En su día, ningún español en su sano juicio, hubiera pensado que le iban a tatuar en salva sea la parte, la etiqueta de fascista e iban a transformar la Nación en un parque temático de mafias, chorizos y delincuentes. ¿Esto es un matrix tras una espirituosa noche en sombríos tugurios?; no, realidad pura y dura, la pesadilla está servida; ya no engañan a nadie, al menos a la incontable mayoría que ni han triunfado, son pasto de psicólogos, ansiolíticos y carne de saqueo fiscal; en suma, la gran mayoría de españoles que afrontan el día a día como pueden y les resulta más accesible, coronar la cima del Everest que llegar a final de mes con un duro en el bolsillo; a fin de cuentas, son los que sufren y soportan el ego de tanto triunfador y mafioso de corta y pega. Citamos una perla de sabiduría oculta: “Un ego sin control, burbuja de vanidad y mortaja, los infiernos están repletos….”

Pregunta, ¿qué significa eso del triunfo, tal y como lo entienden algunos?; simple, chapotear en la nada y alfombrar de minas y abrojos la senda que transitan los demás, cualquier cosa menos gestionar algo útil y servir al prójimo. Abramos una ventana al día a día, el mundo real, crónica de la calle; bar de la esquina en hora tempranera, la cafetera a punto y los madrugadores más fieles, empujando la puerta a punto de tocar barra; lo habitual, café con leche, desnatado, corto de café, descafeinado, en vaso, taza; en fin, esa jerga cafetera; tal vez algunos copa y los más ensayados copa y copa; al fondo, la televisión encendida y los clientes a lo suyo, oír sin escuchar, defensa psíquica; súbito, como una alerta, irrumpe una imagen en pantalla que atrae la atención de alguno; en primer plano, un sujeto escuálido, complexión delgada, cejudo, cara afilada y ojos rapaces; aparición atemporal, un personaje escapado de algún pasaje del buscón, foto fija y antológica de pillos y rufianes del santuario nacional del trinque; más de uno apartó la vista de la barra y la clavó en la pantalla; el narrador ilustró que era el chofer de Pedro Sánchez y había sido empapelado por contumaz choriceo de contratos públicos, afanador de comisiones y mordidas; amen, de haber metido la mano hasta el cuezo en toda suerte de triles y mangancias; ello, amparándose en su condición de todopoderoso e inaccesible triunfador y haciendo ostentación de su excelso poder, nada menos que chofer de Pedro Sánchez; perfecto, está en su derecho, otro triunfador a la cazuela; más en ese momento, un feligrés de la barra, sin soltar la copa, golpea la taza del café, salpica a todo quisque y exclama con encabronada sordina, ¡otro chorizo!; aquello se empezaba a caldear, la expectación y la clientela en vilo; acto seguido una imagen del “puto amo” -así lo llaman los suyos- Pedro Sánchez en persona, ostentando todo los símbolos de poder, solemne e hierático como una estatura del emperador Trajano; lapidario y rotundo “No conozco a ese Señor”; se acabó, bloque publicitario y a otra cosa. Mas en el bar ya había prendido la yesca y el cuerpo de eruditos no cejaba de liarla-especialmente los de la segunda copa- el encabronamiento alimentaba la revuelta, asi que un iracundo exclamo “Esto es un puto parque temático de chorizos”, a lo que un segundo al parecer de porte más ilustrado y reflexiva voz, armó el estoque y remató la faena, esto es “chorizolandia, un parque temático de chorizos”; sin duda el estoconazo causo furor y el copyright ya es propiedad de todo el vecindario, pasando a formar parte de la cultura popular con enorme éxito y fortuna´. El personal tiene callo, todos los dias soportan un pedrisco de chorizos y trincones, revoloteando por cárceles, comisarias y Juzgados; el que más o el que menos se está convirtiendo en un experto y licenciándose en ciencias penitenciarias y artes escénicas del choriceo patrio; aunque tal es la desmesura del saqueo, que solo prestan atención cuando el botín alcanza las dimensiones de uno o varios container. “Fermin, ponme otra copa-llevaba dos- porque esto no se aguanta a palo seco”. Fue el último en salir aquella mañana; así sucedió y así lo contamos

