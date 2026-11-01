La voz de la calle: La Policia a los pies de los caballos.

Esto es nuevo en la historia reciente de una Nacion democrática integrada en la UE, imponer el terrorismo callejero como programa electoral, ¡cojonudo!; el contenido programático, reventar cualquier mitin o acto público de la oposición, variada oferta: luvia de proyectiles, adoquines, balines, quema de coches y autobuses, cocteles molotov, saqueo y robo de establecimientos, destrozo de mobiliario urbano; reventar cualquier convocatoria electoral de los no violentos, -ahora herrados como peligrosos fascistas-; lesionar y agredir a militantes, simpatizantes y cualquier transeúnte en lugar equivocado; etc..; los bestias -no hay definición más ajustada-, ¿extrema izquierda?, ¿Qué coño es eso?; el ejército de la oscuridad ahora bendecido como épicos guerreros, en lucha contra cualquier cosa, siempre que joda al prójimo y sea anti algo; sin tacha, todos licenciados y doctores en metafísica de los demonios, administracion de demoliciones urbanas y patrimonio civil; a lo que añadiremos algún master en la academia del trincón y un peritaje en el arte de mamonear subvenciones; ¡¿Esto es la voz de la calle?!, al infernal burro este de la extrema izquierda, se le está engalanando con inmaculado vestido de novia; más el adefesio no engaña, harto cochambroso, cuatro patas con pezuña y rabo asomando por la ranura sin ojal del blanco terciopelo; la voz de la calle del señor Sánchez, fuente de toda legitimidad. Sigamos

El Señor Sánchez lo ha afirmado públicamente, la única fuente de legitimidad es la voz de la calle, no las instituciones democráticas a las cuales desprecia; de ello, ha dado sobradas muestras a lo largo de sus lúgubres años de gobierno; no respeta al poder judicial, al cual hostiga; menos al parlamento de la Nación -farfolla de inútil parloteo-; sigamos con la Jefatura del Estado, a la cual zahiere cuando puede y asi…; en fín, no hay institución a salvo de sus zarpas, él es dios y la voz de la calle su profeta; no hay más, este hombre incendia las calles, al igual que Neron prendió fuego a Roma tocando la lira y además lo supera, porque tampoco sabe música; todo lo que toca lo convierte en caos y letrina, ha hecho sonar la trompeta de Jericó y su ejército ha acudido fielmente a la llamada, la Kale Borroka del terrorismo urbano ya se enseñorea y siembra el terror en las calles; cualquier convocatoria pacifica en la via publica, despierta las iras y la colera destructiva de esta turba; máxime, si se trata de programas, ideas o contenidos elaborados para mejorar la vida del prójimo; asi que exponer en libertad, una propuesta electoral no grata para estos artistas, se ha convertido en un heroico ejercicio de alto riesgo; nadie está a salvo de este caótico batallón de las sombras, monstruosa hidra entre los camisas pardas de la esvástica y los sirleros del más siniestro arrabal; la calle ya es su coto de caza, a estos desechos de tienta, se les ha abierto la talanquera y ya están sueltos dando cornadas; saben que cuentan con la bendición del poder, la mano que les protege, les han abierto la puerta de los corrales y a liarla; la voz de la calle fuente de toda legitimidad. Seguimos

La Coruña, 21 de octubre, policías heridos , amén de asistentes a dos convocatorias que sufrieran lesiones de distinta consideración ; añadamos numerosos daños en bienes, comercios y mobiliario urbano; responsable el delegado del gobierno, toleró dos convocatorias radicalmente incompatibles; una, enjaulando un mitin de VOX en la Plaza Maria Pita y colocando una bomba lapa bajo los pies de los asistentes, una encerrona diabólica que podía haber terminado en tragedia, ¿o tal vez se trataba de eso, era el fin deseado?; misma hora, misma fecha, misma jaula, Plaza de Maria Pita; ¿un nuevo montaje Mari Carmen?, esta vez jugando con la integridad física y poniendo en grave peligro a todo hijo de vecino, especialmente a los que iban a dar caza, los militantes y simpatizantes de VOX. Bajo las siglas de Galiza Nova (organización juvenil del BNG), el Sindicato da Vivenda y la Coordenadora da Mocidade Socialista; todos progresistas en número de unos cinco mil, convocados y hacinados en la plaza para disertar sobre el lanzamiento de adoquines, balines, piedras, papeleras, destrozo de mobiliario urbano y cualquier objeto o cosa arrojadiza, apta para abrir cabezas; es de suponer que los desprevenidos asistentes a un mitin, donde se hallaba presente el eurodiputado Jorge Buxadé, son peligrosos fascistas que provocaron con su presencia, a unos cuantos progresistas que pasaban casualmente por allí; más o menos, esa es la versión oficial; a este paso a cualquier ciudadano, le clavan la cruz amarilla de fascista, le mandan al pirómano, le queman la vivienda y le persiguen el resto de su vida para que pague la indemnización por los daños; sin duda, mensaje recibido, el que se oponga a la chusma violenta y quiera asistir a un acto público en libertad, corre el serio peligro de ser apaleado, terminar en la sección de traumatología de algún hospital o algo peor; ¡la voz de la calle ha hablado!

