por encima del 100 % del PIB, una cifra de vértigo. A ello se suma una resistencia a aferrarse al poder como el pulpo a la roca, eludiendo, a mi entender, cualquier atisbo de rendición de cuentas y de asunción de responsabilidades. Sin más.

Un nuevo mandato, creo yo, no lo soportan las cuadernas del navío, y el pecio y la fosa abisal se ven a lo lejos. Percibo en el presidente una acreditada maestría para enfrentar a los españoles y reabrir el rencor de un guerracivilismo de Atapuerca, y a ella suma una incompetencia que considero igualmente acreditada, lo cual lo hace, desde mi punto de vista, doblemente incontrolable y peligroso. Se proclama líder de una movilización progresista global y mantiene afinidades con foros como el Grupo de Puebla que yo critico abiertamente. Entiendo que ha perfeccionado la herencia de su mentor, Zapatero, en el uso de la política exterior, y que el resultado ha sido relegar a España a un papel menor en el concierto internacional. Por eso exijo plena transparencia sobre las relaciones del Gobierno con esos foros y con los regímenes que los frecuentan.

Hablemos de garantías electorales y comencemos por la llamada Ley de nietos. A mi juicio, modificar el acceso a la nacionalidad altera el censo electoral y toca lo más sagrado de cualquier nación, que es precisamente la nacionalidad. Me parece, y así lo expreso, que responde a un cálculo político para sostenerse en el poder, y la considero una de las mayores afrentas que ha sufrido la Nación en su historia. No será la única sorpresa que nos depare el líder planetario del Global Progressive Mobilisation cuando abramos los siete sellos de su particular museo de los horrores, tras ocho años de promesas incumplidas y de teatrillo de gobierno.

Existe en una parte considerable de la ciudadanía una desconfianza real hacia el voto por correo de las elecciones de 2023, alimentada por las sospechas y polémicas que entonces circularon. No afirmo que hubiera fraude: afirmo que la desconfianza existe y que las instituciones tienen la obligación de disiparla con garantías, transparencia y auditorías. Cuando la confianza se erosiona, la urna, ese poliedro que debería ser de cristal, empieza a parecerse a una banana con el rabo asomando por la ranura, y nadie se fía. Por eso reclamo un sistema de votación y de recuento por correo blindado y verificable.

Pasemos a la crisis migratoria de Ceuta. A mi juicio, el Gobierno no ha estado a la altura: fronteras desbordadas, miles de personas cruzando sin control y ciudadanos que se han sentido desamparados y expuestos. Critico con dureza la gestión y la respuesta, y reclamo responsabilidades políticas a quien corresponda. Mientras tanto, la imagen del presidente retirado en La Mareta, con el cartel de «cerrado por vacaciones», recomendando lecturas y canciones veraniegas, me parece una muestra de desatención hacia la gravedad de lo que ocurría. La situación se prolonga desde hace más de dos meses y, en mi opinión, no habrá vuelta a la normalidad sin un cambio de rumbo y sin un Gobierno que ejerza como tal. Mención aparte merece la visita del Jefe del Estado: ejemplar, una luz en la más sombría oscuridad. Gracias, Majestad.

Señores del partido otrora obrero y español: a mi juicio han dilapidado el legado histórico de unas siglas que prestaron grandes servicios a la Nación, especialmente durante la Transición, y han defraudado a millones de votantes que no merecían el presente que viven. Los asuntos judiciales que, con independencia de su resultado final, han rodeado al partido en los últimos años corresponde esclarecerlos a los tribunales, y a ellos hay que respetarles el tiempo y la presunción de inocencia. Pero la política también se juzga en las urnas, y la historia dictará su veredicto. Quizá convenga que se pregunten qué queda hoy de aquel puño y de aquella rosa.

Señores del Consejo General del Poder Judicial: se ha debatido en su seno una moción de apoyo a una jueza, la magistrada Biedma, víctima de un grave ataque. Omitimos los detalles y el calvario a que ha sido sometida. Lamento, y así lo expreso, que no se haya visto un respaldo claro e inequívoco, y me pregunto con respeto: si los jueces no se sienten amparados por su propio órgano de gobierno, ¿qué podemos esperar los simples ciudadanos? Más de un español ha sentido vergüenza ajena, y a mi juicio se suma a ello la erosión de la confianza en instituciones como el Tribunal Constitucional, que debería ser un ejemplo de independencia. Desde fuera, da la sensación de que impartir justicia en esta España vapuleada exige hoy soledad, entereza y valentía. La jueza Biedma no está sola: la acompañan la conciencia del deber cumplido y el agradecimiento de miles de ciudadanos que, gracias a su ejemplo, siguen confiando en la justicia. Gracias, Señoría. Va por ella.

El señor Sánchez, como otros líderes a lo largo de la historia, parece decidido, a mi entender, a resistir en su búnker monclovita antes que dar un paso atrás. Cada vez se parece más al patrón de los aviadores, el santo José de Cupertino, aquel fraile napolitano del siglo XVII que levitaba a la mínima, y deja en estado de shock al personal: tampoco él parece pisar suelo. En sus últimas intervenciones ha apelado a la voz de la calle como fuente de legitimidad, tras haber relativizado, en mi opinión, el papel de las instituciones. Respondo con claridad: la legitimidad la dan las urnas, no la calle. Y convendría que alguien le recordase que la calle es plural y que no siempre aplaude, de modo que quizá le valga más prudencia que gestos de fuerza, y seguir rodeado de escoltas hasta para el despacho.

