Cuando el Defensor del Pueblo mira hacia otro lado

El defensor del Pueblo y actor electoral de primera línea, defendiendo sus intereses y no los de su pueblo. Pena e indecencia.

Las pruebas pesan más en la balanza de la justicia que los mas elocuentes discursos. Ben Jonson.

Se le pidió investigar la Operación Columna, los ingresos psiquiátricos de guardias civiles democráticos y una comisión de la verdad. La respuesta fue una remisión de competencias. Una institución como la del Defensor del Pueblo, se mide por lo que hace cuando el asunto incomoda, y esta es la medida. En cambio: en relación a la Ley de los Nietos, la institución demostró que, cuando entiende que hay un derecho fundamental en juego, sabe moverse en días y llegar hasta el máximo intérprete de la Constitución. En fin un Defensor del Pueblo como Angel Gabilondo, un defensor del gobierno y un jugador electoral indecente y sin verguenza.

1. La medida moral de una institución.

Para juzgar la altura moral de un organismo público no hacen falta adjetivos. Basta poner lado a lado lo que se le pidió y lo que respondió. El Defensor del Pueblo existe, según el artículo 54 de la Constitución, para defender los derechos del Título I supervisando la actividad de la Administración. Es el alto comisionado de las Cortes para los casos en que el ciudadano no encuentra otra puerta. Por eso su conducta ante las víctimas de un episodio oscuro de la democracia no es un trámite más. Es un examen.

2. Lo que se pidió.

Los guardias civiles democráticos, los UMDVERDES, pidieron que se investigara la llamada Operación Columna, dirigida contra quienes promovían la asociación profesional en el Cuerpo a finales de los años ochenta y principios de los noventa. Pidieron que se examinaran los ingresos en psiquiatría de guardias civiles por orden del mando y sin indicación facultativa previa, que ellos denuncian o los Gulaps del régimen socialista. Pidieron que se impulsara una comisión de la verdad. Y pidieron que se vigilara el cumplimiento de dos pronunciamientos judiciales: la sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de octubre de 1993 (amparo 871/1990), que reconoció su derecho de asociación, y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2 de noviembre de 2006 (demanda 69966/01).

No lo pidieron con las manos vacías. Aportaron un dossier de 110 páginas, formado según los afectados por documentos internos del Servicio Central de Información de la Dirección General de la Guardia Civil, sellados como «SECRETO». Esa afirmación, como todo lo que procede de la documentación aportada, es la que debería contrastar la institución con sus facultades de investigación.

3. Lo que se contestó.

El Defensor del Pueblo respondió el 20 de julio de 2026 con dos argumentos. El primero, que hacer ejecutar las sentencias corresponde a los juzgados y tribunales. El segundo, que los atrasos de la pensión de retiro se reclaman ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Según el relato de los afectados, la respuesta no dedica una sola línea a la Operación Columna, a los ingresos psiquiátricos ni a la comisión de la verdad, que eran el núcleo de la petición.

Nadie había pedido al Defensor que ejecutara una sentencia. Se le pedía que comprobara si la Administración la cumple, y eso es exactamente supervisión. Responder a una petición sobre hechos tan graves indicando otra ventanilla no es una respuesta jurídica. Es una forma de no entrar en el fondo.

4. Lo que la ley sí le permite.

Conviene ser justos, porque la verdad no necesita exagerar. El Defensor del Pueblo no puede crear una comisión parlamentaria de la verdad, ni declarar responsabilidades penales, ni reabrir procedimientos judiciales. Esas cosas corresponden a las Cortes y a los tribunales.

Pero su Ley Orgánica 3/1981 le atribuye otras herramientas,. Puede iniciar investigaciones a instancia de parte, pedir información y expedientes a cualquier Administración, que está obligada a auxiliarle con carácter preferente y urgente, formular advertencias y recomendaciones y, si la gravedad lo aconseja, dirigir un informe extraordinario a las Cortes. Los afectados han pedido precisamente eso: que se reabra el expediente, que se requiera el expediente completo de la Operación Columna y que, si aparecen indicios de delito, se dé traslado al Ministerio Fiscal. Nadie pide un favor. Piden que la institución use las facultades que la ley le da.