Resaltar la profesionalidad y reacción de los policías desplazados a la encerrona, determinante para evitar una tragedia y reducir a su mínima expresión el número de heridos-trece de ellos policías-; pues bien, ellos también fueron enviados a una siniestra emboscada, con el beneplácito y colaboración de la delegación de gobierno; los asistentes a un acto electoral y los policías atrapados en una jaula; ello, tras no prohibir la convocatoria, de los que iban a liarla, en la misma plaza, fijado el día, hora e identidad de los convocantes; señalar que es preceptivo el informe de la jefatura superior de policía, incorporando al expediente el informe de la brigada de informacion, valorando aspectos relacionados con riesgos para la seguridad ciudadana y la prevención del orden; imposible no haber desautorizado la presencia de los violentos en la misma plaza, día y hora en que se hallaba autorizado un mitin electoral de la formación política VOX;. El siguiente paso tras la no autorización, hubiera sido aplicar el protocolo, orden a la jefatura superior de policía, para elaborar un dispositivo policial preventivo, -protocolo interno- planificación y despliegue orientado a prevenir y proteger personas y escenarios, cosa que nunca se hizo. Encerrona pura y dura; repetimos; ¿que se pretendía?; ¿una tragedia?; ¿reventar las calles?; ¿otro señuelo, otro timo Mari Camen para sembrar el caos y la violencia, acojonando a todo hijo de vecino?; la especulación es libre, cada cual que valore los hechos, estos no mienten; el delegado del gobierno deberá responder ante la justicia, al haber apaleado varios capítulos del código penal y algo más; ya debería de haberse presentado una querella criminal si es que a esta hora no se ha hecho ya. La voz de la calle ya se está expresando, más la novedad es que nunca los reventadores, habían actuado a través de las delegaciones de gobierno y actuando como cómplices del poder. La voz de la calle fuente de legitimidad, nos damos por enterados. Sigamos

Ocupémonos de Madrid; al parecer el delegado del gobierno, ha tomado las de Villadiego, se ha dado a la fuga o como fuere ya no está; este zalamero servidor del señor Sánchez, nunca reparó en que el demonio es el mayor enemigo y amortajador de sus más esforzados lameculos, nadie está a salvo; su legado, un rosario de siniestras complicidades, amén de un zarrapastroso campamento afgano en plena puerta del Sol; tal vez, este atrabiliario alguacil de la Villa y Corte, todavía no es consciente de su legado y siniestra gestión; sin duda, Madrid no le echará de menos; hemos soportado un maligno títere, disfrazado de delegado de gobierno. Pregunta, ¿el fugado ex delegado, hubiera tolerado esa insalubre acampada tercermundista, en la acera de enfrente de Ferraz?; ¿tal vez en la explanada de la Moncloa?; o por qué no, ¿en algún simbólico chiringuito Ministerial del variado enjambre con qué cuenta el Señor Sánchez?; respuesta no, rotundamente no, casualmente este sujeto puso el huevo en la puerta del Sol, casualidades tiene la vida. Las beatas tiran de crucifijo y agua bendita, cuando se menciona al demonio; el señor Sánchez y su ex delegado tiran de lo mismo cuando se menciona la palabra libertad y prosperidad; no han humillado a una adversaria política, se han miccionado y escarnecido a millones de ciudadanos y eso tiene un nombre propio Madrid; hasta para oficiar de demonio, hay que acreditar conocimientos o algún grado de cualificación; esto de reventar la ciudad con la chapuza del trile Mari Carmen y echar gasolina al fuego, para que el Señor Sánchez toque la trompeta, convocando a las hordas que el llama la “voz de la calle”, es abyecto y propio de mezquinos psicópatas y dictadores bananeros; abyección y bajeza sin más; si existe un doctorado de las fuerzas de la oscuridad sin duda, hay un aula reservada para idiotas tóxicos; por ahí va la cosa

