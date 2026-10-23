Florencio Garrido Vela: el guardia que pidió unos estatutos y recibió un no.

Sin justicia no hay paz. A los guardias civiles democráticos los enterraron en la fosa atlántica, pero los enterraron mal. No pararan hasta que haya paz y justicia.

Florencio Garrido Vela, con la serenidad de quien está en paz entre flores. De los que dan más de lo que piden.

1. Un hombre bueno.

Hay personas cuya grandeza no se mide por los galones, sino por lo que hacen cuando nadie les obliga. Florencio Garrido Vela fue de esos: un guardia civil que dedicó su esfuerzo a la causa de los guardias civiles democráticos y que, a juicio de quienes compartieron camino con él, lo hizo con una generosidad y una humanidad que no se olvidan.

Florencio fue además uno de los fundadores de la asociación Coproper de la que tuve el honor de fundar junto a él. Lo digo como testigo directo: lo vi actuar cuando hacerlo costaba caro, muy caro.

Hoy quiero recordarlo con algo más que palabras de afecto. Quiero recordarlo con papeles. Porque los documentos que conservamos de su puño y de la respuesta que recibió cuentan, mejor que cualquier elogio, en qué situación se encontraban los guardias civiles de aquellos años.

2. Primer documento: la petición del 21 de agosto de 1995.

El primer escrito es una instancia fechada en Mollet del Vallés (Barcelona) el 21 de agosto de 1995. La firma don Florencio Garrido Vela, guardia segundo de la Guardia Civil, que se identifica en situación de Reserva Activa sin destino. Se dirige al Excmo. Sr. Director General de la Guardia Civil, en Madrid, y lo hace amparándose en el derecho de petición que reconoce el artículo 29 de la Constitución española.

Su exposición cabe en dos frases. Primera: que es socio activo de la asociación denominada «Socorros Mútuos», según el texto, desde su ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil. Segunda: que carece de los estatutos de esa asociación, de la cual es miembro.

Y de ahí, su petición es sencilla: que se hagan las gestiones oportunas para que se le remitan los estatutos. Nada más. No pide dinero, ni privilegios, ni favores. Pide conocer las reglas de una entidad a la que pertenecía.

El documento lleva además una diligencia de entrada: la instancia se registró en el Puesto de Mollet del Vallés a las 12 horas del mismo día 21 de agosto de 1995, con el sello de la 412 Comandancia y la firma del sargento comandante accidental del Puesto.

3. Segundo documento: la respuesta del Consejo.

El segundo escrito es una certificación expedida por don Ambrosio Sánchez Bermejo, capitán de la Guardia Civil, como secretario del Consejo de Gobierno y Administración de la Asociación Pro-Huérfanos del Cuerpo, presidida por el general de división don Pedro Catalán Jiménez, subdirector de la Inspección General de la Guardia Civil.

Certifica que el Consejo se reunió en Junta Económico-Administrativa el 13 de diciembre de 1995. Entre sus acuerdos figura el relativo a una instancia, de fecha 1 de octubre de 1995, dirigida al Director General del Cuerpo y remitida a la Asociación, que la recibió el día 24 de ese mismo mes. La suscribe el guardia segundo don Florencio Garrido Vela, afecto a la 412ª Comandancia (Manresa), y en ella solicita que se le remitan los estatutos de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil.

El Consejo expone entonces tres cosas. Que la Asociación se rige por un Reglamento aprobado por Orden del Ministerio de la Gobernación de 16 de marzo de 1960, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 82, de 5 de abril de ese año. Que las sucesivas reformas se han publicado en el Boletín Oficial del Cuerpo. Y que el Reglamento se edita en la Imprenta-Escuela de Huérfanos de la Guardia Civil y se expende en ella a quienes lo soliciten, previo pago de su importe.

La decisión: tras estudio y «amplia deliberación», el Consejo acordó por unanimidad denegar lo solicitado y notificárselo al interesado. El texto añade que contra la resolución, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o el del domicilio del solicitante, en el plazo de dos meses.

4. Lo que dicen estos documentos.

Conviene ser rigurosos, porque la fuerza de una denuncia está en poder comprobarla. Lo que los documentos acreditan, con sello, firma y fecha, es lo siguiente.

Primero, que un guardia civil en activo figuraba como socio de una asociación del Cuerpo desde su ingreso, sin que conste que alguna vez se le hubieran entregado sus estatutos. Es decir, pertenecía a una entidad cuyas reglas desconocía.

Segundo, que cuando ejerció un derecho constitucional para pedirlos, la respuesta formal fue una denegación unánime, y no la entrega del texto.

Tercero, que el argumento de la denegación fue que el Reglamento se vendía a quien lo pagara. Un socio, en definitiva, tenía que comprar las normas de la asociación a la que pertenecía.