Es difícil que la sabiduría popular, no tienda caña y anzuelo en el pantano de la corrupción enraizada en el poder; ya en el siglo de oro, el nepotismo y el saqueo de las arcas públicas, eran el pan de cada día; hoy día Pedro Sánchez no tendría nada que envidiar a los validos del siglo XVII comenzando por el gran chorizo de su tiempo, el Duque de Lerma; llegó a trasladar la Corte de Madrid a Valladolid para hincharse a dar pelotazos inmobiliarios, nada nuevo bajo el sol; con el paso del tiempo y la modernidad, cambian las formas no el resultado, el manual se cumple al pie de la letra; no hay rapiña ni saqueo eficaz alguno, sin revestirse ante el prójimo con el manto de la virtud o aquí y ahora podemos echar mano del tosco y castizo refranero castellano, “!Oh aquellos que vinieron para mil promesas traer, mis chorizos se comieron, ya nunca los volví a ver! ; lo cierto es que este nuevo neologismo del trinque, este parque temático del choriceo, es la melodía que nos acompaña a diario.

Hace tiempo que no tenemos gobierno; Ceuta invadida y sitiada; las islas canarias invadidas, desbordadas y sin que nadie acuda al rescate, se presagia lo peor; en la isla de Hierro han entrado en unos dias más invasores que habitantes, tan terrorífico como demencial y la callada por respuesta, angustiados y abandonados a su suerte; la mentira y el relato mandan, no nos extrañaría que nos aconsejaran ir abandonando el territorio, adquiriendo cayucos en algún centro de mordida pactada, para ir dejando sitio a los nuevos españoles de progresista patera; ¿Quién da más?; multitudes de indocumentados con lo puesto, entran a diario a pleno placer y conveniencia de las mafias y algo más: Ceuta; islas Canarias; Murcia; cualquier punto del litoral; Baleares, etc.… Nos estamos cargando la industria turística -gallina de los huevos de oro- ; léase, infraestructuras en estado criminal y bañistas que conviven a plena luz del día con animosos desembarcos de pateras; cruje la estupefacción entre los turistas, ignorantes si se trata de una coreografía I+D de la oferta turística o lo que menos imaginan es que es real, que se hallan en una presunta Nación sin gobierno ni fronteras, asaltada por oleadas del tercer mundo o vaya usted a saber; esta es la otrora España, ahora circulando por la chatarrería, que algunos jetas llaman la via del progreso. Sigamos

Vayamos a las cuentas, solo la deuda pública supera al PIB, 101,3%; datos actualizados calendario en mano y el endeudamiento crece imparable, despilfarro sin control de este gobierno; por cierto, pendiente fiscalización de los fondos europeos y rendición de cuentas que ya nos está demandando la UE, exigiendo auditorias y contabilidad sobre la catarata de millones, destino y paradero; tal vez habrá que recurrir a videntes e instrumentos paranormales, para arrojar algo de luz sobre la cuestión, dado que organismos de control no hay, de eso ya se encargó el Señor Sánchez; falta otra joya del balance, la choricera orgia de subvenciones y la millonada de dinero despilfarrado en no sabemos qué; es más fácil desentrañar el mecanismo de la computadora de Anticitera, que llegar a conocer donde ha ido a parar un solo duro de ese inagotable y choricero atraco al contribuyente, en forma de subvenciones. En política exterior, algún día accederemos a la isla del tesoro, hallaremos el botín y saqueo acumulado por parte de una mafia, a costa de arrastrar a España a las letrinas del concierto internacional; por cierto, al ahora alicaído Mesias progresista ZP, le quedan muy bien las joyas y esto acaba de empezar. Sigamos

Hablamos de una mafia que ha destrozado la Nacion, que ha tramado la mayor traición que desborda los anales de la abyección, desvergüenza, infamia e historia, regalando la nacionalidad a precio de serrín y voto, al servicio de una cuadrilla de mafiosos; la soberanía nacional a cambio de la mitad de un plato de lentejas, de los prestigiosos fogones de la camorra progresista; Idem, una mafia que ha echado caña, anzuelo y cebo en el más abyecto caladero de la narco delincuencia para asesinar a una Juez; la misma mafia que ha estado pululando por los pasillos de correos, por la judicatura, por la fiscalía, por despachos y pasillos policiales, por las redacciones, instituciones y nervatura del Estado; por empresas sean públicas o del Ibex, amenazando, eliminando adversarios, elaborando listados, despeñando carreras y humillando profesionales tras arrojarles al pudridero y a eso se le ha estado llamando acción de gobierno; con dos….el descojone está servido. Seguiríamos porque la putrefacción y el destrozo causado a la Nación daría para varios volúmenes; el que no quiere verlo, se asemeja a aquel que chapoteando tras ser arrojado de una barca al centro de un pantano, sigue sin reconocer la existencia del agua. A otra cosa