Pues bien señor ex delegado, usted seguirá debiendo de responder por via penal de sus acciones por acción u omisión; amén por los daños causados y delitos cometidos bajo el paraguas de esa trapacera acampada; en la fronda del código penal, hay varios capítulos acechándole, más sin duda, ninguno tan gravoso, como el tener que hacer frente a las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil por las pérdidas y daños sufridos por los comerciantes de la zona; a añadir los causados al mobiliario urbano. La voz de la calle cuesta un dineral y solo aporta ruina

Breve descripción de esa macedonia del terror, que se cobija bajo el herraje llamado extrema izquierda; ahí cabe de todo: Pupilos y nueva generación de la banda terrorista ETA, con manual y logística perfectamente engrasada-reciente sucesos de Bilbao- Kale Borroka-guerrilla urbana; radicales nacionalistas financiados y engrasados por elites y movimientos separatistas, Cataluña, País Vasco y en menor grado Galicia; radicales de extrema izquierda; antisistema bajo el disfraz y capucha de movimientos revolucionarios; terrorismo callejero de guetos islámicos asentados en territorio europeo; terroristas infiltrados operando en Europa quinta columna operativa de guerra hibrida; delincuentes peligrosos que se adhieren a cualquier convocatoria, donde la violencia y el saqueo esté garantizado; delincuentes a secas y marginales misma causa y participación; jóvenes idealistas y desencantados atrapados en la ratonera; la lista no se agota, pero acentuamos los más peligrosos, terroristas islámicos ya en España, células durmientes, en espera de la señal para comenzar a perpetrar atentados, el resto a la vuelta de la esquina. Sin duda, una vez encendida la mecha, la bomba nuclear está servida; ¿es esta su fuente de legitimidad señor Sánchez, “la voz de la calle”?; absolutamente demoniaco. Sigamos

El firmante es, ha sido y morirá siendo policía; rotundo, los Cuerpos y fuerzas de seguridad, fueron determinantes en la transición, apoyando sin fisuras el acatamiento a la Constitución y la adecuación de las estructuras policiales al nuevo orden; se abría de par en par la avenida de las libertades y el futuro; hablamos del mayor periodo de modernización, prosperidad y convivencia que España ha conocido, solo dinamitado por los pistoleros de ETA y su reguero de asesinatos,- que a punto estuvieron de devolvernos al abismo-; pues bien, la Policía estuvo a la altura, aportando a la sociedad, justo lo que precisaba en aquel momento histórico: Estabilidad, lealtad y servicio, acatando la voluntad de la Nación expresada en la Carta Magna.

Hablamos de la misma Policia, que era la institución mejor valorada por la ciudadanía, que ostentaba los mayores estándares de prestigio y reconocimiento internacional, valorada como una de la mejores policías del mundo; pregunta; ¿qué queda aquí y ahora de aquello?; ¿qué estamos permitiendo, para que nos conduzcan a un estado de desprestigio, perdida de competencias y manifiesta ineficacia?; ¿siguen opinando lo mismo de la policía dentro y fuera?; ¿tal vez no habría que reconocer que la UCO a duras penas, está salvando la dignidad y el poco honor que nos queda a los demás?

