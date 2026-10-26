Cómo debe valorar el perito forense la vida que se pierde.

Una lesión puede medirse en puntos, pero ¿cómo se mide la vida que se pierde? Para un pianista profesional que pierde un dedo, no se trata solo de una secuela física: puede significar el final de su carrera, de su vocación y de todo aquello que daba sentido a su existencia.

Una secuela no explica por sí sola el daño.

Una lesión puede describirse, diagnosticarse y puntuarse desde una perspectiva biopsicosocial. Pero esa descripción no explica, por sí sola, cómo cambia la vida de quien la sufre.

Esta es una de las cuestiones esenciales de la valoración forense del daño corporal: distinguir la secuela de las consecuencias personales que provoca. No son conceptos intercambiables ni deben confundirse al determinar la indemnización.

El artículo 107 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre), reformado por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, contempla el perjuicio moral particular por pérdida de calidad de vida ocasionada por las secuelas. Su finalidad es compensar las limitaciones que estas producen en la autonomía personal para realizar actividades esenciales de la vida ordinaria o actividades específicas de desarrollo personal.

La diferencia es fundamental. La valoración biopsicosocial identifica y cuantifica las secuelas conforme al baremo; la valoración de sus consecuencias personales exige examinar qué ha cambiado en la existencia de la víctima.

Una misma secuela puede tener repercusiones distintas según las circunstancias personales, las actividades habituales y la importancia que estas tengan para cada individuo. Individualizar el daño no significa valorarlo arbitrariamente: significa fundamentar las diferencias con hechos y criterios verificables.

El daño moral no se mide contando sufrimientos.

El perjuicio moral por pérdida de calidad de vida no puede determinarse únicamente por el sufrimiento que manifiesta la persona lesionada. Tampoco debe reducirse a una descripción fría de sus limitaciones funcionales.

El relato de la víctima es relevante, pero el perito debe contrastarlo con la documentación clínica, la exploración, la evolución del proceso, las actividades que realizaba antes de la lesión y las limitaciones que presenta después.

La objetivación del daño no consiste en ignorar la experiencia personal. Consiste en explicar qué consecuencias se consideran acreditadas, cómo se relacionan con las secuelas y por qué tienen relevancia para la valoración.

Por eso, un informe que se limita a reproducir las manifestaciones del lesionado resulta insuficiente. Pero también lo es aquel que enumera diagnósticos y puntuaciones del baremo sin estudiar sus repercusiones cotidianas.

La función pericial forense exige conectar los datos clínicos con las consecuencias personales, distinguir los hechos de las inferencias y justificar las conclusiones.

De la exploración a la conclusión: siete exigencias periciales.

1. Reconstruir la vida anterior a la lesión.

La evaluación debe comenzar por conocer, en la medida en que las pruebas lo permitan, la situación previa de la persona, sus actividades habituales, sus responsabilidades y sus intereses. No puede determinarse qué ha perdido alguien sin estudiar primero qué hacía y qué importancia tenía para él.

2. Examinar las actividades que contempla la ley.

El análisis debe abarcar las actividades esenciales de la vida ordinaria y las actividades específicas de desarrollo personal: desde el aseo, el vestido y los desplazamientos hasta la formación, el ocio, el deporte y las relaciones sociales.

También debe examinarse la repercusión laboral o profesional conforme a los criterios específicos del artículo 108. No todas las limitaciones afectan por igual a la autonomía, ni todas las actividades tienen la misma importancia para cada persona.

3. Describir las limitaciones actividad por actividad.

No basta con afirmar que la víctima tiene dificultades. Hay que explicar qué podía hacer antes, qué puede hacer ahora, qué ha dejado de hacer y qué obstáculos encuentra.

Debe distinguirse entre la pérdida completa de una actividad y su realización parcial, con dificultades, adaptaciones o ayuda de terceros. El número de actividades afectadas importa, pero también su relevancia y la intensidad de la limitación.

4. Diferenciar la capacidad teórica del desempeño real.

Conservar una determinada capacidad funcional no significa necesariamente poder utilizarla sin dificultades en la vida cotidiana. El entorno, las exigencias de la actividad y las adaptaciones razonablemente posibles pueden resultar relevantes.

Ahora bien, las dificultades no deben presumirse: han de describirse y justificarse a partir de la información disponible.

