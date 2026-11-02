Profesión de riesgo y jubilación: tras la reunión en la Secretaría de Estado de Seguridad.

La reunión y el encierro

El 27 de octubre se celebró una nueva reunión en la Secretaría de Estado de Seguridad para tratar el reconocimiento de policías y guardias civiles como profesión de riesgo y la adecuación de su jubilación a esa condición excepcional. Según relata EYA, la Administración se negó a conceder las demandas antes de las próximas elecciones, y la protesta derivó en un encierro.

EYA afirma que asumió el encierro como una medida de contundencia, pero con una condición: no podía quedarse en una foto de unidad puntual. Por eso defendió que el comunicado oficial incorporase un compromiso definitivo: no volver a la normalidad institucional y mantener la presión con acciones concretas, coordinadas y jurídicamente viables.

Lo que EYA dice que no entró en el comunicado conjunto.

Según EYA, durante el encierro propuso que la protesta fuese el punto de partida de un bloqueo institucional completo, articulado legalmente mediante un Conflicto Colectivo Indefinido. A su juicio, no es coherente mostrar un profundo malestar con la Administración y seguir acudiendo con normalidad a sus actos institucionales o protocolarios.

Ese compromiso, sostiene la organización, quedó fuera del texto final. EYA no atribuye intenciones a las demás organizaciones, pero les plantea cuatro preguntas:

¿Por qué no se quiso asumir expresamente ese compromiso en el texto? ¿Qué impidió adoptar una estrategia de presión institucional sostenida e indefinida? ¿Qué alternativa concreta se propone para que esta protesta no quede sin continuidad? ¿Qué garantías hay de que no se volverá a la rutina como si nada hubiera ocurrido?

Por qué EYA no secundó el encierro.

Al comprobar que el comunicado oficial no mantendría, a su entender, el nivel de exigencia necesario, EYA decidió no secundar el encierro tras la lectura del texto. La organización subraya que no se desmarca de la reivindicación ni de los compañeros, y que abandonar ese espacio no es un paso atrás, sino coherencia con lo que considera imprescindible para lograr avances reales.

¿Y ahora qué?

Terminado el encierro, EYA señala que las dudas sobre el futuro del conflicto siguen abiertas, y pide respuesta a tres cuestiones:

¿Qué medidas concretas se adoptarán a partir de hoy? ¿Se mantendrá la presión institucional o se retomará la actividad ordinaria? ¿Qué mecanismos garantizarán que lo exigido no quede en saco roto?

Para EYA, un encierro no puede ser el punto final de una negociación rota ni un recurso de imagen, sino el detonante de compromisos verificables.

Unidad con hechos.

EYA mantiene la mano tendida a todas las organizaciones sindicales y asociaciones, pero advierte de que la unidad no consiste solo en compartir una sala o firmar un manifiesto declarativo: debe demostrarse con hechos, actuaciones coordinadas y firmeza en los acuerdos. Seguirá defendiendo una presión sostenida y reclamando la articulación formal del Conflicto Colectivo Indefinido.

Su lema resume la posición: el encierro no puede ser el final de la protesta, sino el inicio de la presión real; menos promesas, más coherencia y más unidad.