Medio siglo de un poemario esencial de la poesía gallega.

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«Renxe o mastro da noite»: «Seraogna» vuelve a Vigo.

«Seraogna» cumple 50 años.

Alfonso Pexegueiro presenta en Vigo, el jueves 29 de octubre, el libro publicado en 1976, acompañado por el alcalde Abel Caballero, el escritor Alexandro Bouzó y el dúo Pärbo

Vigo acoge el jueves 29 de octubre, a las 19:30 horas, en la Hemeroteca da EMAO, la presentación de «Seraogna», el poemario de Alfonso Pexegueiro que vio la luz en 1976. Se cumplen, por tanto, cincuenta años de un libro que el propio cartel del acto celebra con una frase sencilla: «Seraogna no seu 50 aniversario». El acto cuenta con la colaboración del Concello de Vigo.

1. Un acto con palabra y con música.

Presentarán el libro el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el escritor Alexandro Bouzó, junto al propio autor. La parte musical correrá a cargo del dúo Pärbo, formado por Begoña Riobó, al violín, y Anxo Pintos, a la zanfona. Palabra y música, por tanto, para una noche pensada para escuchar poesía y para recordar medio siglo de lectura.

2. Quién es Alfonso Pexegueiro.

Pexegueiro nació en Angoares, en el municipio pontevedrés de Ponteareas, en 1948. Formó parte del Grupo de comunicación poética Rompente y ha desarrollado una extensa obra en lengua gallega. Entre sus títulos figuran «Mar e naufraxio» (1978), distinguido con el Premio da Crítica; «Circos de auga» (1979); «A illa das mulleres loucas» (1984, con reedición en 2005); «Hipatia» (1998) y «Blasfemias do silencio» (2000). Recientemente fue nombrado por el Concello de Ponteareas como «Hijo Predilecto».

3. Un libro que abrió camino.

«Seraogna» se publicó en 1976 y fue reeditado por Xerais en 1997. Una crónica periodística de 2011 lo describía como un libro «crucial» y recordaba que contribuyó a marcar la salida de la literatura gallega de la «longa noite de pedra». Medio siglo después, el libro vuelve a presentarse al público con el sello de Medulia editorial, que figura en el cartel del acto.

4. Un verso para abrir la noche.

El cartel de la presentación incluye dos versos que sirven de puerta de entrada al universo del libro, y que aquí se reproducen tal como figuran en él:

«Renxe o mastro da noite, no tempo, e na ribeira do silencio dorme afanosa a muller de Seraogna».

5. Cuándo y dónde.

La cita es el jueves 29 de octubre de 2026, a las 19:30 horas, en la Hemeroteca da EMAO, en Vigo. Una ocasión para acercarse a la obra de un poeta fundamental de las letras gallegas, en una fecha redonda y en buena compañía.