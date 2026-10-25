Un amparo prematuro y una defensa que llega tarde.

El Constitucional inadmitió por diez votos a dos el recurso del Defensor del Pueblo por la «ley de nietos». Los guardias civiles democráticos tenemos derecho a preguntarnos con qué urgencia se nos atiende a nosotros.

El viernes 16 de octubre, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, registró un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra los autos del Tribunal Supremo de 10 de septiembre y 12 de octubre, que mantienen suspendido el voto de unos 163.000 nacionalizados por la llamada «ley de nietos» de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Pedía, además, medidas cautelarísimas: que se levantara la suspensión de inmediato.

Cinco días después, el miércoles 21, el Pleno del Constitucional lo rechazó por diez votos contra dos. El motivo, según la prensa que ha reseñado la decisión, fue sencillo y jurídico: el recurso era prematuro, porque la vía judicial ordinaria no estaba agotada y el Supremo todavía tiene que resolver su proceso. Conviene ser precisos, porque la precisión es lo único que ampara a quien escribe: el Constitucional no ha dicho si la suspensión del voto es constitucional o no. Ha dicho que el Defensor llegó pronto.

Tampoco se discute que el Defensor pueda recurrir en amparo. El artículo 46 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional le da legitimación. Lo llamativo es otra cosa: según los datos publicados, en los últimos quince años solo ha acudido al amparo en dos ocasiones, y una de ellas es esta. Una institución que apenas recurre se decide a hacerlo contra una resolución cautelar, no definitiva, en plena precampaña, y pierde por una causa de admisión que cualquier letrado conoce. Cabe preguntarse si fue un error de cálculo o una decisión con más política que derecho. Esa es una pregunta legítima, y no una acusación: el Defensor no puede ser un actor político ordinario, y cuando su intervención se parece a la de uno, la crítica es obligada.

Y aquí es donde los guardias civiles democráticos tenemos algo que decir. Sería falso afirmar que la institución nos haya dado siempre la espalda: en 2011 la entonces Defensora del Pueblo emitió una resolución que reconocía el derecho de reunión y manifestación de los guardias civiles, y fue la cúpula del Cuerpo la que se negó a difundirla. En 2024 el propio Gabilondo se reunió con representantes de la AUGC. Hay que decirlo, porque la verdad no tiene bando.

Pero también hay que decir lo otro. Quienes fuimos expulsados por defender un asociacionismo profesional que hoy es ley hemos esperado décadas para ser rehabilitados, y la rehabilitación llegó por una ley de las Cortes y no por una queja resuelta a tiempo. Desde UMDVERDE hemos pedido al Defensor del Pueblo, en reiteradas ocasiones, que investigue la Operación Columna, que revise los ingresos psiquiátricos de guardias civiles ordenados por el mando y que impulse una comisión de la verdad. También le hemos pedido que vigile el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1993 y de la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2006. Según relatamos en esta columna el 21 de octubre, la respuesta, fechada el 20 de julio de 2026, se limitó a decir que la ejecución de las sentencias corresponde a los tribunales y que los atrasos de la pensión se reclaman ante la Seguridad Social. En nuestra opinión, esa contestación no aborda ninguno de los tres asuntos planteados. Si se puede movilizar una institución entera en cinco días para una cuestión electoral, es razonable preguntar por qué no se movilizó con igual energía para quienes arriesgamos carrera y sustento por los derechos de un cuerpo armado.

No hace falta hablar de maldad ni de cobardía para decir lo esencial: un Defensor del Pueblo vale por la constancia con que protege a quien no tiene voz, no por la rapidez con que acude cuando el foco político lo pide. Que cada institución de defensa, estatal o autonómica, se mire en ese espejo. Los guardias civiles democráticos no pedimos privilegios. Pedimos lo mismo que se pidió para otros esta semana: urgencia, rigor y que quien debe defender, defienda.