5. Dos maneras de mirar a las víctimas.

La propia institución demuestra que sabe actuar cuando quiere. Cuando el Congreso le encomendó elaborar un informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, el Defensor, Ángel Gabilondo, compareció ante la Comisión Mixta, defendió la creación de una unidad técnica para atender a las víctimas y habilitó una oficina específica. Es justo señalar la diferencia: en aquel caso había una encomienda expresa de las Cortes. Pero justamente por eso la comparación importa. Cuando hay mandato, hay medios, escucha y empatía. Cuando el mandato hay que deducirlo de la Constitución y de la propia ley orgánica, la respuesta es la de un registro de entrada.

La Ley Orgánica 5/2024 reconoció la rehabilitación de los guardias civiles expulsados por promover la asociación profesional, y algunos la han obtenido a título individual. Pero una rehabilitación sin verdad sobre lo ocurrido, sin saber quién lo ordenó y quién lo ejecutó, queda como un reconocimiento de papel. Esa es la parte que la institución más cercana a los ciudadanos ha preferido no tocar.

6. Lo que está en juego.

Si tras estudiar los documentos y escuchar a quienes lo vivieron resultara que no hay nada que investigar, que se diga y se razone, con argumentos y por escrito. Lo que no puede ser es que el silencio ocupe el lugar de la explicación. Una democracia madura no teme a su pasado: lo examina. Y una institución creada para vigilar a la Administración no puede permitirse que su mayor aportación a un asunto de esta gravedad sea indicar el piso donde se reclama la pensión.

La verdad no prescribe por estar guardada en un cajón. Se conocerá con el concurso del Defensor del Pueblo o sin él. La única pregunta abierta es en qué lado de esa historia quiere estar la institución cuando ocurra.

7. Cuando sí hay urgencia.

Hay un episodio reciente que ayuda a entender qué puede hacer esta institución cuando decide hacerlo. El 16 de octubre de 2026, el Defensor del Pueblo presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra el auto con el que el Tribunal Supremo, el 12 de octubre, mantuvo la suspensión cautelar del derecho de voto de unos 163.000 españoles nacionalizados al amparo de la llamada ley de nietos, es decir, la disposición sobre nacionalidad de la Ley de Memoria Democrática. Lo hizo cuatro días después del auto y con las elecciones del 29 de noviembre en el horizonte. Según informó la prensa, actuó tras recibir peticiones de particulares y entidades, entre ellas el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

Este artículo no entra en el fondo de esa cuestión, que es compleja y está abierta en los tribunales. Tampoco dice que el Defensor hiciera mal en acudir: tenía legitimación para ello y el Gobierno y la Fiscalía no podían hacerlo. El Tribunal Constitucional, además, inadmitió el recurso por 10 votos a 2 el 21 de octubre al considerarlo prematuro, porque el Supremo debe volver a pronunciarse sobre las medidas cautelares. Lo que se señala aquí es otra cosa. La institución demostró que, cuando entiende que hay un derecho fundamental en juego, sabe moverse en días y llegar hasta el máximo intérprete de la Constitución.

Los guardias civiles democráticos llevan más de treinta años esperando que alguien investigue lo que les ocurrió. Su derecho de asociación fue reconocido por el Tribunal Constitucional en 1993 y su caso fue examinado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2006. No piden que se cambie una decisión del Supremo. Piden que se abra un expediente. El mandato del actual Defensor, según la prensa, termina en noviembre. Quien lo sustituya heredará esta petición sobre la mesa, y la historia de esos guardias civiles seguirá sin necesitar ninguna prisa para ser verdad.