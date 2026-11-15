El centinela que mira de espaldas

La historia es la deuda que no para. La historia es memoria. La democracia son derechos humanos y justicia. Los guardias civiles democráticos no pararán hasta que se corrijan y se conozca la verdad.

Hay imágenes que dicen más que un discurso entero. En una de ellas, un guardia civil aparece de espaldas, con el tricornio puesto y el fusil al hombro, frente a la fachada del Congreso de los Diputados. No vemos su rostro. Podría ser cualquiera de los que han hecho guardia ante esas columnas durante décadas. Podría ser yo. Y quizá por eso me detengo en ella más de lo que debería.

Un centinela de espaldas es un hombre que confía. Da la espalda a quienes le encomiendan su seguridad porque da por hecho que nadie le va a fallar por detrás. Esa confianza es la esencia del uniforme: servir mirando hacia fuera y no sospechar de la propia casa. Pero a veces la amenaza no viene de enfrente. Y entonces la espalda, que era signo de lealtad, se convierte en el lugar más vulnerable.

Se habla de las injusticias como si fueran sucesos externos: un expediente, una sanción, una expulsión, un papel con sello. Se discuten fechas, artículos y resoluciones. Todo eso importa, y mucho. Tanto, que hizo falta una ley, la Ley Orgánica 5/2024, y un día de noviembre de 2024 para que un papel dijera lo que muchos sabíamos desde hacía más de treinta años. Pero casi nadie pregunta qué ocurre dentro de quien la sufre. Qué hace el cuerpo cuando le arrancan lo que había elegido ser. Cómo se aprende a dormir otra vez. Cómo se evita que la herida acabe pensando por uno.

Yo creía que la respuesta estaba en la razón y en los derechos. Con los años aprendí que también está en lo callado: en la paciencia, en el trabajo bien hecho, en la familia que no pide explicaciones, en el estudio que ocupa las horas que antes ocupaba la rabia. La injusticia se combate con leyes, sí, pero se atraviesa con otra cosa que no sale en los boletines. A eso, a falta de mejor nombre, lo llamo vivencia interior.

Por eso, cuando alguien me pidió que contara en voz alta lo que uno suele guardar en el cajón de las cosas difíciles, dije que sí. No será gran cosa. El martes, a las siete y media de la tarde, una sala de la Ronda de Segovia, a un paso de una puerta que se llama de Toledo y que, por una vez, no se cierra. No cobran la entrada, como casi todo lo que importa. Habrá sillas, algo de silencio y dos o tres cosas que sé y alguna más que me ha costado entender. Quien quiera sentarse, que se siente. Quien no, no pierde nada.

No hace falta ser guardia civil para entender esta historia. Basta con haber esperado alguna vez a que la justicia llegara y haber decidido, mientras tanto, no ser paisaje.