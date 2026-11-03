La Liga Reumatológica Gallega premia la creatividad para dar voz a lo que no se ve.

El certamen de fotografía, vídeo y canción, enmarcado en el 30 aniversario de la entidad, reconoce a cuatro personas con un talón de Amazon de 100 euros cada una

Hay enfermedades que no se ven a simple vista y que, precisamente por eso, cuesta más explicar. Las reumáticas son de esas. Con la intención de que se hablen, se miren y se entiendan mejor, la Liga Reumatológica Gallega ha dado a conocer el fallo del jurado de su concurso de fotografías, vídeos y canciones, una iniciativa que forma parte de la celebración de su 30 aniversario y que ha coincidido con octubre, Mes de las Enfermedades Reumáticas.

Una convocatoria abierta a todos los perfiles.

Según informa la entidad, durante el año han participado en el certamen personas de perfiles muy distintos, unidas por un mismo objetivo: visibilizar las enfermedades reumáticas. Pacientes, familiares y público general eran, de hecho, los destinatarios de una propuesta que la Liga plantea como una invitación a participar a través de la creación artística.

Los premiados.

En la categoría de canción, el jurado ha premiado a Cristina Castellano Barreiro por el tema «Lucha Invisible», una obra realizada con Songria IA. En la categoría de imagen, los galardonados han sido Montserrat López Alcolea y Beltrán Fernández López. En la categoría de vídeo, la ganadora ha sido Pilar García González.

Cada una de estas cuatro personas recibirá un talón de Amazon de 100 euros, como reconocimiento a su trabajo y a su contribución a la difusión de las enfermedades reumáticas.

Más allá del premio.

Con este tipo de iniciativas, la Liga Reumatológica Gallega refuerza, en sus propias palabras, su compromiso de sensibilizar a la sociedad sobre el impacto de estas patologías y de promover la participación de pacientes, familiares y público en general en actividades de visibilización y creación artística. En su 30 aniversario, la entidad sigue apostando por una idea sencilla: que contar lo que ocurre es el primer paso para que se comprenda.

Para más información.

Ana Vázquez, presidenta de la Liga Reumatológica Gallega.