El clamor resuena con fuerza, los ciudadanos necesitan aquella policía, que les devuelva la esperanza y la confianza en las instituciones, que les proteja de las mafias, de las organizaciones criminales, de la violencia, de la delincuencia en sus barrios, la inseguridad en sus viviendas, de la indefensión y caótica ley de la selva en que se han transformado las calles y la convivencia aquí y ahora. Sin duda, cuando se instrumentaliza y se politiza un cuerpo policial, se le inutiliza o al menos se le desvía a otros fines ajenos a la Nación y al servicio público; en suma, se transforma una institución fundamental, en herramienta ineficaz y ajena a los problemas que asfixian a los ciudadanos y hacen imposible la vida; las mafias y toda forma de delincuencia y terrorismo se adueñan del territorio ante la lenidad de un gobierno y la ausencia de un Estado digno de tal nombre; invariable, la ley de las mafias y los violentos imponiendo sus propios códigos y reglas; sus primeras víctimas, el estado del bienestar y los más débiles; a continuación, el resto

Urge orillar miserias y zancadillas internas; ídem, los numerosos errores del pasado y los harto mayores del presente; habrá que despertar ante la evidencia de que la mitosis comienza pudriendo y expandiéndose desde dentro, con la politización de la policía gangrenando la institución; añadamos la impredecible arbitrariedad y dedo manchado, que señala y hunde carreras o las medallea hasta la troposfera; ello, tras finalmente, estrellarlas contra el suelo y arrojarlas a la ciénaga; “el que se mueve no sale en la foto”, los profesionales o se autoexcluyen o exploran otras cauces y peldaños; más ahora no es momento de emular a los regeneracionistas del siglo XIX, no hay tiempo ni impulso para ello, el día a día se impone; alejados de los despachos y ajenos el baile interno del pasilleo, muchos policías están en la calle, cumpliendo con su deber, abandonados y suspendidos sobre el filo de la cuchilla, utilizados como chivo expiatorio y oscilando entre el linchamiento público, el expediente y la suspensión de empleo y sueldo; en muchos casos, el mismo poder que debería garantizarles seguridad jurídica y apoyar sus actuaciones, es el primer cómplice de los que quieren reventar la convivencia y tomar las calles; solo eso, justifica las últimas actuaciones de los delegados de gobierno en La Coruña, Bilbao; Madrid y seguimos. Hasta la fecha hemos visto de todo, nada puede sorprendernos; guerra sucia a la UCO; luz verde al narcotráfico desmontando la Unidad de elite de la Guardia civil; complicidad con la invasión de Ceuta; en otro orden, todavía cicatrizando el 1 de Octubre de 2017, -411 heridos, algunos con secuelas graves de por vida-, los policías que honrando su uniforme, profesionalidad y cumplimiento del deber, abortaron un golpe de estado en Cataluña; abandonados a su suerte, premiados con penas de banquillo durante varios años y los que mecían la mano de los lanzadores de adoquines, amnistiados y ascendidos a la condición de estadistas y garantes de la legislatura del señor Sánchez; otra, la farsa y encerrona de la vuelta ciclista a España, Unidad policial desplazada a una humillante encerrona, una peligrosa farsa donde la intervención de la providencia, evitó daños mayores; reventadores de plantilla y entre la multitud mujeres y niños, afortunado balance solo once policías heridos leves, dando gracias.

Pues bien, hay que cortar de raíz la manipulación y la instrumentalización de los Cuerpos policiales; acecha el descredito y a nadie engaña a estas alturas, la utilización de la policía por motivos partidistas, ajenos al interés general; un deber exigir garantías y el cumplimiento de la legalidad; nadie está obligado a obedecer órdenes ilegales -incluido dudosos dispositivos- y en su caso pedirlas por escrito; el único objetivo debe de ser dotar de seguridad jurídica a las intervenciones policiales, previniendo ordenes arbitrarias y dispositivos demenciales, evitando el descredito, el linchamiento ante la opinión pública y protegiendo el interés general y la seguridad de los ciudadanos

En su día y con la dureza de los tiempos, muchos compañeros se la jugaron por conseguir mejoras que hoy llamarían a la estupefacción por obvias, tales como el acceso a la seguridad social por parte de Policías y guardias civiles; lo pagaron sin duda, ellos y sus familias. Posteriormente, el asociacionismo policial fue determinante, para adaptar la estructura policial, al nuevo orden marcado por la constitución y las libertades; más aquellos tiempos, preñados de altruismo e ideales y los que hicieron posible el cambio dentro de la Policia, pagaron un alto precio; no consta que exigieran gratitud ni reconocimiento alguno, más allá de obtener reparación y justicia -capitulo sin cerrar a fecha de hoy-; más el mayor reconocimiento que se les puede hacer aquí y ahora a aquellos pioneros, es recuperar aquel espíritu, compañerismo y servicio a la Nación, devolviendo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad al espacio que les corresponde y del que nunca debieron ser desplazados; Constitución Española: “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. Es decir servicio al ciudadano y a la Nación, no a un partido politico, sea el que fuere, menos grupo, cuadrilla o mafia alguna. Sigamos.