Ya tenemos una acampada en la Puerta del Sol, en Madrid, cuyo coste de limpieza y de posibles daños alguien tendrá que asumir, y cuya presencia, a mi juicio, no es compatible con un uso ordenado del espacio público. Merece mención el delegado del Gobierno en Madrid, que según sus propias declaraciones no ordena intervenir para no molestar a los afectados; a mi parecer, es una decisión discutible, y serán los tribunales, si procede, quienes valoren su legalidad. Cabe temer que haya episodios de tensión en las calles. Desde estas líneas expreso mi deseo de que todo transcurra de forma pacífica y de que, si hay desórdenes, las fuerzas de seguridad actúen con firmeza y proporcionalidad. Veremos; ya estamos alertados.

Un pequeño apartado sobre la vivienda. A mi juicio, el balance del Gobierno es muy pobre: en ocho años se ha construido muy poco, el mercado del alquiler se ha resentido y los propietarios han perdido seguridad jurídica. La ocupación ilegal de viviendas, que en no pocos casos se realiza a la luz del día, y la dificultad para recuperarlas han llevado a muchos pequeños propietarios, que son la gran mayoría de los tenedores, a preferir dejar sus casas vacías antes que arriesgarse a perderlas y seguir pagando los gastos corrientes. Los recientes decretos en materia de vivienda, aprobados por una vía que considero cuestionable, han retirado todavía más oferta del mercado. Es muy progresista, señor Sánchez, pero me temo que quienes más sufren son los más vulnerables.

Sigamos con el último esperpento. Recuerdo un cartel taurino de una época pretérita que decía, al pie: «Se pone en conocimiento del público que en esta corrida no interviene ni Patricio ni el perdigón». Pues bien, ahora aparecen los sindicatos amenazando con una huelga general a dos días de las elecciones, tras ocho años de silencio casi absoluto. Desde el «pijus magnificus» de los Monty Python no habíamos tenido un acceso de hilaridad semejante. Las huelgas generales eran un instrumento de la lucha de clases dentro del pensamiento marxista, pero ahora cabe preguntarse a quién defienden y representan. Precariedad laboral, pymes y autónomos asfixiados por trabas y normas delirantes, pérdida de poder adquisitivo y un mercado laboral en dificultades: de todo eso se ha oído muy poco. Mi propuesta es que hagan la huelga contra sí mismos: que renuncien a subvenciones y privilegios, reduzcan el número de liberados y los devuelvan a las empresas, y se sufraguen con las cuotas de sus afiliados. Las empresas no son enemigas de ninguna clase obrera, son quienes crean empleo, y la época de Atapuerca y de las huelgas generales ya ha pasado. Si no lo entienden, allá ellos.

Pasemos a los herrajes. ¿Qué es eso? Simple: al ganado se le marca con hierro al rojo, y eso es un herraje. A los humanos se les hace igual con las etiquetas. ¿Qué enmascaran términos como «fascista» o «extrema derecha», usados hoy sin mesura? A mi juicio, un reflejo condicionado, el señalamiento del adversario para consumo de los cerditos de la granja de Orwell. La historia del siglo XX muestra a qué conduce el etiquetado del que piensa distinto: en la Alemania nazi, quienes eran marcados como infrahumanos acabaron en campos de exterminio; en la Unión Soviética de Stalin, millones de personas fueron señaladas como contrarrevolucionarias antes de ser aniquiladas. Que nadie olvide que las etiquetas no son inocentes.

Reclamo, por tanto, rigor al hablar de «extrema derecha» y de «extrema izquierda». Mi impresión es que esas etiquetas se aplican con una ligereza que las vacía de sentido, y que bajo la de «extrema izquierda» se cobijan posiciones muy heterogéneas. Lo que me preocupa es otra cosa: que se haya instalado un oficio de pancarta, eslogan y postureo que vive de las arcas públicas, y que muchas subvenciones a organizaciones afines carezcan de la trazabilidad y la transparencia que cualquier contribuyente tiene derecho a exigir. Pido, sencillamente, que se pueda seguir el rastro del dinero público.

En resumen, la definición de izquierda debería ligarse a la libertad, a la ética y a un patrón de valores definido. La sorpresa surge cuando uno comprueba que quienes más conectan con esa definición son, a menudo, la mayoría de los españoles, a los que se aplica el herraje de «fascistas» y «extrema derecha». Hablamos de gente que se manifiesta de manera cívica y pacífica, sin romper una papelera, sin agredir ni emplear violencia; que reivindica la libertad, su Nación y su bandera, de las que se siente orgullosa; que defiende los valores de raíces cristianas que han cimentado Occidente, los derechos humanos y la Constitución, y que se opone a cualquier atentado contra la libertad, venga de donde venga. Pregunto: ¿son esos los fascistas? ¿es esa la extrema derecha? Faltan lecturas, y el sistema educativo y la manipulación de los cerditos de la granja trabajan a pleno rendimiento. Ese es el camino de la república bananera.

Por último, exijo unas elecciones sin trucos, limpias y con todas las garantías. ¿No tenemos fe en la democracia?, arguyen algunos. La fe aquí no pinta nada, pertenece a otros espacios: precisamente porque creemos en la democracia exigimos garantías. Son las urnas las que establecen la legitimidad, no la voz de la calle; esa idea es muy antigua y su estación final es la narco banana, léase ruina, represión y exilio. Por eso, ahora más que nunca y sin complejos, hay que defender el más preciado patrimonio de los españoles, la Nación, recordar los antecedentes que hemos vivido a la hora de votar y no olvidar que una parte del territorio nacional ha atravesado una crisis grave en sus fronteras. Viva la Libertad y Viva España.