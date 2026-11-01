Los guardias civiles democráticos reclaman su lugar en la memoria.

Lo que llamamos casualidad no es ni puede ser sino la causa ignorada de un efecto desconocido.

Madrid despertó el miércoles con una de esas citas que no salen en los telediarios pero que dicen mucho de hacia dónde va, o hacia dónde no va, la defensa de los derechos de policías y guardias civiles. En la sede de CCOO se celebraron ayer unas jornadas sobre la libertad sindical en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organizadas por el SRP, Sindicato Reformista de Policía. Entre los invitados, un nombre que muchos conocen y otros prefieren no pronunciar: los UMDVERDES, los llamados guardias civiles democráticos.

Por ellos intervinieron José Carlos Piñeiro, coordinador del movimiento, y José Antonio Teysseire, su portavoz. UMDVERDES nació en los años ochenta con una idea sencilla y, entonces, peligrosa: dignificar la institución y ajustarla a los comportamientos propios del ciclo constitucional. Los acompañaron compañeros de trayectorias inolvidables, como Florencio Garrido Vela, Alejandro Marín y José Antonio Martínez, José Luis, -Choche- de la UniónGC, guardias civiles que se jugaron su carrera profesional por acercar el Cuerpo a los nuevos tiempos y un grupo considerable de compañeros de la policía y guardia civil que como éstos se jugaron su carrera.

Los dos discursos fueron breves y coincidieron en dos peticiones. La primera, que los demócratas de la Guardia Civil sean incorporados a la memoria democrática. La segunda, que se cree una comisión de la verdad que permita conocer los hechos graves que, según denuncian, sufrieron cientos de guardias civiles internados en los que ellos llaman gulags del régimen o psiquiátricos o conocidos por epidemia constitucional, un periodo que sitúan a partir de 1982, bajo la presidencia de Felipe González.

Piñeiro y Teysseire pidieron también que se aclare qué ha pasado con la inejecución de las sentencias que, según sostienen, legalizaron las asociaciones en la Guardia Civil, RA 871/990 TC, y con la sentencia europea de la demanda nº 69966/01. Esa resolución, recuerdan, condenó al Gobierno de entonces, declaró los derechos de los guardias civiles, afirmó que la Guardia Civil no era un cuerpo militar y consideró que los arrestos impuestos fueron detenciones ilegales. Son hechos que, a su juicio, no pueden seguir durmiendo en un cajón.

La jornada coincidió con el encierro de sindicatos y asociaciones de guardias civiles. Llevan años reclamando igualdad de retribuciones con el resto de las FSE y con las policías autonómicas, y siguen sin ser escuchados. Y aquí toca decir lo que duele, con cariño pero sin rodeos: fracaso tras fracaso indica que quizá las entidades encargadas de defender estos derechos no están usando los instrumentos adecuados, o que llevan demasiado tiempo mirándose el ombligo.

El acto se centró en la libertad sindical, y creemos que ese es el punto fundamental del progreso de estos colectivos y el camino hacia una renovación institucional. Piñeiro y Teysseire lo dejaron claro con una frase: «El cambio está atado a la memoria democrática y a la comisión de la verdad y al reconocimiento público».

Quien lleva décadas pidiendo lo mismo no lo hace por nostalgia, sino porque entiende que no hay futuro sólido sin saber de dónde se viene. Mientras los colectivos sigan ignorando el camino de los miembros históricos y miren hacia otro lado, seguirán en las sombras de la noche. Los guardias civiles democráticos, al menos, ya han encendido la luz: toca decidir si alguien quiere mirar.

A mi juicio, el mensaje central es que la libertad no se conserva únicamente por la fuerza de las armas, sino también por la dignidad, la memoria y la determinación de quienes se niegan a someterse.