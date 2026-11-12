La juez Tardón imputa a Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta durante la invasión y le cita a declarar este 18 de noviembre

A todo cerdo le llega su San Martín, que dice un viejo refrán español.

Y este no se iba a ir de rositas, porque cumplía órdenes de Sánchez y Marlaska, pero es más culpable que Judas.

La magistrada María Tardón ha imputado al exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano y ha convocado su declaración como investigado el próximo 18 de noviembre.

Esta decisión implica la inclusión de uno de los principales responsables políticos de la ciudad en la causa abierta por la llegada masiva de migrantes durante los días 30 y 31 de julio.

La citación pone bajo el foco de la justicia la gestión de la Delegación del Gobierno antes, durante y después de una crisis que trastocó por completo la cotidianidad en Ceuta.

Aunque la investigación no señala culpabilidades directas, plantea una pregunta que incomoda: ¿qué información dispusieron las autoridades españolas y qué acciones llevaron a cabo antes de que miles de personas alcanzaran la frontera?

Una imputación con recorrido previo

La causa se originó a partir de diversas iniciativas judiciales promovidas por Manos Limpias, Vox y Hazte Oír. Las acusaciones sostienen que Pérez Triano pudo no haber tomado las medidas adecuadas a pesar de contar con advertencias e informes previos. Entre los delitos considerados se encuentran:

Prevaricación.

Omisión del deber de perseguir delitos.

Denegación de auxilio.

Homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión.

La Fiscalía de Ceuta planteó que la investigación debía considerar en conjunto las decisiones adoptadas por las autoridades españolas. Se centró en la prevención, la vigilancia, la contención y el auxilio, así como en la posible relación entre ciertas omisiones y los fallecimientos, lesiones u otros resultados a investigar.

La Audiencia Nacional tomó el caso al identificar una posible conexión con la macrocausa relacionada con la llegada masiva. La jueza Tardón considera que los hechos pueden afectar no solo a la ciudad autónoma y sus habitantes, sino también a la integridad territorial de España. Así, lo que comenzó como una crisis local ha adquirido dimensiones de investigación nacional.

El papel de los avisos previos

Un elemento clave será determinar el conocimiento que tenía la Delegación del Gobierno al respecto. Gonzalo Sanz, antiguo jefe de gabinete de Pérez Triano, declaró que informó a su superior sobre un aviso recibido del Centro Nacional de Inteligencia a través de WhatsApp el día anterior a la llegada masiva.

La existencia de esta comunicación por sí sola no resolverá la responsabilidad penal. Será esencial establecer su contenido, el nivel de especificidad, el margen de tiempo disponible y las órdenes que se dieron posteriormente. La diferencia entre una alerta vaga y una advertencia concreta puede ser crucial para evaluar si se reaccionó adecuadamente.

Asimismo, se indagan las comunicaciones entre la Delegación, el Gobierno central, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las autoridades marroquíes. Esta cadena de decisiones será, sin duda, uno de los ejes del interrogatorio que enfrentará el exdelegado.

Una crisis que desbordó a Ceuta

La llegada masiva alteró significativamente durante días los alrededores de la frontera, lo que obligó a un despliegue de recursos extraordinarios. La investigación judicial examina tanto la afluencia de personas desde Marruecos como la respuesta española ante una situación que puso a prueba la capacidad de policías, guardias civiles, militares, servicios sanitarios y entidades sociales.

La magistrada ha tomado declaración a varios testigos, entre ellos el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, así como a responsables de la Administración autonómica. La serie de testimonios busca reconstruir el funcionamiento del dispositivo y las decisiones tomadas en tiempo real, en un momento en que la frontera dejó de ser solo un punto de paso y se convirtió en escenario de una emergencia.

La causa también pone el foco en cómo actuó Marruecos. La juez ha señalado indicios de permisividad y una posible gestión favorable a este proceso desde el territorio marroquí. Esta línea añade un componente internacional que complica aún más la atribución de responsabilidades.

Qué puede ocurrir a partir del 18 de noviembre

La declaración de Pérez Triano permitirá cotejar su versión con los testimonios y documentos que se han incorporado al caso. El exdelegado tendrá la oportunidad de explicar qué información recibió, qué instrucciones dio y cómo coordinó la respuesta con el Ejecutivo central y los cuerpos de seguridad.

A raíz de ese interrogatorio, la jueza podría:

Prolongar la investigación y ordenar nuevas diligencias. Solicitar más informes sobre las comunicaciones y los dispositivos implementados. Comparar las declaraciones de Pérez Triano con las de otros responsables. Archivar total o parcialmente las actuaciones si no encuentra indicios suficientes.

Ser considerado investigado no implica necesariamente una condena. Sin embargo, supone un cambio significativo en la causa: es la primera vez que quien dirigió políticamente la respuesta en Ceuta deberá proporcionar explicaciones formales ante la magistrada que lleva el procedimiento.

El calendario político añade presión. La comparecencia ocurre tras semanas de testimonios y en un contexto marcado por la tensión entre el Gobierno, la oposición y las autoridades ceutíes sobre la gestión previa a la crisis. En Ceuta, donde cada llamada y cada intervalo de reacción son cruciales, hasta un simple mensaje de WhatsApp puede convertirse en una pieza clave del entramado judicial.