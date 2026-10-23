Marlaska un ministro que hará historia por su incompetencia.

Cumplir la ley también es memoria democrática: Interior sigue sin responder a la petición de homenaje a los guardias civiles y policías que arriesgaron su libertad por la de todos.

Quince años después del fin del terrorismo de ETA, a las puertas del cincuentenario de las libertades y con una ley que obliga a la Administración a contestar, quienes lo dieron todo con el uniforme puesto siguen esperando una respuesta por escrito.

1. Una petición que nadie contesta.

El 13 de abril de 2026 elevé un escrito al Ministerio del Interior. Pedía algo sencillo: un acto institucional de homenaje a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se manifestaron en 1976, fueron encarcelados y cambiaron su libertad por nuestros derechos. Pedía también que ese acto se incluyera en los programados dentro de la Agenda España en Libertad 50 años y en el marco de la Memoria Democrática. Y pedía que en él tuvieran su sitio quienes defendimos el orden constitucional el 23 de febrero de 1981 y los guardias civiles que reclamaron una asociación dentro del Cuerpo, por lo que fueron detenidos, encarcelados y expulsados.

Nadie respondió. Pensé que el escrito pudo haberse extraviado, y por eso el pasado 5 de octubre presenté un segundo escrito, esta vez por el registro del ayuntamiento en el que resido y dirigido directamente al despacho del ministro, para evitar que volviera a perderse. Hoy, 23 de octubre, sigo sin respuesta.

Conviene decir con claridad lo que no se pidió: ni medallas, ni condecoraciones, ni recompensas. Solo un acto institucional, el reconocimiento público de lo que ocurrió y de quienes lo protagonizaron.

2. Lo que dice la ley.

No se trata de una cortesía. El artículo 21 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, obliga a la Administración a dictar resolución expresa y a notificarla en plazo; con carácter general, ese plazo es de tres meses cuando la norma aplicable no fija otro. El derecho de petición, además, tiene su propia ley orgánica, que también impone contestar. Quien ocupa un ministerio es el primero que debe dar ejemplo de cumplimiento. Callar no es una forma de responder: es incumplir la norma que obliga a todos, empezando por quien gobierna.

3. Quién venció a ETA.

Hace unos días, el 20 de octubre, se cumplieron quince años desde que ETA anunció el cese definitivo de su violencia. Quiero hacer dos consideraciones y las hago como opinión propia.

La primera: a ETA la vencieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los jueces. Lo hicieron con investigación, con detenciones, con sentencias y, en demasiados casos, con vidas y con sangre propias.

La segunda: los políticos no la vencieron; se apuntaron el tanto. Y la organización, desaparecida como banda armada, sigue presente en el debate público por la acción de los partidos que la rodean.

4. Cuatro fechas, una misma deuda.

En 1976 se cumplen cincuenta años desde que miembros de estas fuerzas se manifestaron reclamando sus derechos. Pagaron con su libertad, y con ello abrieron camino a los derechos de todos.

En 2026 se cumplen también cuarenta y cinco años del 23 de febrero de 1981, cuando estuvimos defendiendo el orden constitucional y la democracia.

Hace cuarenta años, en 1986, un grupo de guardias civiles, encabezado por el cabo Rosa, por Piñeiro, Morata y Linde, q.e.p.d., entre ellos, solicitó una asociación dentro del Cuerpo: la Unión Democrática de Guardias Civiles. Fueron detenidos, encarcelados y juzgados por un tribunal militar por un delito de sedición que no cometieron. No lo digo solo yo. Lo han dicho dos sentencias, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y lo recoge una ley orgánica que pide su rehabilitación y la restitución de todos sus derechos.

5. Dos varas de medir.

Resulta inevitable comparar. A los guardias civiles que pidieron una asociación se les condenó por una sedición que, según esas sentencias, no existió. A los dirigentes independentistas catalanes, condenados por sedición por una sentencia firme de un tribunal ordinario, se les ha indultado y después amnistiado. No discuto aquí la legitimidad de esas decisiones, que corresponden a quienes las adoptaron y a los tribunales que las revisen. Pregunto solo por qué unos reciben gracia y otros ni siquiera reciben respuesta.

6. Lo que se espera.

Se espera, en primer lugar, que el Ministerio del Interior conteste a los dos escritos, en tiempo y forma, como manda la ley. Se espera, en segundo lugar, que acuerde el acto-homenaje institucional para los hombres y mujeres de 1976, de 1981 y de 1986, dentro de la Agenda España en Libertad 50 años y de la Memoria Democrática. Y se espera, por último, que el cumplimiento de la ley no dependa del cargo ni de la conveniencia de quien la aplica.

En un país democrático no debería ser necesario recordarle al ministro del Interior que las leyes están para cumplirse. Pero aquí estamos: recordándoselo, por escrito, y con la paciencia de quien lleva cuarenta años esperando que se le escuche