Retomamos el título de estas líneas, tras ocho años de ejercicio, nos da que la gran obra de este gobierno, seria sin duda la inauguración y apertura oficial del parque temático que bautizaron los fieles del bar, “chorizolandia, parque temático de la delincuencia”; lástima que los beneficios y la rentabilidad del proyecto serian de pesadilla; comenzando porque las mafias, chorizos y delincuentes del orbe, ya andan registrando el solar llamado España y poniéndolo a su nombre. No obstante, sugeriremos algunas atracciones, para empezar a dotar de contenido esta magna industria; como todo parte temático, a la entrada habría que facilitar folletos a los visitantes, conteniendo información básica: Plano del parque, áreas, localización y nombres de las diversas atracciones; eso sí reservado a españolitos de a pie, que al final son los que sufragan la fiesta; ahí van algunas sugerencias. Comencemos:

Area de montañas rusas

Montaña de movilidad: Aventurarse a coger un tren o viajar en coche por carretera y no sufrir un descarrilamiento o ser engullido con coche y trasportín en socavón, zanjón o derrumbe de tramo alguno; en suma, salir ileso. Recomendado póliza de seguro especial todo incluido

Montaña rusa de la cesta de la compra: Entrar con la bolsa vacía en un supermercado y salir con una barra de pan y media docena de huevos de gallinas sueltas; afortunado el que consiga llenarla sin subvención alguna ni carnet de afiliación progresista

Montaña rusa del emprendedor: Arriesgarse a poner un negocio y no terminar en el psiquiatra, victima de pulsiones autodestructivas; hipotecar y perder la vivienda; amén de arrastrar de por vida embargos y deudas, incluido el embargo del seguro de defunción; en suma, salvo que sea el día de puertas abiertas, esta atracción es menos recomendable aun que las anteriores

Montana rusa de la economía: Pymes, autónomos y empresas, chapoteando y tratando de sobrevivir a la horca fiscal, frenopatico de prescindibles normas parasitarias, cargas tan absurdas como progrebarbies y resistir al voraz impulso, de echar el cierre, despedir hasta a las persianas y desaparecer sin dejar rastro

Montaña rusa de la segunda vivienda: tener una segunda vivienda en propiedad y que te golpeen con un decretazo “ad hoc” narcowoke y te la expropien a plena luz del día y sin capucha

Montaña rusa de la vivienda.- Tener vivienda propia, salir a comprar el pan y descubrir que ya no puedes entrar, te la han ocupado y tu nuevo escenario de confort progresista, será cobijarte debajo de un puente y seguir pagando los consumos del cangrejo ermitaño que se te ha colado

Montaña rusa del alquiler: Tener una vivienda cerrada y rellenarla con toneladas de arena, antes de sacarle rentabilidad exponiéndola en el mercado de alquiler; ello, ante el peligro cierto de que te arreen con un decretazo Mari Carmen, te quedes sin vivienda, rentabilidad cero y debiendo afrontar, mantenimientos, cargas y consumos; no se incluyen ansiolíticos y costes del psicólogo

Montaña rusa de la transmisión patrimonial: Transmisión de tu vivienda a los hijos, aconsejable que no cuenten con ella y se instalen en un trastero, dados los elevados costes, tributos y cargas impositivas de la kafkiana burocracia, se da el caso de que incluso cuando acceden a lo que les corresponde pierden dinero; amen del poco deseable impacto en los niveles de colesterol y consumo de ansiolíticos

Torres de caída libre: empresas públicas y del Ibex infectadas por esta tropa, presuntos profesionales embozados y despachos repletos de parientes, conocidos, tías, primos y suegras, militantes de la secta y hasta exuberantes señoras de compañía, que compensan su impactante presencia, con nulos conocimientos técnicos y cero competencia en la materia de que se trate; la súbita caída al vacío es espectacular y no todos salen intactos del batacazo contra el suelo