5. Aplicar correctamente los grados legales.

El artículo 108 distingue cuatro grados de perjuicio: muy grave, grave, moderado y leve. Cada uno responde a criterios propios, relacionados con la pérdida de autonomía personal y las actividades específicas de desarrollo personal.

La ley contempla, además, reglas concretas para las consecuencias laborales o profesionales: la pérdida de toda posibilidad de realizar una actividad laboral o profesional se considera perjuicio grave; la pérdida de la actividad que se venía ejerciendo, moderado; y su limitación o pérdida parcial, leve.

Estas reglas deben aplicarse atendiendo a la redacción legal vigente y al régimen temporal que corresponda al accidente. La graduación no puede decidirse por intuición ni deducirse automáticamente del número de puntos asignados a las secuelas.

6. Ponderar la edad y la duración previsible del perjuicio.

El artículo 109 establece que la cuantía se determina mediante una horquilla indemnizatoria para cada grado y señala como parámetros la importancia y el número de actividades afectadas, así como la edad del lesionado, que expresa la duración previsible del perjuicio.

La edad no debe convertirse en una corrección automática ni sustituir el examen individualizado. Es uno de los factores que deben ponderarse junto con los demás criterios legales.

7. Justificar la cuantía indemnizatoria.

El informe debe proporcionar una base razonada para determinar el grado de perjuicio y valorar sus consecuencias. La cuantificación corresponde realizarla conforme al sistema legal aplicable y a las circunstancias acreditadas.

No basta con proponer una cifra dentro de la horquilla. Es necesario explicar qué elementos justifican la valoración, qué actividades tienen mayor relevancia y cómo se han ponderado las limitaciones.

La conclusión pericial debe ser coherente con los hechos examinados, no con una impresión inicial ni con una cifra elegida de antemano.

Tres errores que deben evitarse.

El primero es la imprecisión terminológica. Un informe forense debe diferenciar los diagnósticos, las secuelas, las limitaciones funcionales y el perjuicio indemnizable. Cuando se mezclan conceptos distintos, se dificulta la contradicción pericial y se debilita la fuerza de las conclusiones.

El segundo es confundir la pérdida de calidad de vida con la incapacidad permanente reconocida por la Seguridad Social. Son valoraciones con finalidades y criterios diferentes. Una resolución de incapacidad laboral puede aportar información relevante, pero no determina automáticamente el grado de perjuicio moral previsto en el baremo de tráfico.

El tercero es confundir el análisis crítico con la sospecha. El perito debe contrastar la coherencia entre las manifestaciones de la persona, los hallazgos clínicos, la evolución documentada y las limitaciones descritas. Si existen indicios fundados de exageración o simulación, debe examinarlos mediante procedimientos adecuados y exponer las razones de su conclusión.

Ni todo lo que declara la víctima puede darse por probado sin análisis, ni toda discrepancia autoriza a atribuirle simulación. La valoración rigurosa exige pruebas, razonamiento y prudencia.

¿Quién debe firmar el informe?

La valoración del daño corporal requiere conocimientos específicos, dominio del marco jurídico aplicable y capacidad para relacionar las secuelas con sus consecuencias funcionales y personales.

La titulación de origen, por sí sola, no permite resolver todas las cuestiones que plantea una pericia. Tampoco basta con invocar una especialización si el informe no demuestra su aplicación práctica.

Lo decisivo es la competencia profesional para el objeto concreto del dictamen, la formación pertinente, la calidad de la exploración, la metodología empleada y la justificación de cada conclusión. La habilitación exigible dependerá, además, de la naturaleza de la actuación y de las normas aplicables.

La especialización en valoración del daño corporal y en evaluación forense resulta especialmente relevante. Pero debe manifestarse en el contenido del informe, no quedarse en una credencial.

La justicia necesita algo más que diagnósticos.

La valoración de la pérdida de calidad de vida no consiste en poner precio a una lesión ni en convertir el sufrimiento humano en una operación matemática. Consiste en identificar y explicar las consecuencias personales que pueden acreditarse y determinar su relevancia conforme a los criterios legales.

El rigor pericial exige individualizar, contrastar y razonar. Exige separar lo que se observa de lo que se interpreta y explicar por qué se llega a una conclusión determinada.

Porque detrás de cada secuela hay una persona, unas actividades y una forma de vida que pueden haber cambiado para siempre.

Y cuando la justicia debe indemnizar ese daño, no bastan las afirmaciones: hacen falta pruebas, método y una valoración que pueda defenderse con argumentos.