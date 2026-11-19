El colectivo Memoria Democrática, Comisión de la Verdad y Reconocimiento Público se consolida y crece. Lo hace sin grandes medios y sin focos oficiales, a base de constancia, de relatos en primera persona y de compañeros que, tras décadas de silencio, se atreven a contar lo que vivieron. El pasado 17 de noviembre, en el Espacio Ronda de Madrid, con entrada libre, José Carlos Piñeiro González expuso su experiencia como guardia civil democrático ante un público que quiso escuchar. Es una señal más de que esta causa ya no es cosa de unos pocos: es una demanda de justicia que avanza.

Muchos de nuestros compañeros han sido ya rehabilitados al amparo de la disposición adicional cuarta de la ley de memoria democrática. Pero otros siguen expulsados, y seguimos pidiendo que se investigue lo ocurrido en los años ochenta y noventa, incluidos los internamientos psiquiátricos de guardias civiles sin patología alguna, y que se abra una Comisión de la Verdad sobre la Operación Columna. Queremos reparación integral: profesional, patrimonial y moral.

Mientras tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside actos y reparte reconocimientos. El pasado 13 de noviembre estuvo en Cuatro Vientos, junto al Rey, en el 50 aniversario de la Unidad Aérea de la Policía Nacional. Nada que objetar al homenaje a los compañeros fallecidos en acto de servicio: es de justicia. El problema es el criterio general con el que Interior concede distinciones.

No lo decimos solo nosotros. Los tribunales anularon las medallas de plata pensionadas concedidas a mandos jubilados de la Policía Nacional en las convocatorias de 2020, 2021, 2022 y 2023, y Interior ha acabado renunciando a concederlas. En septiembre de este año se anunciaron además 682 condecoraciones para personas ajenas a la Policía Nacional y dos entidades, y los sindicatos policiales reclaman reformar una ley de condecoraciones de 1964. Hasta el Ministerio ha tenido que estudiar cómo retirar la medalla al mérito de la Guardia Civil concedida en 2022 a Víctor de Aldama. Medallas sin criterios claros para unos; silencio para quienes arriesgaron su libertad por pedir derechos.

Porque el 17 de diciembre de 2026 se cumplen cincuenta años de la manifestación de policías y guardias civiles que salieron a la calle por la libertad y por sus derechos, y que fueron encarcelados. Faltan menos de cuarenta días. Le recordamos al ministro que le hemos enviado dos escritos pidiendo un lugar, medios y un acto oficial de reconocimiento, y que no ha contestado a ninguno. El artículo 21 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común le obliga a resolver de forma expresa y en plazo. Según los periodistas de la época, aquella manifestación fue uno de los hechos relevantes de la Transición, por lo que entra de pleno derecho en los artículos 1 y 10.1 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Nos ampara además el artículo 14 de la Constitución, que defendimos aquel 23-F en el Congreso.

No es una historia lejana. En 1986, un grupo de guardias civiles, con el cabo Rosa al frente, junto a José Carlos Piñeiro y a Linde (q.e.p.d.), pidió constituir una asociación profesional en el Cuerpo, la UDGC. Fueron encarcelados. Sus familias salieron a la calle con gran valentía para exigir su libertad y sus derechos. Hoy no piden medallas: piden que el Estado reconozca lo que ocurrió, lo diga en voz alta y lo repare.

Ministro: queda un mes. Conteste, reciba al colectivo y organice el acto de reconocimiento. Los hechos de 1976 no necesitan medallas; necesitan verdad y respeto.