Atracciones de péndulo: Nombramientos espurios y parasitaje en las empresas e instituciones, nombramientos “ad hoc” de cargos y carguitos, una vez superada la prueba iniciática de acatamiento a la secta e inutilidad manifiesta para aquello para lo que son nombrados; los bandazos son tremendos y los que sobreviven no suelen durar mucho, al menos no los vuelven a exhibir delante del cortinaje

Góndolas que giran sobre un eje horizontal, dejando a los pasajeros boca abajo a varios metros: lo mismo que lo anterior pero esta area se halla reservada a escalafones superiores

El tren de la bruja: Terrorífico sin duda, el que entra no sale, desde encargar asesinatos a Jueces, a lo más abyecto de la narco choricería; elaborar listas de muertos civiles o algo peor; amañar mordidas, coimas, contratos y cualquier choricero enjuague; siempre con nocturnidad y alevosía; guadaña en una mano y la envenenada escoba en la otra

La Casa del Terror: La sede del PSOE, ahí no se mueve nadie pase lo que pase y vean lo que vean, habrá más atracciones similares, pero esta supera a todas

Parque acuático: En obras por ampliación de espacio; area reservada para el desembarco de cayucos y pateras

Area de servicios y restaurantes

Marisquería: Acceso exclusivo para sindicalistas y liberados

Area VIP: Reservada acceso exclusivo. Prohibido el paso

Area de españoles: Cerveza de bote, perritos calientes y trapaceras hamburguesas con patatas de bolsa, hay muchas reclamaciones

Otras propuestas:

Area feminista: Venta de pulseras trucadas ideales para experimentar emociones fuertes

Area de timos, atracos y mordidas.- En esta atracción, los visitantes sufren una fuerte subida de adrenalina sufriendo todo tipo de violencia, sirlas, estafas, atracos, destrozo de establecimientos y mordidas chantajistas a cargo de delincuentes y mafias organizadas, esta atracción está muy bien montada, contando con un asesoramiento excepcional

Aquí nos detenemos, la lista no se agota y esto es solo una pequeña muestra de las interminables atracciones que se pueden albergar en un parque temático gestionado por delincuentes, el axioma es infalible, “Cuando el estado y las leyes desaparecen, las mafias se enseñorean del territorio”. En eso estamos, recordamos a aquellos politólogos de café en un dia cualquiera de una barriada cualquiera; su visión fue proverbial, “Chorizolandia, parque temático de delincuentes”. Rendido homenaje a estos juglares urbanos de café y copa, tal vez copa y copa, que también supieron interpretar la voz del pueblo

Por ultimo la labor de destrucción de la Nacion y sus recursos ha puesto en serio peligro la propia supervivencia y el futuro de nuestros hijos y generaciones venideras; más estamos firmemente convencidos, de que España cuenta con unos recursos humanos y un potencial de primer orden en pilares básicos como la industria, tecnología, energía, formación y calidad humana de primer nivel, agricultura, extracción de riqueza, turismo y un largo etc.; solo una cuadrilla de miserables robando y saqueando, cobijando una mafia desde el poder, nos ha hecho creer que la Nacion no nos pertenece, que el español es un infra humano destinado al parasitaje y la paguita, de ahí a expulsarnos de nuestra propia casa solo hay un paso y a esa demoniaca tarea se han estado aplicando

Es hora de librarnos de esta farsa, esta peste toxica que conduce al odio, la ruina, pobreza y el enfrentamiento fratricida entre españoles; nuestra juventud merece que vuelva reinar la esperanza y se abra la avenida del futuro, ni un español más buscando un lugar al sol fuera de su patria; no nos podemos seguir permitiendo perder este ingente caudal de talento, formación y calidad humana; sin duda, será precisó un arduo esfuerzo coletivo para dar el primer paso de la reconstrucción; Alemania quedó reducida a cenizas por la obra de un loco criminal, pero los supervivientes y sus hijos la reconstruyeron; aquí sobreviviremos a Pedro Sánchez y entre todos sin exclusiones conseguiremos el milagro, la Nacion lo demanda y a nuestros hijos y generaciones venideras se lo debemos. VIVA LA LIBERTAD Y VIVA ESPAÑA.