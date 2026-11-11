Un guardia civil democrático cuenta en Madrid cómo se enfrentó a la injusticia.

Un guardia civil democrático ante el Congreso: cartel de la conferencia pública de José Carlos Piñeiro, con entrada libre.

Para los vivos nos debemos respeto, pero con los muertos debemos sólo la verdad. La memoria democrática y la comisión de la verdad una obligacion del conjuto de guardias civiles que no aceptaron la corrupción y el deshonor.

Conferencia pública, entrada libre · Martes 17 de noviembre, 19:30 h · Espacio Ronda Madrid

El próximo martes 17 de noviembre, a las 19:30 horas, el Espacio Ronda Madrid acoge una conferencia pública del ciclo del Taller de Espiritualidad con un título que invita a la reflexión: «Confrontando la injusticia desde la vivencia interior: mi experiencia en la Guardia Civil». La charla será impartida por José Carlos Piñeiro González, guardia civil democrático y miembro del Colectivo Democrático de la Guardia Civil.

Un testimonio de primera mano.

Piñeiro no hablará de oídas. Formó parte de la Guardia Civil en los años en que promover una asociación profesional equivalía a ser perseguido. Fue uno de los objetivos de la llamada «Operación Columna» y, a comienzos de los años noventa, fue expulsado del Cuerpo por impulsar el derecho de asociación profesional y el Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC). Más de tres décadas después, en noviembre de 2024, fue rehabilitado oficialmente al amparo de la Ley Orgánica 5/2024.

Esa trayectoria, que mezcla la vocación de servicio, la persecución por defender derechos y, finalmente, el reconocimiento institucional, es el hilo conductor de una charla que quiere ir más allá del relato histórico.

Qué se va a contar.

La conferencia propone una mirada poco habitual: cómo se afronta una injusticia no solo desde lo jurídico y lo público, sino también desde la vivencia interior. Piñeiro compartirá su experiencia personal en la Guardia Civil, la historia de los guardias civiles democráticos que defendieron la libertad sindical y asociativa cuando no estaba permitido, y un episodio especialmente duro de aquella persecución: los ingresos psiquiátricos a los que fueron sometidos, según el ponente, cientos de guardias civiles en los años ochenta y noventa. También explicará el trabajo actual del colectivo, que busca que estos guardias civiles sean incorporados a la memoria democrática y que se abra una Comisión de la Verdad sobre la Operación Columna.

Es, en definitiva, una oportunidad para escuchar a quien vivió estos hechos y para reflexionar sobre la dignidad, la resistencia ante la injusticia y la importancia de reconocer a quienes contribuyeron a construir un Cuerpo plenamente integrado en el Estado de derecho.

Quién es el ponente.

José Carlos Piñeiro González reside en Vigo y compagina su labor como psicólogo forense y director de un centro sanitario con la presidencia de diversos colectivos profesionales y sociales. Es además autor de la columna «Tricornios en Democracia», dedicada al movimiento democrático dentro de la Guardia Civil, y coordina el colectivo de guardias civiles democráticos UMDVERDES.

Datos del acto

Qué: conferencia pública «Confrontando la injusticia desde la vivencia interior: mi experiencia en la Guardia Civil».

Quién: José Carlos Piñeiro González, guardia civil democrático y miembro del Colectivo Democrático de la Guardia Civil.

Cuándo: martes 17 de noviembre, a las 19:30 h.

Dónde: Espacio Ronda Madrid, Ronda de Segovia 50 (Metro Puerta de Toledo).

Entrada: libre.

Información: teléfonos 91 366 10 41 y 639 819 503; correo [email protected].

Organiza: Taller de Espiritualidad, proyecto del Espacio Ronda, con la Fundación Peace Dream.

Una invitación abierta

La entrada es libre y el acto está abierto a todas las personas interesadas, sin necesidad de vinculación previa con la Guardia Civil. Si te interesa la memoria democrática, la defensa de los derechos y la forma en que una persona puede sostenerse interiormente frente a la injusticia, te esperamos el martes 17 de noviembre en el Espacio Ronda Madrid. Tu presencia será la mejor manera de acompañar este testimonio.