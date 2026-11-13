La Tercera dimensión del Ser Humano.

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Conciencia, subconsciencia y supraconciencia: ¿existe una dimensión superior de nuestra mente?

Hay preguntas que acompañan al ser humano desde el principio de los tiempos. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué gobierna nuestros pensamientos? ¿Somos dueños de nuestras decisiones o existe en nuestro interior una dimensión desconocida que condiciona nuestra manera de actuar?

La psicología, la filosofía y las tradiciones espirituales han intentado responder a estas cuestiones desde perspectivas diferentes. Sin embargo, hay una reflexión que merece ser recuperada por la profundidad de su planteamiento: la expuesta por el rabino Israel H. Levinthal en una conferencia pronunciada en Nueva York en 1929, en la que abordó la relación entre la conciencia, la subconsciencia y una tercera dimensión denominada supraconciencia.

La idea resulta tan sencilla en su formulación como profunda en sus consecuencias: el ser humano no estaría limitado a lo que piensa conscientemente ni a aquello que permanece oculto en su mundo interior. Existiría una dimensión superior de la experiencia humana capaz de elevar nuestra percepción, nuestro conocimiento y nuestra comprensión de la realidad.

La conciencia: el mundo que creemos conocer.

La conciencia es, en principio, aquello que reconocemos como nuestro pensamiento cotidiano. Es la capacidad de percibir, razonar, analizar, valorar y tomar decisiones.

A través de ella interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor, construimos opiniones y desarrollamos nuestra identidad. Es el espacio en el que creemos ejercer el control de nuestra existencia.

Pero ¿es realmente así?

No siempre somos conscientes de las razones que nos llevan a actuar de una determinada manera. Muchas decisiones aparentemente racionales están condicionadas por experiencias anteriores, emociones, prejuicios y recuerdos que no identificamos de forma inmediata.

Y aquí aparece la segunda dimensión.

La subconsciencia: aquello que nos gobierna sin que lo sepamos

La subconsciencia representa ese territorio interior donde permanecen experiencias, recuerdos, emociones y asociaciones que pueden influir en nuestra conducta sin que seamos plenamente conscientes de ello.

La psicología moderna ha estudiado ampliamente los procesos mentales automáticos, la memoria implícita y los mecanismos inconscientes que intervienen en nuestras decisiones.

En otras palabras, no todo lo que somos está a disposición de nuestra conciencia.

Podemos creer que actuamos libremente cuando, en realidad, estamos respondiendo a condicionamientos que proceden de nuestra historia personal. El miedo, la inseguridad, los prejuicios o determinadas experiencias pueden orientar nuestras decisiones sin que sepamos reconocer su influencia.

La reflexión de Levinthal invita precisamente a comprender que el ser humano tiene una profundidad interior mucho mayor de la que habitualmente percibe.

Pero su planteamiento no termina ahí.

La supraconciencia: una dimensión superior del ser humano

La aportación más sugerente de aquella conferencia es la referencia a la supraconciencia.

No se trata simplemente de pensar más, acumular conocimientos o desarrollar una mayor inteligencia. La supraconciencia representa, desde esta perspectiva filosófica y espiritual, la posibilidad de alcanzar un estado superior de percepción y comprensión.

Sería una dimensión en la que el individuo puede trascender sus impulsos inmediatos, superar condicionamientos, ampliar su capacidad de reflexión y aproximarse a valores como la verdad, la compasión, la justicia y la sabiduría.

La idea conecta con antiguas tradiciones filosóficas y espirituales que han defendido que el conocimiento de uno mismo no consiste únicamente en observar lo que pensamos, sino también en descubrir las posibilidades más elevadas de nuestra propia naturaleza.

En este sentido, la supraconciencia no debe confundirse con una facultad cerebral científicamente demostrada. Es un concepto filosófico y espiritual que plantea una cuestión fundamental: ¿puede el ser humano desarrollar una forma de conocimiento que vaya más allá de sus pensamientos habituales?

Una reflexión que conecta Oriente y Occidente

La propuesta de Levinthal adquiere especial interés cuando se relaciona con otras corrientes del pensamiento.

En la filosofía india, por ejemplo, encontramos una larga tradición de reflexión sobre los distintos estados de conciencia y la posibilidad de alcanzar una percepción espiritual más profunda.

Paramahansa Yogananda, en su conocida obra Autobiografía de un yogui, recoge precisamente la conferencia de Levinthal y establece un puente entre el pensamiento occidental y determinadas enseñanzas espirituales de Oriente.

También la psicología occidental ha explorado territorios próximos, aunque utilizando conceptos y métodos diferentes. William James investigó las experiencias religiosas y los estados extraordinarios de conciencia. Carl Gustav Jung profundizó en el inconsciente colectivo y en los procesos de individuación.

No significa que todas estas teorías sean equivalentes. Sus fundamentos y métodos son distintos. Pero todas comparten una inquietud: comprender si la personalidad humana contiene dimensiones que superan la experiencia consciente ordinaria.

¿Podemos vivir por debajo de nuestras posibilidades?

Quizá la pregunta más importante no sea si existe una supraconciencia en sentido literal, sino qué consecuencias tendría para nuestra vida reconocer que no conocemos completamente nuestro propio mundo interior.

Vivimos en una sociedad que concede una enorme importancia a la información, la productividad, la tecnología y la inteligencia instrumental. Sin embargo, no siempre dedicamos el mismo esfuerzo a desarrollar la capacidad de comprendernos, controlar nuestros impulsos y actuar desde principios éticos.

Podemos tener mucha información y poca sabiduría. Podemos poseer una extraordinaria capacidad intelectual y carecer de serenidad, empatía o sentido de la justicia.

La reflexión de Levinthal nos lleva a plantearnos que el desarrollo humano no debería medirse exclusivamente por lo que sabemos, sino también por nuestra capacidad para elevar la calidad de nuestros pensamientos y comportamientos.

La verdadera madurez exige conocer nuestras limitaciones, reconocer los condicionamientos que nos afectan y trabajar para no convertirnos en prisioneros de ellos.

La conciencia como camino hacia la libertad

Hay una enseñanza especialmente valiosa en esta concepción de la naturaleza humana: conocerse es una forma de libertad.

Quien desconoce sus propios condicionamientos difícilmente puede superarlos. Quien no examina sus pensamientos corre el riesgo de confundir sus prejuicios con verdades. Y quien vive exclusivamente pendiente de sus impulsos inmediatos puede terminar renunciando a su capacidad de decidir con responsabilidad.

La conciencia nos permite observar. La comprensión de nuestro mundo subconsciente nos ayuda a descubrir qué nos condiciona. Y la aspiración a una dimensión superior de conocimiento nos invita a buscar una vida más consciente, equilibrada y comprometida con los demás.

Tal vez ahí resida la actualidad de aquella conferencia pronunciada en Nueva York hace casi un siglo.

No necesitamos aceptar todas sus interpretaciones espirituales para reconocer la importancia de su pregunta. El ser humano es mucho más complejo que sus pensamientos conscientes y su desarrollo no puede reducirse a la acumulación de conocimientos.

La gran conquista personal no consiste solamente en conocer el mundo que nos rodea, sino en descubrir el mundo que llevamos dentro y aprender a elevar nuestra manera de vivir.

Porque, al final, la pregunta más importante sigue siendo la misma: ¿somos realmente quienes creemos ser o todavía tenemos que descubrir una parte esencial de nosotros mismos?