Y cuarto, que quien tomó la decisión fue un órgano presidido por un general de la propia estructura del Cuerpo, lo cual da una idea del vínculo entre la institución y estas asociaciones.

A esto añado mi testimonio como compañero de aquellos años: las cuotas de estas asociaciones se cobraban directamente de la nómina. No eran una aportación voluntaria sino un cargo forzoso, y quien lo sufría ni siquiera podía conocer las normas de la entidad que lo cobraba.

Estos hechos hablan por sí solos. Cualquier ciudadano entiende que no se puede ser socio de algo cuyas normas se niegan, y cualquier jurista sabe que el derecho de asociación incluye conocer los estatutos de aquello a lo que uno pertenece.

5. La Mutua Benéfica: la misma puerta cerrada, treinta años después.

El caso de Florencio no es un episodio aislado. Es la versión pequeña de un problema grande que he contado en esta misma columna: el de la Mutua Benéfica de la Guardia Civil.

La Mutua se creó en 1949 por impulso del teniente general Camilo Alonso Vega. Según he recogido en mis artículos, llegó a tener más de 120.000 mutualistas entre activos, retirados y viudas, con una cuota mensual obligatoria para todos los miembros del Cuerpo, de entre 1.200 y 2.300 pesetas según el empleo. Yo lo viví: se nos descontaba directamente de la nómina y no había elección. Quien era guardia civil, era mutualista.

Los estatutos preveían que la presidencia correspondiera al director general de la Guardia Civil. El Real Decreto 259/1991, de 1 de marzo, la disolvió y ordenó liquidarla en tres fases: actualizar las pensiones, capitalizar las aportaciones del resto de mutualistas y destinar el remanente a la Asociación Pro-Huérfanos, con un plazo no inferior a diez años. La tutela del proceso quedó en manos del propio Ministerio del Interior.

Las cifras que he publicado dan idea de lo que estaba en juego: un activo de unos 7.400 millones de pesetas en el último balance anterior a la disolución y más de 4.000 millones en préstamos personales y de vivienda a mutualistas. Cuarenta años de cuotas de decenas de miles de guardias civiles.

Pues bien. Según el oficio de la propia Guardia Civil, la liquidación se cerró materialmente en noviembre de 2006, quince años después de empezar. Y cuando los UMDVERDES pidieron, al amparo de la Ley de Transparencia, acceso y copia del expediente de disolución, la Jefatura de Personal lo denegó en agosto de 2026. El motivo: el fondo ocupa más de 200 metros lineales, no está ordenado ni mecanizado, contiene datos personales y revisarlo sería «una carga desproporcionada y un coste en tiempo y recursos muy elevado para la Administración». Hablamos de unos 82.000 expedientes personales de mutualistas.

Lo repito con calma, porque es lo esencial: personas a las que se obligó a pertenecer y a pagar por nómina durante décadas no pueden hoy ver el expediente que cerró esa entidad. Que el archivo esté desordenado no es una excusa para cerrar la puerta. Es la prueba de que hace falta abrirla.

Por eso el colectivo ha pedido a la Dirección General que ordene, catalogue y digitalice el archivo; que publique un balance de la liquidación con las cantidades pagadas, el número de beneficiarios y las fechas, respetando la protección de datos; y que garantice el acceso, aunque sea parcial o por muestreo. Y por eso el 8 de septiembre de 2026 los UMDVERDES se dirigieron al Tribunal de Cuentas para que fiscalice el estado de la liquidación y la actividad de la comisión liquidadora desde 1991. Hay reclamación pendiente ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el asunto está en manos del Defensor del Pueblo.

Entre los hechos que denuncio figura uno que hace daño de leer: que a quienes fuimos expulsados del Cuerpo nunca se nos informó de nuestros derechos en la Mutua. Florencio pidió unos estatutos y se los negaron en 1995. Hoy pedimos un expediente de disolución y se nos niega en 2026. Cambian los años y los sellos. La respuesta es la misma.

6. Por qué importa hoy.

Florencio no pedía un imposible. Pedía transparencia, y se la negaron. Por eso su caso es una pequeña pieza de la gran historia de los guardias civiles democráticos: la de quienes, en un tiempo en el que no se les reconocía el derecho de asociación profesional libre, tuvieron que moverse entre entidades en las que no habían participado ni decidido.

Recordarlo no es mirar atrás con rencor. Es hacerle justicia a un hombre bueno, y recordar a las nuevas generaciones que los derechos que hoy damos por hechos los abrió gente corriente, con una instancia, un sello y mucho valor.

Florencio ayudó a abrir ese camino, que hoy recorre las Asociaciones de la Guardia Civil. Gracias, Florencio, por tu bondad y por tu ejemplo.