Por último, a la hora de cerrar estas líneas, la tragedia y la muerte vuelven a golpear las conciencias y se cobran vidas, nuevo accidente ferroviario con un escalofriante balance de muertos, heridos y terroríficas descripciones de los supervivientes, que difícilmente olvidaran el resto de sus vidas; tampoco la memoria colectiva de toda España, hecha carne de dolor y solidaridad con víctimas y familiares

Los que creemos en la transcendencia, meditamos en el silencio de nuestras conciencias y elevamos una plegaria, tratando de desvelar el sentido del dolor, del sufrimiento y del absurdo; pues bien, desde ese santuario, que dios acoja a los fallecidos en su seno y de fuerzas, consuelo y esperanza a familiares y victimas; en la certeza de que ese infinito poder responderá y que su profunda herida es compartida porque es la de toda España

Sin duda, no es momento de profundizar en la crítica inestabilidad política y el sombrío túnel que estamos atravesando; pero si hemos de extraer un mensaje de esperanza; cuando la tragedia golpea, los españoles responden, despiertan, descubren que son uno y ese cegador sentimiento los une, devuelve la luz y el sentida a una palabra hermosa y eterna que hasta la fecha nadie ha sido capaz de destruir y tampoco lo conseguirán en esta ocasión, se llama España

Por eso sobreviviremos al intento de reeditar un enfrentamiento civil trasnochado; los demonios serán devueltos al abismo por donde vinieron; su hábitat habitual se halla en el averno, la galería más tenebrosa de ese plano dimensional llamado infierno y del que nunca debieron salir, liberados por oportunistas, sinvergüenzas y psicópatas del poder; el odio y el enfrenamiento civil debe de ser sepultado bajo siete llaves junto al demoniaco ejército de las sombras y aquellos que los liberaron en su día; los españoles deberán afrontar un duro e inmediato presente, para reconstruir la avenida del futuro, ahora destruida y preñada de baches, socavones e inmundicias.

Por tanto, el tenaz empeño en reventar las calles, dando patente de corso a los violentos, no conseguirá que los españoles se queden en sus casas, acepten poner varias veces la misma mejilla o ser expulsados de su Nación a ninguna parte; en otras palabras, la única legitimidad que los españoles reconocen, es la que emana de la Constitución y las urnas; la legitimidad de ese artefacto de la ciencia política Frankenstein, llamado “la voz de la calle”, es cosa suya señor Sánchez y de su cuadrilla de facinerosos, vano intento de mantenerse en el poder a cualquier precio y los ciudadanos, -no súbditos banana-, ya le están cogiendo la medida y saben en qué consiste, ese artefacto; reventar las calles y hacer imposible la convivencia; enfrentamiento civil y guerra civilismo puro y duro. Al igual que los últimos dias de Hitler en el bunker, misma metáfora, mismo mensaje; la otrora y respetada Nación con cinco siglos de historia llamada España, víctima de un enajenado personaje “o yo o la destrucción total”; la voz de la calle ya ha hablado y su voz repugna; usted Señor Sánchez pasará a la historia sin duda; una pesadilla la soporta cualquiera, -Naciones incluidas-; más los españoles superaran su siniestra etapa y sabrán recomponer los pedazos, la Nacion será reconstruida y volverá a transitar por la avenida de la esperanza y el futuro, no lo dude. Recordar que ochenta mil españoles, siguen sitiados en una parte de España llamada Ceuta que su gobierno señor Sánchez, -como en tantas otras cosas-, ha sido incapaz de evitar una invasión del territorio nacional y aquí y ahora dar una respuesta al calvario que están sufriendo ochenta mil españoles. Para finalizar sentido homenaje y plegaria por las víctimas de la tragedia de Urda, que dios acoja en su seno a las víctimas y dado los oscuros momentos por los que atraviesa la Nacion un homenaje y exaltación a nuestra bandera, en la confianza de que un Angel tutelar no la abandona y nunca la ha desamparado en los momentos más duros y sombríos a lo largo de más de medio milenio de eterna y gloriosa historia; asi que como siempre. Viva la libertad y viva España.