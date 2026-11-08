Una lección de 1939 para una sociedad que todavía necesita aprender a convivir.

Foto de Policias y Guardias Civiles que valiente y dignamente trabajaron la democracia. Ellos nunca se han rendido. Libertad sindical Ya.

Hay textos que, pese al tiempo transcurrido, conservan una sorprendente actualidad. No porque anticipen todos los acontecimientos futuros, sino porque identifican problemas humanos que las generaciones posteriores siguen sin resolver.

En mayo de 1939, cuando Europa se encontraba al borde de una de las mayores tragedias de su historia, el profesor William Norman Brown, de la Universidad de Pensilvania, publicó un trabajo titulado India and Humanistic Studies in America (La India y los estudios humanísticos en Estados Unidos).

Su reflexión tenía un propósito aparentemente académico: defender que la civilización india debía ocupar un lugar mucho más importante en las universidades estadounidenses. Sin embargo, detrás de aquella reivindicación había una idea de alcance universal: el conocimiento de otras culturas es imprescindible para comprender el mundo y relacionarse con él sin prejuicios.

Brown cuestionaba una concepción demasiado limitada de la educación occidental. Consideraba que las diferencias entre los pueblos no podían interpretarse como una escala de superioridad o inferioridad intelectual y moral. Cada civilización debía estudiarse atendiendo a su historia, sus circunstancias y sus aportaciones.

No se trataba de renunciar a la propia identidad para aceptar la de los demás. Se trataba de comprender que ninguna cultura puede considerarse el centro exclusivo del conocimiento humano.

UNA ADVERTENCIA QUE SE ADELANTÓ A SU TIEMPO.

Uno de los aspectos más interesantes de aquel trabajo es su capacidad de anticipación.

En 1939, Brown advertía que India estaba llamada a desempeñar un papel de creciente importancia en el escenario internacional. Imaginaba una nación vigorosa, posiblemente independiente y con una enorme capacidad intelectual y cultural.

La independencia llegaría en 1947.

Pero su reflexión iba más allá de una predicción geopolítica. Brown se preguntaba cómo podrían desenvolverse inteligentemente las generaciones futuras en un mundo que no habían aprendido a conocer durante su formación.

Era una advertencia dirigida a las universidades, pero también a las sociedades y a sus dirigentes.

Porque desconocer al otro facilita el prejuicio. Y cuando el prejuicio se convierte en criterio de actuación, la convivencia comienza a deteriorarse.

LA DEMOCRACIA TAMBIÉN NECESITA CONOCIMIENTO.

Casi nueve décadas después, aquella reflexión conserva una extraordinaria utilidad.

La democracia no se sostiene exclusivamente mediante elecciones, leyes o instituciones. Necesita ciudadanos capaces de escuchar, contrastar, comprender y aceptar que pueden existir interpretaciones diferentes de una misma realidad.

El respeto a la pluralidad no obliga a renunciar a las convicciones propias. Exige algo mucho más importante: reconocer que nadie posee en exclusiva la verdad y que las diferencias no justifican la descalificación.

Esta enseñanza tiene una aplicación directa en la memoria histórica y en el funcionamiento de nuestras instituciones.

No se puede construir una convivencia sólida ocultando episodios incómodos, ignorando testimonios o descalificando a quienes reclaman que determinados acontecimientos sean conocidos y reconocidos.

La historia no debe convertirse en un instrumento de confrontación, pero tampoco puede quedar sometida al silencio, a la conveniencia o a los intereses de cada momento.

Conocerla es una obligación colectiva.

LA LECCIÓN QUE DEBERÍAMOS CONSERVAR.

W. Norman Brown escribió sobre la necesidad de ampliar los horizontes del conocimiento en un momento especialmente convulso de la historia mundial. Su propuesta consistía en abrir las universidades a otras civilizaciones, superar los prejuicios culturales y preparar a las nuevas generaciones para comprender una realidad internacional cada vez más compleja.

Hoy podemos trasladar esa enseñanza al ámbito de nuestras propias instituciones.

Una democracia madura no teme conocer su pasado, escuchar voces diferentes ni revisar decisiones que puedan haber sido injustas. Su fortaleza no reside en evitar las preguntas, sino en tener instituciones capaces de responderlas.

Desde estas páginas de Tricornios en Democracia conviene recordar que el conocimiento, la memoria y el respeto no son conceptos accesorios. Son elementos esenciales de cualquier sociedad que aspire a vivir en libertad.

En definitiva, una sociedad que no conoce a los demás difícilmente podrá comprenderlos. Y una sociedad que no es capaz de comprender su propia historia corre el riesgo de repetir sus errores.

La democracia no se defiende solamente con palabras: también se defiende con conocimiento, memoria, justicia y respeto a la verdad.