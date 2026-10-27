Madrid acoge una jornada sobre libertad sindical y derechos profesionales en las fuerzas de seguridad.

La Policía y la Guardia Civil, dos Instituciones de prestigio, que exigen diálogo y respeto. Dan mucho y reciben poco. Los derechos constitucionales no pueden estar restringidos por capricho y sin fundamento jurídico.

El encuentro reunirá a representantes sindicales, responsables políticos, juristas y miembros de los cuerpos policiales para reflexionar sobre la libertad de afiliación, la igualdad de derechos y la evolución del sindicalismo en España.

Madrid celebrará el próximo 29 de octubre una Jornada por la Libertad Sindical en la Policía Nacional, un encuentro promovido por el SRP que pretende abrir un espacio de reflexión sobre los derechos fundamentales, la representación profesional y las condiciones laborales de quienes prestan servicio en las fuerzas de seguridad.

La jornada tendrá lugar en la Sala Trece Rosas, situada en la calle Lope de Vega, número 38, segunda planta, y contará con la participación de representantes de organizaciones sindicales, responsables públicos, expertos en Derecho y derechos fundamentales, así como personas vinculadas a la historia del sindicalismo policial.

Entre los participantes anunciados figuran los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente; los diputados Enrique Santiago Romero, del Grupo Parlamentario Sumar, y David Serra Pariente, del Grupo Parlamentario Socialista, además de representantes sindicales y especialistas en libertad sindical.

Uno de los asuntos centrales será el análisis de las posibilidades de avanzar en el reconocimiento y la equiparación de los derechos de representación y afiliación sindical, dentro del marco constitucional y legal aplicable a los distintos cuerpos de seguridad y al conjunto de los empleados públicos.

También se abordará la iniciativa legislativa registrada en el Congreso de los Diputados el pasado 30 de junio, cuyo contenido será objeto de explicación y debate. El propósito es examinar las implicaciones jurídicas y profesionales de las propuestas planteadas, desde el respeto al pluralismo y a las distintas sensibilidades existentes.

La programación incluirá asimismo la proyección de un vídeo recopilatorio sobre la evolución del sindicalismo plural en España y la presencia de personas que vivieron episodios históricos relacionados con la reivindicación de derechos profesionales en la Guardia Civil y la Policía Nacional. Está prevista, además, la presentación de un manifiesto público.

Una reflexión sobre derechos y convivencia democrática.

Más allá de las diferentes posiciones que puedan existir sobre las reformas legislativas o los modelos de representación sindical, el encuentro ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la evolución de los derechos profesionales en las instituciones de seguridad y sobre la importancia del diálogo entre los representantes de los trabajadores, las administraciones públicas y los responsables políticos.

La jornada aspira a situar en el centro del debate cuestiones como la libertad sindical, la igualdad de trato, la seguridad jurídica y el reconocimiento de quienes, desde distintas responsabilidades, han contribuido a la evolución de los derechos profesionales en España.

El encuentro se plantea, por tanto, como un espacio de intercambio de ideas en el que el análisis jurídico y la memoria histórica puedan contribuir a una conversación constructiva, abierta a distintas perspectivas y centrada en los principios democráticos compartidos.

Informacion y datos.Fecha: 29 de octubre. Convocatoria prensa: 13:00 horas. Lugar: Sala Trece Rosas, calle Lope de Vega, 38, segunda planta, Madrid.Organiza: SRP. Manuel J. Soler MartínezPortavoz del SRP Teléfono: 659 631 898