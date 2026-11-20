La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquiera Martin Luther King Junior

Hay historias que no necesitan adjetivos, solo fechas. Gabriel Trejo González fue durante doce años, de 2002 a 2014, inspector jefe de la Policía Local de Algete, en Madrid. Es licenciado en Historia y experto universitario en Criminología. Dirigió la primera unidad de violencia de género de una policía local en la España rural y en 2009 recibió el premio nacional del Observatorio de Violencia de Género. Hoy tiene prohibido ejercer cualquier cargo público durante dieciséis años.

Conviene empezar por lo que dicen las sentencias. El 13 de septiembre de 2009, durante las fiestas de Algete, una reyerta terminó con Trejo llevando a dos jóvenes a comisaría. El 8 de octubre de 2012, la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó por dos delitos de detención ilegal: dieciséis años de inhabilitación absoluta y una multa de unos 2.700 euros. La Fiscalía había pedido ocho años de prisión y el tribunal impuso las penas mínimas. En 2013 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia. Los dos jóvenes nunca denunciaron y, durante el juicio, agradecieron la actuación de la Policía Local.

Hay otra cronología, la que cuenta el propio Trejo. En noviembre de 2009, un vecino de origen marroquí denunció haber sido agredido dentro del cuartel de la Guardia Civil de Algete. El Juzgado de Instrucción número 1 de Torrejón de Ardoz encargó la investigación al inspector jefe. El 2 de febrero de 2010 tomó declaración al denunciante y recabó el parte de lesiones, que recoge hematomas en el rostro. Ese mismo mes, la jueza lo apartó de la investigación. De aquella causa no se ha vuelto a saber nada. Trejo sostiene que el proceso que acabó con su carrera fue la respuesta a haber hecho su trabajo.

Debo ser preciso: ningún tribunal ha declarado esa conexión y la condena es firme. Pero quien firma esta columna conoce a Trejo y no alberga dudas sobre lo que significa su caso: un acto grave de persecución contra un policía que se atrevió a investigar a otro cuerpo. Esa es mi valoración, y la sostengo.

No estuvo solo. En 2013 casi dos mil personas respaldaron su petición de indulto en un municipio de unos veinte mil habitantes. Se sumaron cargos de PP y PSOE, asociaciones vecinales, sindicatos y Amnistía Internacional. La respuesta, en 2014, fue negativa. En diciembre de 2020 se presentó una segunda solicitud, impulsada por el Movimiento contra la Intolerancia. La Asamblea de Madrid aprobó una proposición no de ley a su favor, con 17 votos a favor y dos abstenciones, y el pleno del Ayuntamiento de Algete pidió también el indulto. El Gobierno no lo ha concedido.

Y aquí llega la comparación que me resulta imposible de ignorar. Según informó Público, los Gobiernos de PP y PSOE indultaron al menos a 39 policías y guardias civiles condenados por torturas. Uno de los casos citados es el de un guardia civil condenado por torturas en 1987 y en 1992, indultado en 1993 junto a otros cuatro compañeros. Conviene repetirlo despacio: hubo indultos para agentes condenados por torturas y no lo hay, hasta hoy, para el inspector condenado por una detención de media hora de la que los propios afectados le dieron las gracias.

Trejo ha puesto su experiencia por escrito en el libro «Luchando contra las cloacas policiales». No es un ajuste de cuentas, sino un testimonio que merece ser leído y discutido. Un Estado de derecho se mide también por cómo trata a quien investiga sus zonas oscuras. Quien firma conoce el precio de alzar la voz dentro de un cuerpo armado, y por eso lo digo con claridad: no nos rendiremos, ni Trejo ni yo.